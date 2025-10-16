دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت الشركة الإماراتية «سـاعد»، المتخصصة في الحلول المبتكرة لإدارة المرور والمواقف والخدمات التفتيشية والأنظمة الذكية، مذكرة تفاهم مع شركة «كومفولت» العالمية، المتخصصة في حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات المؤسسية، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتقديم هذه الخدمات لعملاء «سـاعد» ضمن منظومتها الذكية.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في الدولة، وفي ظل «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025»، حيث يُتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 11.2% ليصل إلى 1.39 مليار دولار بحلول عام 2030. ويجسد التعاون بين «سـاعد» و«كومفولت» التزام الجانبين بدعم هذا التوجه الوطني، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية، من أنظمة المرور وشبكات النقل إلى خدمات السلامة العامة.

وفَّرت «كومفولت» حلاً متكاملاً لحماية البيانات يعتمد على منصتها السحابية «كومفولت كلاود»، صُمم خصيصًا ليتناسب مع احتياجات شركة «سـاعد» في حماية بيئات العمل السحابية الحديثة. وبموجب الشراكة، ستقدم «كومفولت» لـ «ساعد» مجموعة من التقنيات المعتمدة من «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، مثل تقنية «التخزين المنفصل للبيانات»، لحماية النسخ الاحتياطية لبيانات «سـاعد» المحفوظة في منصة «مايكروسوفت آزور»، وتقنيات الاسترداد الآمن للبيانات، وتقنيات الحماية عبر خداع المقرصنين (Cyber Deception).

وأكد المهندس إبراهيم «يوسف رمل»، الرئيس التنفيذي لشركة «ساعد»، أن حماية البيانات تمثل مسؤولية وطنية وأساساً للتميز التشغيلي، قائلاً: «تمثل شراكتنا مع «كومفولت» محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز المرونة السيبرانية وضمان أعلى مستويات الأمان لأنظمتنا وخدماتنا الذكية. ومن خلال الاستفادة من تقنيات «كومفولت» المتقدمة، نعزز دورنا في دعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير منظومة حوكمة ذكية مستدامة».

من جانبه، قال «يحيى كسّاب»، مدير المبيعات والمدير العام في الخليج والمملكة العربية السعودية بشركة «كومفولت»: «يسرّنا التعاون مع «ساعد» لتقديم تقنياتنا المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة السيبرانية. وإنّ تأمين البيانات الحساسة يسهم في تمكين «ساعد» من مواصلة دورها الحيوي في تحسين السلامة المرورية والأنظمة الذكية في أبوظبي والإمارات».

نبذة عن شركة "كومفولت"

تُعد شركة "كومفولت" المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CVLT) ) من أبرز الشركات العالمية في مجال المرونة السيبرانية، حيث تسهم في حماية بيانات أكثر من 100 ألف مؤسسة حول العالم وتعزيز استمرارية أعمالها. وتوفر الشركة اليوم منصّة شاملة للمرونة السيبرانية تجمع بين أعلى مستويات أمان البيانات وسرعة الاستعادة، على نطاق المؤسسات وفي مختلف البيئات التشغيلية، مع تحقيق أقل كلفة تشغيلية ممكنة.

