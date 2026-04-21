دبي- الإمارات العربية المتحدة ، برعاية وحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت شركة HRE للتطوير العقاري بدء التسليم الفعلي لوحدات مشروع «SkyHills Residences 1» في مجمع دبي للعلوم قبل 6 أشهر من موعد التسليم، في مؤشر يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة وانضباطاً زمنياً يعزز ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين، إلى جانب ممثلي الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية ومسؤولي القطاع، بما يعكس أهمية المشروع ضمن منظومة التطوير العمراني في الإمارة.

وتوج الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية هذا الإنجاز بمنح الشركة وسام «الإنجاز العقاري الأول 2026»، حيث سلّم سعادة صلاح الدين البدري، الأمين العام للاتحاد،

والمستشار أحمد سلمان السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، الوسام إلى محمد أديب حجازي، تقديراً للالتزام بالجداول الزمنية وفق أعلى المعايير المهنية.

وأكد البدري أن التكريم يستند إلى إنجاز المشروع قبل موعده بستة أشهر، بما يعكس كفاءة في التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أن الوسام يأتي ضمن توجه الاتحاد لإبراز المشاريع ذات الأثر الحقيقي في القطاع العقاري العربي.

من جانبه، أكد محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة HRE، أن وتيرة الإنجاز في الإمارات تعكس نضجاً استثمارياً متقدماً، مشيراً إلى أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في الالتزام الزمني وكفاءة التنفيذ.

وقال إن "التسليم المبكر يعكس تكاملاً دقيقاً بين التخطيط والتنفيذ، وهو عامل رئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين"، لافتاً إلى أن البيئة التشريعية والبنية التحتية المتطورة في دبي أسهمتا في رفع كفاءة إدارة المشاريع وترسيخ جاذبية السوق.

ويضم مشروع «سكاي هيلز ريزيدنس 1» برجين بارتفاع 42 و35 طابقاً، وكان من المقرر تسليمه في أكتوبر 2026، قبل أن تنجح الشركة في بدء التسليم خلال أبريل 2026، متقدمة بستة أشهر عن الجدول الزمني.

ويقدم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل مدعومة بتقنيات المنازل الذكية، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل مساحات خضراء، ومسبحاً شاطئياً، ومناطق ترفيهية، وبنية خدمية متطورة، ما يعكس توجهاً نحو تطوير مجتمعات سكنية مستدامة وعالية الجودة.

وكشفت الشركة عن توجهها لتبني مفهوم "الاستدامة الذكية" في مشاريعها المقبلة، عبر دمج الحلول التقنية في الإدارة والتشغيل، بما يعزز الكفاءة ويرفع القيمة الاستثمارية، امتداداً لمسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تطوير المشاريع العقارية.

