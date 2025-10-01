- الرياضفي خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي في سوق العمل السعودي، أعلنت شركة سبر، المنصة السعودية الناشئة المتخصصة في تقنيات الموارد البشرية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جسر، إحدى أبرز المنصات المتخصصة في إدارة الموارد البشرية والمالية في المملكة.

تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في آليات التوظيف، من خلال تطوير حلول متقدمة تمكّن الشركات من الاعتماد على بيانات دقيقة تقلص الوقت والجهد في اختيار المرشحين الأنسب، وتسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف المصاحبة لعملية التوظيف، مع ضمان نتائج أكثر فاعلية.

تأسست سبر على يد رائدي الأعمال صالح باعارمه وحمزة باوزير، لتبسيط عملية التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي. وتعمل المنصة على تقليص مدة اختيار المرشحين وإجراء المقابلات، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة تقلل من التحيّز البشري وتضمن عدالة أكبر في التوظيف. وقد جمع المؤسسان بين خبرة تجارية عميقة وخلفية تقنية متخصصة في علوم البيانات، قبل أن يتوقفا عند قطاع التوظيف باعتباره من أكثر القطاعات تأثيرًا في السعودية، حيث ينضم سنويًا إلى سوق العمل نحو مليوني شخص، بينهم ربع مليون خريج جديد.

من خلال مقابلات وأبحاث معمقة، اكتشف المؤسسان حجم التحديات التي تواجه الشركات: سير ذاتية لا تكشف الكفاءات الحقيقية، مقابلات غير مجدية مع مرشحين غير مناسبين، وضياع وقت وموارد. ومن هنا ابتكر الفريق مفهوم “اعرف مرشحك”، على غرار “اعرف عميلك” في القطاع المالي، عبر محرك توظيف ذكي يحلل المهارات والخبرات بموضوعية، متجاوزًا حدود السيرة الذاتية التقليدية، ليقدّم صورة أعمق وأكثر دقة عن المرشح.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر في سبر أن توقيع مذكرة التفاهم مع جسر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز رحلة التوظيف بالذكاء الاصطناعي، مضيفًا: “هذه الاتفاقية ستدعم الشركات في تقليل الهدر في الوقت والتكاليف، والاعتماد على بيانات دقيقة في اختيار الكفاءات المناسبة.”

وأشار إلى أن الشركة أطلقت في منتصف أغسطس الماضي نموذجها الأولي بالتعاون مع أكثر من 20 شركة، قبل أن تتوسع بتوقيع هذه المذكرة مع جسر لفتح فصل جديد من رحلتها، يوفّر توظيفًا أكثر دقة للشركات، وفرصًا أوسع للشباب، ويسهم في بناء منظومة ذكية تتماشى مع التحولات الرقمية وأهداف رؤية السعودية 2030.

وأضاف: “وراء سبر فريق متنوع من محللين وخبراء بيانات، ومديري نمو، ومطورين، ومسوقين، يجمعهم شغف واحد وهو تغيير تجربة التوظيف في السعودية والخليج، والانطلاق بها نحو العالمية. سبر بالنسبة لنا ليست مجرد شركة ناشئة، بل مشروع وطني نسعى من خلاله لإثبات أن منتجًا تقنيًا سعوديًا، من ابتكار شباب سعوديين، قادر على المنافسة عالميًا وصناعة أثر حقيقي في سوق التوظيف.”

عن الشركتين

سبر: شركة سعودية ناشئة في مجال تقنية الموارد البشرية والتوظيف، تقدم حلولًا ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التوظيف، تقليل التحيز البشري، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أكثر دقة في اختيار الكفاءات المناسبة

جسر: منصة سعودية رائدة لإدارة الموارد البشرية والمالية، تخدم آلاف الشركات في المملكة، وتمكّنها من أتمتة عملياتها وبناء بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ورؤية 2030.

يمثل هذا التعاون نموذجًا وطنيًا مبتكرًا في دعم الشركات السعودية عبر أدوات تقنية متقدمة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في بناء منظومة متكاملة للتوظيف وإدارة الموارد البشرية، تعزز الشفافية، وترفع الكفاءة، وتدعم تنافسية الأعمال، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

-انتهى-

