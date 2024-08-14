أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أرمينيا للأوراق الماليّة التي تتخذ من العاصمة الأرمينية يريفان مقرًا لها، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية.

وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزام السوقين الماليين بتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في كل من البلدين والتعاون في المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في اقتصاد كل منهما.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية استكشاف سبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا، وتبادل أفضل ممارسات التداول، ومبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، وتعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار. كما ستمهد مذكرة التفاهم الطريق لانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية كعضو في منصة تبادل للتداول الرقمي، أول منصة تبادل رقمية في المنطقة تعتمد على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار عبر الحدود.

ووفقاً للمذكرة، سوف يعمل السوقان الماليان معًا لتحسين أنظمة التداول الإلكتروني وما بعد التداول، وتبادل ممارسات وتقنيات التداول الحديثة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات التعليمية والتدريبية التي تساهم في تطوير السوق والابتكار.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل اتفاقيتنا مع سوق أرمينيا للأوراق الماليّة خطوة هامة في مسيرتنا الساعية لتعزيز التواصل و تبادل الخبرات بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والأسواق العالمية الأخرى، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع حضورنا في غرب آسيا، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى زيادة نشاط السوق عبر الحدود، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين. ونتطلع إلى الترحيب بسوق أرمينيا كعضو جديد ينضم لمنصة "تبادل" الرقمية متسارعة النمو، توفر منصة تبادل للمستثمرين بوابة استثمارية جديدة وفرصة مميزة توفر وصولاً سلسًا إلى أسواق نمو جديدة وخيارات الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأداء الجيد. بالإضافة إلى ذلك، نرحب بالمستثمرين من أرمينيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونوفر لهم فرصة التعرف على السوق بشكل أفضل والاستفادة من نجاح ونمو الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لدى سوق أرمينيا للأوراق المالية: " يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، وقد أطلق منصة "تبادل" التي توفر شبكة رقمية للتداول بين البورصات الأعضاء. وتُمكِّن هذه المنصة الوسطاء من التداول في جميع الأسواق المشاركة بشكل مباشر، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى ميزات البورصات الأجنبية دون الحاجة إلى فتح حسابات في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعمل المنصة على تعزيز تداول الأوراق المالية الأرمينية، ولا سيما السندات الحكومية، وسط المستثمرين في الشرق الأوسط مما يحفز الاستثمار الأجنبي. نعمل حاليًا على توفير الشروط القانونية والتقنية اللازمة للانضمام إلى المنصة. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، الأمر الذي سوف يستقطب المزيد من الاستثمارات إلى منطقتنا."

ويتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز نشاط السوق عبر الحدود بين البلدين ونمو سوق الأوراق المالية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا.

ويقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يُعد ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات، والصناديق المتداولة في السوق، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. ويمتلك سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانة مرموقة بين أفضل 7 بورصات في العالم من حيث حجم الأموال التي يتم جمعها من خلال الطروحات العامة الأولية. وخلال عام 2023، استضاف السوق 3 من أكبر 20 طرحًا عامًا أوليًا في العالم.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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