دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت سنوفليك، شركة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، المعرض التكنولوجي الأبرز في المنطقة، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض أحدث ابتكارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. في ظلّ التبني السريع للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ستُسلّط سنوفليك الضوء على الدور الفاعل لمنصتها في تمكين المؤسسات ومساعدتها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات لتحقيق المزيد، ودفع عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات بشكل أسرع وأذكى وأكثر دقة.

في إطار مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال هذا العام، ستستعرض سنوفليك تقنياتها المُصمّمة لمساعدة المؤسسات على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها على نطاق واسع. تشمل هذه التقنيات حل "سنوفليك إنتيليجينس" (Snowflake Intelligence)، وهي واجهة لغة طبيعية مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة لاستكشاف البيانات المُنظمة وغير المنظمة؛ وميزة “Cortex AISQL”، الحل الرائد الذي يُدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة في لغة الاستعلامات المهيكلة (SQL) للتحليلات مُتعددة الوسائط. مع ميزة “OpenFlow”، أصبح بإمكان الشركات الآن ربط أي مصدر بيانات تقريباً واستخلاص القيمة من أي بنية للبيانات، بينما تُعزز "الحوسبة التكيفية" (Adaptive Compute) من كفاءة الشركات وذلك من خلال إدارة موارد الحوسبة تلقائياً. تشمل أبرز الميزات الأخرى “SnowConvert AI”، الذي يُسرّع عمليات التحول من المنصات التقليدية، وبذلك التغلّب على أحد أكبر عوائق تبني السحابة؛ وميزة وكيل علوم البيانات (Data Science Agent)لأتمتة مهام تعلم الآلة، مما يُساعد فرق البيانات على التركيز على الاستراتيجية بدلاً من العمليات المتكررة. مجتمعة، تُوحّد هذه الإمكانيات ميزات الحوسبة والتخزين والذكاء الاصطناعي على منصة واحدة، مُختصرةً بذلك الطريق من البيانات الخام إلى رؤى موثوقة دون المساس بالامتثال أو القدرة على التحكم.

بصفتها راعيةً لجناح الشركات الناشئة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، تؤكد سنوفليك دورها في دعم الجيل القادم من المبتكرين في المنطقة. احتفالاً بمرور عشر سنوات على تعزيز مكانة دبي كقوة دافعة للاقتصاد الرقمي في إطار أجندة دبي الاقتصادية “D33”، ستستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أكبر فعالية عالمية للشركات الناشئة في "إكسباند نورث ستار 2025"، حيث تجمع آلاف رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء على منصة واحدة.

يقول محمد زواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في سنوفليك، "يجمع معرض جيتكس صناع السياسات وقادة المؤسسات والمطورين والشركات الناشئة، مما يجعله المنصة المثالية لسنوفليك لتوضيح أهمية وجود قاعدة بيانات متينة ودورها في إحداث التغيير الاقتصادي بصورة فاعلة. تعمل منصة سنوفليك على مساعدة المؤسسات لتحويل بياناتها الخام إلى معلومات مفيدة وعملية، وأتمتة العمليات، وبناء منتجات ذكاء اصطناعي آمنة ومحكومة. يمكنّنا معرض "إكسباند نورث ستار" من توسيع نطاق تأثيرنا ليشمل الشركات الناشئة ومنح العقول المؤسسة لها الأدوات اللازمة للتوسع على قاعدة بيانات موثوقة. ومع التوقعات بإضافة الذكاء الاصطناعي 150 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، نعتز بمساهمتنا في تحويل هذه الإمكانات لتعزيز نمو للشركات ورواد الأعمال على حد سواء."

تُسرّع المبادرات الحكومية الهادفة، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ورؤية السعودية 2030، من تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مراكز البحث، والارتقاء بالخدمات العامة ومهارات القوى العاملة في جميع أنحاء المنطقة. تدعم سنوفليك هذه الأهداف من خلال بنيتها التحتية المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، والتي تُمكّن الحكومات والشركات من الاستفادة الكاملة من بياناتها وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة. يهدف برنامج الشركة "مليون عقل + منصة واحدة" إلى اعتماد 100,000 مستخدم عالمي بحلول عام 2027، وتدريب مليون شخص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2029، مما يُسهم في بناء مواهب وقدرات تتمتع بجاهزية كاملة للمستقبل، وتطوير الركيزة الرقمية الأساسية للمنطقة.

كما يمكن لزوار جناح الشركة في جيتكس مقابلة شركاء سنوفليك، بما في ذلك “dbt Labs”، “Fivetran”، “Matillion”، “SBI”، “In516ht” ومجموعة “SDG”، ألتيريكس، و “Domo”. قامت سنوفليك مؤخراً بتعزيز شبكة شركائها من خلال مجموعة من البرامج التعليمية والشهادات، وتفعيل برنامج جديد يمكّن الشركاء من إعادة بيع حلول سنوفليك ضمن حلولهم، وإطلاق أحداث موسعة تركز على الشركاء تهدف جميعها إلى تبسيط الوصول سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي وتنمية منظومة شراكات سنوفليك العالمية.

على نطاق أوسع، تُعمّق سنوفليك شراكاتها وتعاونها مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق تبني الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية آمنة تدعم الامتثال وقابلية التوسع والابتكار على المستوى الوطني. منذ افتتاح مقرها الإقليمي في الرياض العام الماضي، تعاونت سنوفليك مع كبار مزودي الخدمات السحابية ووفرت حلولها على سحابة غوغل كلاود في المملكة العربية السعودية لتلبية متطلبات توطين البيانات وسيادتها في المملكة بشكل أفضل وبما يضمن بقاء البيانات داخل حدود البلاد.

ستتواجد سنوفليك في الجناح “C30” في القاعة 5 في معرض جيتكس العالمي 2025، حيث تقدّم الشركة للزوار عروضاً توضيحية مباشرة، وتشاركهم دراسات تقنية معمقة، وتعقد اجتماعات فردية مع خبراء، لإبراز دورها في إزالة الغموض عن الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ومساعدة المؤسسات على الانتقال من جمع البيانات السلبي إلى اتخاذ قرارات نشطة قائمة على الرؤى.

عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، في تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 12,000 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات