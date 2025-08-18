دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، تواصل مؤسسة "سقيا الإمارات" مضاعفة الأثر الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أقاصي الأرض. وتشكل "سقيا الإمارات" علامة فارقة في جهود تحسين حياة الملايين، وتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه. وتتعاون "سقيا الإمارات" مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً لتنفيذ مبادرات إنسانية ومشاريع تنموية تهدف إلى توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين البشر ممن يعانون شح المياه. ووصل عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة، من خلال تنفيذ أكثر من 1,000 مشروع مياه مستدام، وذلك منذ إطلاق المؤسسة عام 2015 وحتى اليوم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات": "نمضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء والعمل الإنساني، لترسيخ الإرث الأصيل الذي بناه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وحضورها العالمي على خارطة العمل الإنساني. وبعد مرور 10 أعوام على إطلاقها، باتت بصمات "سقيا الإمارات" واضحة وعابرة للحدود، لدعم مسيرة دولة الإمارات الإنسانية الملهمة لتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ومنها الهدف السادس: "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع". وانسجاماً مع "عام المجتمع"، وانطلاقاً من القيم الوطنية النبيلة، نسعى إلى توسيع أثرنا التنموي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والمساهمة في تمكين المجتمعات حول العالم لتصبح شريكاً بنّاءً في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإنسان في كل مكان."

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات" إلى تشجيع المشاريع والتقنيات المبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد كرّمت الجائزة في دوراتها الأربع 43 فائزاً من 26 دولة، أسهمت مشاريعهم في تحسين ظروف الحياة في العديد من المجتمعات حول العالم.

وتتضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، أربع فئات رئيسية: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الفردية"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات". ومنذ إطلاقها، أسهمت الجائزة في تحفيز الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث حول العالم على ابتكار حلول عملية ومستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.

مشاريع مؤسسة "سقيا الإمارات" في جمهورية تنزانيا الاتحادية

بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنفذ مؤسسة "سقيا الإمارات" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشاريع في جمهورية تنزانيا الاتحادية بهدف توفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لنحو مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2025. وقد وصل عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة "سقيا الإمارات" في جمهورية تنزانيا الاتحادية، إلى أكثر من 943 ألف شخص حتى الآن.

