جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي والموزع الرسمي لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح مركز خدمة حديث ومتكامل في حي القيروان بشمال الرياض. ويمثل هذا المركز المتطور خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع شبكة خدماتها، وتقديم أعلى معايير الجودة في قطاع السيارات بالتركيزعلى مدينة الرياض كمحور نمو أساسي لسيارات شيري برو ويعد هذا المركز هو الثامن ضمن شبكة مراكز خدمة سنابل وشيري برو.

يمتد المركز الجديد على مساحة 2000 متر مربع ويضم 20 محطة عمل. ويُدار المركز بفريق فني معتمد و متميز ومدرب على احدث التقنيات لصيانة سيارارت شري برو، وهو مركز قادر على استقبال ما يصل إلى 100 سيارة يوميًا، مما يوفر تجربة سلسة ومريحة لعملاء الشركة في واحدة من أسرع المناطق نموًا في المملكة.

وفي تعليقه على هذا الافتتاح، قال المهندس هشام عامر، المدير العام لشركة سنابل الحديثة للسيارات: "افتتاح مركز الخدمة الجديد في شمال الرياض يجسد التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا وتقديم أفضل تجربة ممكنة. وهو خطوة إضافية قوية نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون الأقرب دائمًا لعملائنا".

ومن جانبه، افاد المهندس أحمد عبدالفتاح، مدير خدمات ما بعد البيع: "يمثل هذا المركز معيارًا جديدًا في مجال خدمات ما بعد البيع، حيث يجمع بين الراحة والكفاءة والموثوقية. ونحن فخورون بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من الصيانات الدورية والإصلاحات العامة، واصلاحات الضمان ، وأعمال السمكرة والدهان، وحتى الخدمات السريعة التي لا تستغرق سوى ساعة واحدة فقط" وكذلك مبيعات قطع الغيار الاصلية المضمونة والمتوفرة ."

خدمات متكاملة وتجربة عملاء فريدة من نوعها .

تم تصميم مركز الخدمة الجديد لتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة. كما يولي المركز اهتمامًا خاصًا براحة العملاء، حيث يضم صالة انتظار مريحة مع خدمة إنترنت مجانية لضيوف المركز الاعزاء ، إلى جانب تواجد خيارات متنوعة مثل المطاعم والكافيهات. ولمزيد من التيسير على العملاء، تتوفر خدمة سيارة لنقل العملاء إلى أقرب محطة مترو الرياض.

رؤية مستقبلية واعدة.

تواصل سنابل الحديثة للسيارات توسيع نطاق خدماتها، من خلال مراكز حديثة تم افتتاحها قريبا في كلا من جدة والأحساء، بالاضافه الى الافتتاح المخطط له في شهر مارس لمركزًا جديدًا فى قلب طريق المدينة بمدينة جدة، ومركزاً آخر في جازان. وتُجسد هذه التوسعات رؤية الشركة لتقديم خدمات سيارات بمعايير عالمية، تجمع بين الكفاءة، والابتكار، وراحة العملاء، مما يعزز ولاء العملاء وثقتهم في الشركة.

نبذة عن سنابل الحديثة للسيارات:

سنابل الحديثة للسيارات هي إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل الحصري لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال بيع وصيانة السيارات، وتقدم خدماتها للعملاء عبر فريق من موظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع مدربين على أعلى مستوى. وتسعى سنابل الحديثة للسيارات إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء عبر جميع قنوات وقطاعات البيع في المملكة، مع الالتزام بالتميز والابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتقديم أفضل تجربة ملكية للسيارات في المملكة العربية السعودية.

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