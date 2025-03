الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم سوفوس وSecureworks ، سيكيور ووركس، وهما شركتان رائدتان عالميتان في مجال الأمن السيبراني ابتكرتا وأعدتا تعريف الخدمات والحلول التكنولوجية لهزيمة الهجمات السيبرانية، عن اكتمال عملية استحواذ سوفوس على سيكيور ووركس . تقدر قيمة الصفقة النقدية بالكامل لشركة سيكيور ووركس بحوالي 859 مليون دولار. ومع اكتمال عملية الاستحواذ، توقف تداول الأسهم العادية لشركة سيكيور ووركس في بورصة ناسداك. وتحظى سوفوس بدعم من شركة Thoma Bravo، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار في البرمجيات.

مع هذا الاستحواذ، أصبحت سوفوس الآن المزود الرائد لخدمات الأمن السيبراني المتخصصة في الكشف والاستجابة المدارة (MDR)، حيث تدعم أكثر من 28000 مؤسسة من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم. سيمكن هذا الدمج شركة سوفوس من تقديم منصة عمليات أمنية لا مثيل لها، تتميز بمئات التكاملات المضمنة للحماية التكيفية والكشف والاستجابة للتخفيف من حدة الهجمات السيبرانية. تساعد المنصة المفتوحة والقابلة للتطوير المؤسسات، وخاصة تلك التي لديها أصول متنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، على حماية الاستثمارات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، مما يوفر كفاءة تشغيلية أكبر وعائدًا على إنفاق الأمن السيبراني. كما تعمل Sophos X-Ops على تعزيز قدرات خدمات استقصاء التهديدات والأمن من خلال إضافة وحدة مكافحة التهديدات Secureworks™ وفرق العمليات الأمنية والاستشارة.

وباعتبارها مزودًا للأمن السيبراني يضع القنوات في المقام الأول، تظل سوفوس ثابتة في التزامها بتقديم خدمات وتقنيات أمنية متطورة تعمل على تمكين مجتمعنا العالمي من البائعين ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) ومقدمي خدمات الأمن المدارة (MSSPs). ويشمل ذلك توسيع نطاقهم وتعزيز قابلية التوسع التشغيلي وتوفير دفاعات أقوى للمؤسسات التي لا تعد ولا تحصى والتي تحتاج إلى القدرة على الدفاع بشكل فعال ضد الهجمات الإلكترونية المستمرة والمعقدة اليوم.

وفي هذا السياق قال جو ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة سوفوس: "يحتضن السوق MDR كوسيلة واضحة لتحقيق نتائج إيجابية للأمن السيبراني، وهذا يعني نموًا سريعًا في هذه الفئة". "تتميز سوفوس بكفاءاتها الناضجة للغاية في اكتشاف برامج الفدية وتحليل البرامج الضارة ومهارات التعامل مع الجهات الفاعلة في مجال التهديدات. وتعزز هذه الدفاعات الذكاء الاصطناعي الأصلي لشركة سوفوس ، والذي ابتكره فريق الذكاء الاصطناعي المعترف به عالميًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتم تضمينه في نظام خدمات الأمن المدارة والنقاط النهائية والشبكة والبريد الإلكتروني والأمن السحابي لدينا لتحييد التهديدات وإيقافها بشكل أكثر فعالية. ومع دمج سيكيور ووركس ، ستوفر مجموعة خدماتنا ومنتجاتنا الموسعة حلول أمان شاملة أقوى تشمل اكتشاف التهديدات والاستجابة لها (ITDR) والجيل القادم من SIEM وإدارة المخاطر، كل ذلك في منصة مفتوحة واحدة."

وأضاف: "سنكون قادرين أيضًا على تطوير الذكاء الاصطناعي واستخبارات التهديدات وأبحاث الهجمات من خلال قياس عن بعد عالمي أكثر تنوعًا وعمقًا يتم ضبطه من قبل المحللين للعالم الحقيقي. على كل المستويات، نحن متحمسون للغاية لهذا الفصل المتسارع التالي لشركة سوفوس."

تعمل سوفوس وسيكيور ووركس كالمعتاد على المدى القريب، بالعمل مع شركائنا في القنوات ومقدمي الخدمات المدارة ومقدمي الخدمات المدارة في جميع أنحاء العالم لتوزيع خدماتنا وتقنياتنا الأمنية الحالية. ستعمل مجموعات المبيعات وتجربة العملاء في كلتا الشركتين لدعم العملاء الحاليين، والمساعدة في التجديدات وتطوير فرص العمل الحالية والجديدة. تحمي سوفوس أكثر من 600000 عميل في جميع أنحاء العالم من خلال محفظتها من حلول الأمان MDR ونقطة النهاية والشبكة والبريد الإلكتروني والسحابة التي تتكامل وتتكيف لتوفير الدفاع في الوقت الفعلي من خلال منصة Sophos Central.

تفاصيل الصفقة

بموجب شروط الاتفاقية، استحوذت سوفوس على Secureworks في صفقة نقدية بقيمة تقريبية تبلغ 859 مليون دولار. سيحصل مساهمو Secureworks، بما في ذلك Dell Technologies (NYSE:DELL)، على 8.50 دولارًا أمريكيًا لكل سهم نقدًا. يمثل هذا علاوة بنسبة 28٪ على متوسط ​​السعر المرجح للحجم لمدة 90 يومًا.

عملت شركة Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني لشركة سوفوس ، وعملت Goldman Sachs & Co. LLC. وBarclays وBofA Securities وHSBC Securities (USA) Inc. وUBS Investment Bank كمستشارين ماليين وقدمت تمويل الدين للمعاملة. عملت Piper Sandler & Company وMorgan Stanley & Co. LLC كمستشارين ماليين لشركة Secureworks، وعملت شركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP كمستشار قانوني.

-انتهى-

#بياناتشركات