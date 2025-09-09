تركيا، إسطنبول - بعد تصميمها مناسبات خاصة لإطلاق مشاريعها أسفل أهرامات الجيزة وعلى طول الساحل الشمالي لمصر في العلمين، عرضت بن غاطي القابضة، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، رؤيتها العالمية هذه المرة في مدينة إسطنبول التركية، من خلال الكشف عن مشروعها الرائد، "بن غاطي سكاي بليد" الذي يقام في دبي بقيمة ملياري درهم إماراتي.

فقد احتفلت الشركة بإطلاق المشروع العالمي المستوى خلال حفل عشاء فاخر أقيم في فندق ريكسوس ترسان إسطنبول، فئة خمس نجوم، والمُطل على منطقة "غولدن هورن" ومضيق البوسفور.

وقد شارك في الحفل أكثر من 2000 ضيف مرموق، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال ورموز ثقافية ومن كبار الشخصيات. واستضاف الحفل أسطورة هوليوود تيري كروز، الذي أضاف حضوره لمسةً من النجومية والجاذبية إلى هذه المناسبة الاستثنائية. واستمتع الضيوف بعشاء فاخر على أنغام أوركسترا حية، ما أضفى أجواءً من البهجة والرقي الفني تعكس جوهر مشروع "بن غاطي سكاي بليد".

وكان الحدث الأبرز في الأمسية الاحتفالية الكشفُ عن مشروع بن غاطي سكاي بليد، الذي يُصنف كواحدة من أفضل فرص التملك في أرقى موقع بوسط مدينة دبي، بوليفارد برج خليفة.

صُمّم المشروع الذي يضم 621 وحدة سكنية، بلمسة معمارية جريئة، بما في ذلك الأجنحة الملكية، واستوديوهات فاخرة مزودة بجاكوزي خاص، ووحدات ملكية حصرية بغرفتين وثلاث غرف نوم مع مسابح خاصة. كما يُزيّن البرج، في قمته، مسبح إنفينيتي سكاي، الذي يُتيح للسكان إطلالات بانورامية على برج خليفة وأُفق وسط مدينة دبي.

وإذ عبّرت بن غاطي عن اهتمامها الكبير بالمستثمرين الأتراك، أعلنت عن معرض مبيعات لمدة خمسة أيام يلي حفل الإطلاق الدولي. ويُقام المعرض في فندق سويس أوتيل البوسفور من 7 إلى 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وسيُقدّم استشارات وإرشادات استثمارية شخصية وفرصًا حصرية مُصمّمة خصيصًا للحضور.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد بن غاطي: " مشروع سكاي بليد ليس مجرد برج سكني؛ إنه مشروعٌ تاريخيٌّ يقع على أرقى جادة في العالم، ويُعد أحد آخر المشاريع القليلة التي تُبنى في قلب داون تاون دبي. وباختيارنا مدينة إسطنبول للكشف عن هذا المعلم، وهي المدينة التي تربط القارات، نؤكد مجددًا على رسالتنا في ربط الثقافات وإنشاء معالم معمارية تتجاوز الحدود والأجيال."

ويعكس الإطلاق العالمي للمشروع في إسطنبول عن مدى توسع الحضور العالمي لماركة بن غاطي، بعد عروضها التاريخية في مصر التي أرست معايير جديدة لإطلاق مشاريع عقارية عالمية.

ومع سكاي بليد، تواصل بن غاطي إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة، جامعةً بين الابتكار المعماري والطابع الثقافي وقيمة الاستثمار في مشروع فريد من نوعه بمستوى عالمي من الفخامة والرقي.

حول مجموعة بن غاطي القابضة:

تُعد شركة "بن غاطي" القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي. وهي تشتهر بريادتها في تطوير مشاريع سكنية تحمل مجموعة من أرقى العلامات الفاخرة، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع علامات دولية بارزة مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو"، لتقديم روائع معمارية تجمع بين الابتكار والفخامة. ويأتي نمو الشركة المتسارع انطلاقًا من قاعدتها المالية الراسخة واستراتيجيتها المنضبطة في النمو والتوّسع، مدعومةً بتصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى BB- من وكالة "فيتش" وBa3 من وكالة "موديز"، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة واستقرار الشركة على المدى الطويل.

ويواصل المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، ترسيخ إرث العلامة في مجالات التميّز المعماري وجودة البناء الاستثنائية، إذ نجحت الشركة حتى اليوم في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة تتراوح بين مجتمعات سكنية متكاملة بتصاميم أنيقة وأسعار مناسبة، وصولًا إلى مشاريع سكنية فاخرة للغاية تشكّل معيارًا جديدًا في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

-انتهى-

