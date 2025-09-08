جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الرائدة في إنتاج الألبان ومنتجات الأغذية عالية الجودة في المملكة، عن مشاركتها للعام الثالث على التوالي في ملتقى تمكين، الذي تنظمه جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدمت سدافكو هذا العام استشارات مهنية للمتقدمين الباحثين عن التوجيه في مساراتهم العملية. كما شاركت الشركة في جلسة متخصصة أدارتها نهلة أبو العلا، مدير عام تجربة الموظفين ، حيث استعرضت خلالها رؤى حول تمكين الكفاءات من خلال دمج ممارسات الذكاء الاصطناعي والدور المتطور لتجربة الموظف في بناء منظمات ناجحة.

وإيماناً برؤية المملكة 2030 وبتحقيق أهدافها في تمكين المواهب الوطنية، أكدت مشاركة سدافكو في ملتقى تمكين التزامها بتهيئة الفرص للكوادر الشابة وتعزيز تبادل المعرفة في سوق العمل السعودي.

تقديراً لجهودها ودعمها المستمر لأهداف الملتقى، تسلمت سدافكو شهادة شكر وتقدير.

وقالت نادية ملائكة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في سدافكو: "ننظر في سدافكو إلى ملتقى تمكين باعتباره منصة للتواصل مع الجيل الجديد من الكفاءات السعودية، إلى جانب إبراز دورنا كجهة عمل مسؤولة ملتزمة بالنمو والشمولية. وحصولنا على شهادة التقدير هو فخر لنا وتأكيد على جهودنا المتواصلة في دعم التنمية الوطنية."

أصبح ملتقى تمكين وجهة بارزة لربط المواهب بفرص العمل والتدريب، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في تحقيق تطلعات المملكة نحو اقتصاد مزدهر وقوة عاملة متنوعة.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، شركة رائدة في إنتاج الحليب طويل الأجل ومعجون الطماطم والآيس كريم .

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

