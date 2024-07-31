(دبي): أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، اليوم مشروع "سمانا أفينيو" في مجمع دبي لاند السكني الواقع في حي دبي لاند.

سمانا تقدم التأشيرة الذهبية:

تعتبر التأشيرة الذهبية الإماراتية للمشترين من أهم ميزات سمانا أفينيو. لتسهيل الأمر، تقدم شركة سمانا للتطوير العقاري نصائح استثمارية مخصصة للمشترين الذين يختارون الإقامة لمدة 10 سنوات. تشهد سمانا موجة شراء منذ أن ألغت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الدفعة المقدمة الإلزامية البالغة مليون درهم إماراتي ليكون المشتري مؤهل للتقدم للحصول على الإقامة لمدة 10 سنوات. يسارع المشترون الدوليون، وخاصة من أوروبا، إلى الاستفادة القصوى منها وتبني أسلوب حياة عالي الجودة وسلمي في دبي.

وقال السيد عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "يعكس المشروع الجديد في حي DLRC دبي لاند التزامنا بتلبية احتياجات المستخدم النهائي لأسلوب حياة عالي الجودة في أكثر المواقع المرغوبة. لقد ابتكرنا قيمة مقابل المال وتشطيبات عالية الجودة وأنماط حياة فاخرة. تم تصميم سمانا أفينيو لخدمة هذا الغرض ومن المقرر أن توفر رفاهية بأسعار معقولة".

وأضاف السيد عمران: "بالإضافة إلى الإطلاق الجديد، خططت سمانا للتطوير العقاري لإطلاق 17 مشروعًا جديدًا هذا العام، وهو نمو مذهل بنسبة 600٪ واحتلت المرتبة الأولى على التوالي كمطور في دبي".

يمتد مشروع سمانا أفينيو على مساحة مبنية تبلغ 254,667.98 قدمًا مربعًا ويضم 16 طابقًا مع 165 وحدة مصممة بدقة. يقدم المشروع، المقرر تسليمه في ديسمبر 2027، مجموعة مختارة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، كل منها مصمم لاستضافة وسائل الراحة الحديثة. تحتوي معظم الشقق على حمامات سباحة خاصة.

يقع مشروع سمانا أفينيو في موقع استراتيجي بالقرب من طريق العين - دبي، ويوفر اتصالاً سلسًا بالطرق الرئيسية في دبي. يمكن للمقيمين الوصول إلى مطار دبي الدولي وخليج الأعمال في حوالي 20 دقيقة بالسيارة. يقع المشروع بالقرب من مناطق الجذب الرئيسية في المدينة بما في ذلك أي ام جي وورلدز اوف ادفنتشرز، غلوبال فيلاج، ودبي ميراكل غاردن.

تتمتع كل شقة في سمانا أفينيو بواحة شخصية للاسترخاء والترفيه. وتكتمل المساكن بمجموعة من وسائل الراحة العصرية، بما في ذلك حمامات السباحة ومركز اللياقة البدنية الحديث ومركز الرعاية الصحية والحدائق ذات المناظر الطبيعية ومنطقة لعب الأطفال. تتميز جميع الشقق بشرفات واسعة، مثالية للاستمتاع بالمناظر الخلابة لدبي.

يتجلى مزيج الهندسة المعمارية والتصميم المعاصر مع الجمال الطبيعي في جميع أنحاء المشروع، مع خطوط أنيقة ومواد عالية الجودة وحدائق ذات مناظر طبيعية دقيقة تعزز الجمالية العامة.

تم تجهيز جميع الشقق في مشروع سمانا أفينيو بأحدث تقنيات المنزل الذكي، مما يضمن الراحة والاتصال بلمسة زر واحدة. يشتمل التطوير على أنظمة وأجهزة إضاءة موفرة للطاقة، مما يعزز الاستدامة ويقلل من التأثير البيئي.

خطة الدفع – 8.5 سنوات

تبدأ أسعار شقق "سمانا أفينيو" من 178.000 دولار أمريكي. تمتد خطة الدفع المرنة على مدى ثماني سنوات ونصف (8.5) مع خمس سنوات من خيارات الدفع بعد التسليم. تجعل المدفوعات الشهرية بنسبة 1% قبل التسليم، و0.5% (نصف%) بعد التسليم وعائدات مضمونة بنسبة 8% شقق سمانا جذابة لأولئك الذين يبحثون عن الاستثمار في العقارات وكذلك امتلاك منزل في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://samana-online.samanadevelopers.com

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