القاهرة، مصر: أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمات الحفظ المباشر في جمهورية مصر العربية، ضمن خططه التوسعية في قطاع خدمات ما بعد التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي الإطلاق في إطار استراتيجية البنك لدعم تواجده في الأسواق ذات النمو المرتفع والأهمية الاستراتيجية إقليمياً، حيث تمثل هذه الخطوة امتداداً لإنجاز المجموعة مطلع العام الحالي بإطلاق خدمات الحفظ المباشر في المملكة العربية السعودية.

من خلال هذه الخدمة، يتيح البنك للمؤسسات المالية فرصة الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأوراق المالية وإدارتها بكفاءة وشفافية عالية، مع ضمان مستويات أمان متقدمة. وتشمل الخدمة في مصر، التي تُشغل عبر "ستاندرد تشارترد – مصر"، مجموعة واسعة من الأدوات المالية مثل الأسهم، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وسندات الشركات. كما تتضمن عمليات الحفظ والتسوية والإجراءات المؤسسية، يمكن تقديمها عبر وسائل مختلفة بما في ذلك عبر منصة "Straight2Bank" (S2B) العالمية المتطورة التابعة للبنك.

وبهذه المناسبة، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، قائلا: "تُعد هذه الخطوة نقطة تحول محورية في جهودنا لدعم البنية التحتية المالية في مصر، وتيسير وصول المستثمرين إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونوجه تركيزنا بشكل خاص نحو السوق المصري الذي اكتسب أهمية متزايدة بعد انضمامه إلى مجموعة دول البريكس، بالإضافة إلى دوره المتنامي كمركز استثماري واعد يربط بين إفريقيا ومنطقة الخليج ومناطق اقتصادية أخرى حول العالم."

وأضاف: " نقدم لعملائنا من المؤسسات خدمات الحفظ المباشر التي تتيح حلولاً متطورة تجمع بين السرعة والشفافية والكفاءة في الأداء. ويعتمد هذا الإطلاق على منصتنا العالمية وخبراتنا المتعمقة في السوق المحلية، ما يعزز تدفق الاستثمارات إلى مصر ويساهم في تطوير سوق مالي أكثر تماسكاً واستدامة."

تستوفي خدمة الحفظ المباشر في مصر جميع المتطلبات التنظيمية، حيث حصلت على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة البنك المركزي المصري. تمثل هذه الخطوة دفعة نوعية تدعم التوجهات الوطنية نحو تطوير منظومة القطاع المالي وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. يأتي هذا الإطلاق في توقيت استراتيجي، حيث يتزايد اهتمام المستثمرين من آسيا ومنطقة الخليج وأفريقيا بالاستفادة من بنية تحتية متطورة في مجالات خدمات ما بعد التداول.

وفي هذا الإطار، قال سكوت ديكينسون، الرئيس الإقليمي لخدمات التمويل والأوراق المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، في ستاندرد تشارترد: " يعكس توسع ستاندرد تشارترد في تقديم خدمات الحفظ المباشر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامه الراسخ بدعم أسواق المال في الاقتصادات الاستراتيجية الناشئة. ومن خلال تعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى هذه الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، يسهم البنك بشكل فعال في جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ويواصل دوره المحوري في ربط الاستثمارات العالمية بفرص النمو الواعدة في المنطقة."

