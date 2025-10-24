توفر الشراكة خدمات البث الترفيهي والرياضي المتميزة من ستارزبلاي لعملاء إي أند مصر من خلال حزمة جديدة حصرية تم الإعلان عنها في معرض جيتكس جلوبال 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ستارزبلاي، المنصة الرائدة التي تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب SVOD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع شركة إي أند مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم باقة حصرية من خدمات الترفيه الرقمي الفني والرياضي لعملاء منصات الشركة التي تشمل باقات "إيميرالد"، "حكاية"، "سوبر كونكت"، وإي أند بزنس. وسيتم بموجب هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها خلال مشاركة إي أند مصر في معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، منح المشتركين تجربة مشاهدة متميزة تجمع بين المحتوى الترفيهي والرياضي ضمن منصة واحدة.

وتُعد منصة ستارز بلاي من أبرز منصات البث الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ توفر مكتبة ضخمة ومتنوعة من الأفلام والمسلسلات العالمية الحائزة على جوائز، إلى جانب محتوى متميز من الإنتاجات العربية والإقليمية، ما يجعلها الوجهة المفضلة لعشاق المحتوى الترفيهي عالي الجودة. ومن خلال شراكتها مع إي أند مصر، تُعزز ستارزبلاي حضورها في أحد الأسواق الأكثر نموًا وتطورًا في المنطقة، مستفيدة من الانتشار الواسع والبنية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها إي أند مصر لتوفير وصول سلس وتجارب مشاهدة محسّنة لقاعدة جماهيرية أوسع.

ويتيح العرض الجديد لعملاء منصات أي أند مصر الدخول إلى منصة ستارزبلاي والاستمتاع بمشاهدة باقة واسعة من الأفلام والمسلسلات العالمية من مختلف المناطق، ضمن تجربة ترفيهية متكاملة وسلسة. كما يتضمن العرض خدمة البث المباشر لمباريات كرة القدم وأبرز الرياضات العالمية، ليمنح المشتركين تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين المتعة الترفيهية والإثارة الرياضية على منصة واحدة.

تؤكد هذه الشراكة التزام كل من ستارزبلاي وإي أند مصر بتقديم أحدث الحلول الرقمية وتجارب المحتوى المتكاملة التي ترتقي بمستوى استمتاع الجمهور بالترفيه والرياضة. ومن خلال الجمع بين خبرة ستارزبلاي الرائدة في مجال البث، وقدرات إي أند مصر في الابتكار الرقمي، يدعم هذا التعاون الرؤية المشتركة للشركتين نحو تمكين أنماط حياة رقمية أكثر ذكاءً وتوفير تجارب مشاهدة أغنى وأكثر سلاسة للمستخدمين في السوق المصرية.

وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال داني بيتس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشريك المؤسِّس لمنصة ستارزبلاي: "تُمثل شراكتنا مع إي أند مصر محطة مهمة في مسيرة توسيع حضور ستارزبلاي داخل السوق المصرية، التي تُعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة. نحن فخورون بهذه الشراكة، ونتطلع إلى تقديم تجربة مشاهدة استثنائية لعملاء إي أند مصر تجمع بين الترفيه المتميز والمحتوى الرياضي الحصري."

وأضاف: "تضم ستارزبلاي واحدة من أكبر مكتبات الترفيه الرقمي في المنطقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات العالمية والإقليمية، إلى جانب إنتاجات أصلية وحصرية تلبي مختلف الأذواق. ونواصل العمل على تطوير محتوى المنصة باستمرار لتقديم تجربة مشاهدة شاملة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة وسهولة الاستخدام."

وأكد أنه "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم قيمة حقيقية للمستخدمين عبر مزيج غني من المحتوى الترفيهي والفني والرياضي، متاحٍ جميعه على منصة واحدة تجمع كل ما يبحث عنه المشاهدون في المنطقة."

من جانبه، أعرب سامر مراد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة "إي آند مصر"، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع منصة "ستارز بلاي. وقال: "هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهود الشركة في تقديم تجارب رقمية متكاملة تلبي احتياجات عملائها المتجددة، من خلال تقديم قيمة مضافة لعملائها عبر تجربة مشاهدة فريدة تجمع بين الترفيه والرياضة على منصة واحدة."

وأضاف: "إي آند مصر تولي اهتماماً كبيراً بتطوير تجربة العملاء وتحرص باستمرار على تقديم محتوى ترفيهي متنوع يواكب أذواق جميع شرائح المستخدمين، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توسيع منظومة خدماتها الرقمية لتشمل حلولاً مبتكرة في مجالات الاتصالات، والترفيه، والخدمات الذكية، بما ينسجم مع استراتيجيتها في تمكين أنماط الحياة الرقمية الحديثة."

وأكد: "نلتزم في إي آند مصر بمواصلة الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية وخدمات رقمية متطورة تعزز من قيمة ما نقدمه لعملائنا، وتثري حياتهم اليومية بتجارب حديثة وسلسة. عملاؤنا هم محور اهتمامنا، ونسعى دائماً لأن نكون أقرب إليهم بتقديم كل ما هو جديد ومميز يواكب تطلعاتهم المستقبلية."

جدير بالذكر أن باقة Emerald تعد من الباقات الحصرية التي تقدمها إي آند مصر لعملائها المميزين، حيث توفر مجموعة فريدة من الخدمات المبتكرة والمزايا الحصرية التي تعكس أسلوب حياة عصري ومتطور، يجمع بين الفخامة والابتكار في كل تجربة.

ويمثل توقيع اتفاقية الشراكة محطة رئيسية في توسيع التعاون المشترك بين ستارزبلاي وإي أند مصر، بهدف تعزيز تجارب البث الرقمي للترفيه والرياضة المقدمة للعملاء. كما تأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الأوسع لشركة إي أند مصر خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025، والذي شمل توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم، التي توسع من خلالها تعاونها الدولي في عدة مجالات تكنولوجية مؤثرة.

نبذة عن ستارزبلاي

www.starzplay.com STARZPLAY هي الوجهة الرائدة لمشاهدة الفيديو عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، حيث تقدم مزيجًا استثنائيًا من أفلام هوليوود الضخمة، والأعمال الأصلية الحصرية، والمسلسلات العربية، والرياضات المباشرة وبرامج ترفيهية متخصصة للعائلة.

من خلال شراكات مع أكبر الاستوديوهات العالمية مثل وارنر براذرز، وديزني، وباراماونت، وسوني، وليونزجيت، وAMC، وBBC، وفالكون فيلمز، واستوديوهات إيمج نيشن—الشريك الإنتاجي الرئيسي لأحدث أعمال STARZPLAY الأصلية—توفر المنصة مكتبة محتوى متنوعة وعالية الجودة. كما يمكن لعشاق الدراما التركية الاستمتاع بأفضل المسلسلات من خلال شراكات مع MADD TV، وTRT، وATV، بينما يمكن لعشاق الرياضة متابعة أشهر البطولات العالمية بما في ذلك الدوري الإيطالي (Serie A)، والدوري الهولندي (Eredivisie)، وUFC، والكريكيت، والرجبي، والملاكمة، والجولف، وكرة السلة.

مع 2.3 مليون مشترك وأكثر من 18 مليون عملية تحميل للتطبيق، تواصل STARZPLAY إعادة تعريف الترفيه الرقمي في المنطقة. تدعم المنصة البث بجودة HD و4K عبر أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الألعاب، وخدمات IPTV، بينما تتيح تطبيقاتها على iOS وAndroid المشاهدة دون اتصال بالإنترنت. كما توفر STARZPLAY تجربة مشاهدة محسّنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ألعاب رياضية تفاعلية (Fantasy Sports)، وSTARZ ON للبث المجاني المدعوم بالإعلانات، ومتجر STARZPLAY لاستئجار وشراء أحدث الإصدارات السينمائية — مما يمنح المستخدمين خيارات أكثر للاستمتاع بالمحتوى المميز.

يقع المقر الرئيسي لـ STARZPLAY في أبوظبي، ولها مكاتب في الإمارات وباكستان، وهي مدعومة من قبل مستثمرين دوليين وإقليميين رائدين، بقيادة evision (جزء من مجموعة e&)، وADQ، وLionsgate، وSEQ، وGE —مما يرسخ مكانتها الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

إنستغرام @starzplayarabia ، فيسبوك @starzplay، تويتر @STARZPlayArabia، تيك توك @starzplayarabia، لينكد ان @STARZPLAY

للتواصل الاعلامي:

خلود وليد- ميماك اوجيلفي

khloud.waleed@ogilvy.com

-انتهى-

#بياناتشركات