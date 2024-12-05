مؤسسة مبادلة تدعم حوالي 75% من تقديرات إزالة الكربون في الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، لدعم جهودها في تعزيز هدف دولة الإمارات المتمثل بالوصول إلى الحياد المناخي مع حلول عام 2050.

يهدف البرنامج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقييمات الانبعاثات الكربونية، ومراجعات استهلاك الطاقة، وخدمات المشتريات المستدامة والمخصّصة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "سلوشنز+" إحدى شركات مبادلة للاستثمار، مبادرة مبتكرة بعنوان مشروع إزالة الكربون Project Decarb 2.0، تهدف إلى تسريع رحلة إزالة الكربون من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أبوظبي. وبدءًا من عام 2025، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الوصول إلى خدمات استشارية شاملة لإزالة الكربون، ودعم قد يغطي نسبة 75% من التكاليف المتعلقة بالتخلص من الانبعاثات.

وبدعم من شركة مبادلة للاستثمار، عبر مؤسسة مبادلة، في إطار التزامها بالاستثمار المسؤول، تعتزم "سلوشنز+" التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى العامين المقبلين، وتعزيز أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي من خلال توفير تقييمات مخصّصة لانبعاثات الكربون، ومراجعات استهلاك الطاقة، وخدمات المشتريات المستدامة. وستساهم هذه المبادرة في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي على تحديد انبعاثات الكربون لديها والحدّ منها، وتعزيز جهودها الهادفة إلى إزالة الكربون.

ومع إطلاق "سلوشنز+" لمشروع الأول إزالة الكربون Project Decarb ، تدعم الشركة هذه المبادرة بسجلها الحافل بالإنجازات، بعد أن قدمت خدمات مماثلة لـ 16 شركة إماراتية عبر محفظة مبادلة في عام 2023. وساهمت هذه الجهود في وضع تدابير خفض التكاليف التي يجري تنفيذها في عام 2024 والتي تظهر عوائد مالية مستدامة إلى جانب تمكين خفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة التشغيلية في وقت واحد. وبناءً على هذه التجربة، ستوسع "سلوشنز+" هذا النموذج تحت عنوان Project Decarb 2.0 ليشمل الشركات الصغيرة في منظومة أبوظبي، ويعمل على تمكينها من التوافق مع أجندة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي.

تم تصميم نهج "سلوشنز+" بهدف تمكين تطبيق خيار الاستدامة من الناحية المالية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ خطوات نشطة نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية، باعتبارها ميزة تنافسية واستراتيجية.

وفي إطار هذه المبادرة، ستبدأ " سلوشنز+" تقديم خدمات إزالة الكربون المدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة في أوائل 2025. كما ستشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، والمهتمة بالمشاركة، للتقدم بطلباتها عبر موقع " سلوشنز+" الإلكتروني، مع وضع معايير اختيار تضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس في القطاع الخاص المحلي.

وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة "سلوشنز+": "نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تسريع إزالة الكربون من عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أبوظبي، عبر دعمها بخبراتنا ومعرفتنا في هذا المجال، سعياً لتحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي. ولا تقتصر فوائد هذا الدعم الذي نقدمه على تحقيق قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد؛ بل تساهم أيضاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في العمل المناخي".

ومن جانبه، صرّح منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار: "تنسجم هذه المبادرة مع التزامنا بالاستثمار المسؤول، وسعينا لتحقيق عوائد مالية ونتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمعات التي نخدمها والاقتصاد الإماراتي بنطاقه الأوسع. وانطلاقاً من إدراكنا أن تمكين مستقبل منخفض الكربون يتطلب حلولاً عملية وقابلة للتطوير ومتاحة للشركات من جميع الأحجام، يهدف دعمنا لشركة " سلوشنز+" إلى تسريع دمج إزالة الكربون في الاستراتيجيات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان قدرتها على إطلاق فرص تحقيق القيمة المرتبطة بالاستدامة، وتمكينها، إلى جانب دعم مرونة الاقتصاد الإماراتي في المستقبل".

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