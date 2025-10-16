وقّعت شركة "سكايرو الإمارات" إحدى المجموعات المتخصصة في التقنية المالية الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة "فاسيت" (Fasset)، وهي منصة عالمية رائدة في التقنية المالية، وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، بهدف تعزيز الابتكار في الخدمات المالية العابرة للحدود في منطقة الخليج العربي.

وشارك في توقيع المذكرة كبار المسؤولين في شركة "سكايرو الإمارات"، وهم أرسن لياميتوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكايرو، ودانيال أحمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فاسيت"، بحضور باقي أعضاء الإدارة العليا لشركة سكايرو، ومن بينهم روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو في دول مجلس التعاون الخليجي، وستانيسلاف دروزديك، المدير المالي للمجموعة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركتا "سكايرو الإمارات" و "فاسيت" على تطوير حلول مبتكرة للتحويلات الدولية للأفراد، تعتمد على العملات المستقرة، بما يضمن معاملات تحويل أكثر سرعةً وأماناً وكفاءةً من حيث التكلفة، كما ستسعى الشركتان إلى التعاون مع الجهات التنظيمية في المنطقة لتعزيز الامتثال الكامل وتحفيز الممارسات المبتكرة المسؤولة في المشهد المالي الرقمي المتطوّر.

وفي هذا الإطار، ستشمل الشراكة الاستراتيجية استكشاف فرص تطوير وتوزيع الأصول المُرمَّزة، من خلال دمج خبرات "سكايرو" في الخدمات المالية السلسة ومنصات الإقراض، مع إمكانات شركة "فاسيت" الهائلة في تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بإعادة تشكيل مستقبل المدفوعات العابرة للحدود، ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال روبرتو مانكوني، الرئيس التنفيذي لشركة سكايرو في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة "فاسيت" في هذه المبادرة المهمة التي تشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات مجموعتنا في مجال التقنية المالية على مستوى الخليج. ونؤمن أن هذه الشراكة ستتيح لنا استكشاف نظُمٍ مالية رقمية جديدة تتماشى مع رسالتنا في إتاحة الخدمات المالية للعملاء حول العالم."

وتشير دراسة حديثة إلى أنّ حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشمل البنية التحتية للبلوك تشين والمدفوعات الرقمية، يقدّر بنحو 141.32 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 222.37 مليار دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.49%. وتشمل أبرز العوامل المساهِمة في هذا النمو مبادرات المدن الذكية، واعتماد شبكات الجيل الخامس، والدعم التنظيمي للابتكارات في التقنية المالية مثل الأصول المرمَّزة والتحويلات الرقمية، التي ترسم ملامح مستقبل مالي أكثر اتصالاً، ومدعوم بالتقنية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال دانيال أحمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فاسيت": "تُتيح لنا شراكتنا مع "سكايرو الإمارات" تحقيق هدفنا المشترك في بناء منظومات مالية شاملة ومبتكرة. ونسعى معاً لإرساء مفهومٍ جديد للخدمات المالية عبر الحدود، باستخدام تقنيات البلوك تشين والترميز لتقديم حلول مالية آمنة وسريعة وفعالة لسكان المنطقة."

وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه البنية التحتية الرقمية نمواً متسارعاً في المنطقة، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي والتعاون التنظيمي والابتكار في مجال الأصول الرقمية، ويمهّد الطريق نحو إرساء منظومة مالية أكثر ترابطاً ومرونة في دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن شركة "سكايرو":

تعدّ "سكايرو" مجموعة رائدة في التقنية المالية الرقمية، تابعة لشركة بريز فنتشرز ومقرها مملكة البحرين، تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الوصول إلى الخدمات المالية في الأسواق الناشئة. ومن خلال حلول مبتكرة في مجالات الإقراض والادخار والاستثمار، تلتزم "سكايرو" بتمكين الأفراد والشركات عبر منصات سهلة الاستخدام. وتعمل الشركة حالياً في الفلبين، كما تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها لتدخل إلى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تقديم خدمات مالية رقمية ترتكز على التقنية وتدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

نبذة عن شركة "فاسيت":

"فاسيت" هي منصة مصرفية واستثمارية متخصصة في تعزيز الشمول المالي في آسيا وأفريقيا، تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الاستثمار بسهولة وأمان من أي مكان في العالم. في العام 2024، أطلقت الشركة "Own"، شبكة من الطبقة الثانية مبنية على الإيثيريوم، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل اللامركزي عالمياً. تأسست الشركة على يد محمد رافي حسين ودانيال أحمد، وتتخذ من دبي وجاكرتا مقرين لها. وقد نجحت في جمع تمويل بقيمة 26.7 مليون دولار أمريكي، وتحظى بتراخيص تنظيمية في عدد من الدول والمناطق، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وباكستان، وغيرها.

