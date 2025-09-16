البريد الأردني من أوائل الشركات التي ستنضم إلى منصة وصلة للبريد

دعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين المحليين إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية

دبي: أعلنت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والممثل الرسمي لعضوية دولة الإمارات في الاتحاد البريدي العالمي، عن توقيعها على مذكرة تفاهم مع البريد الأردني تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البريدية، والاتفاقيات الثنائية، والتحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوة ثمرةً للاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بين وفد سفن إكس (7X) ووفد المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين – دبي 2025، حيث تناول الطرفان آفاق تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم القطاعين البريدي واللوجستي في كلا البلدين.

وتركّز مذكرة التفاهم على تمكين التحول الرقمي للبريد من خلال الاستفادة من حلول سفن إكس (7X) المبتكرة، وفي مقدمتها منصة «وصلة للبريد» كأول سوق رقمي عالمي يربط المشغّلين البريديين، ما يفتح للشبكات الوطنية منفذاً إلى تدفقات بريدية وتجارية عالمية، ويسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع وخفض التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين المحليين إلى سوق التجارة الإلكترونية العالمية، من خلال حلول شحن شفافة وموثوقة تعزز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): "يأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ويعكس التزامنا بتعزيز التعاون الدولي في بناء منظومة بريدية حديثة وذكية. إن شراكتنا المرتقبة تمثل جسراً لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الابتكار، بما يرسخ دور البريد كعنصر محوري في التنمية الاقتصادية وتمكين التجارة الإلكترونية الشاملة. ومن خلال توظيف حلولنا الرقمية الرائدة مثل «وصلة للبريد»، نسعى إلى دعم جهود التحول الرقمي وتقديم نموذج عالمي للتكامل البريدي يعزز الربط بين المجتمعات ويواكب توجهات الاقتصاد الرقمي العالمي."

من جانبها، قالت هنادي الطيب، المدير العام للبريد الأردني: "يحرص البريد الأردني على الانفتاح والتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم سفن إكس (7X). إن توقيع مذكرة التفاهم هذه يُجسّد إيماننا الراسخ بأهمية التحول الرقمي في قطاع البريد واللوجستيات، وضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. ونحن في البريد الأردني نضع نصب أعيننا هدفاً استراتيجياً يتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التجار ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال منصات رقمية متطورة وحلول لوجستية مبتكرة."

وأضافت الطيب: "إن هذا التعاون هو خطوة جديدة نحو تعزيز موقع الأردن على خارطة الخدمات البريدية واللوجستية العالمية، بما ينسجم مع رؤية المملكة الأردنية الهاشمية في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يُسهم في خدمة المواطن ويعزز من تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً. وأشكر شركاءنا في سفن إكس (7X) على هذه الثقة، وأؤكد التزامنا الكامل بالعمل المشترك لتحقيق إنجازات نوعية تُسهم في تطوير القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني."

ويأتي هذا التعاون في سياق الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير شبكات البريد والخدمات اللوجستية، ويعكس التزام الدولة بالمساهمة في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

