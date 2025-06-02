سبارك كابيتال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة، وهي شركة فئة 4 مرخّصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، تعمل كفرع مستقل للأعمال التي تُدار من أو داخل مركز دبي المالي العالمي، وتابعة لشركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة، ويُعد المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي مركزًا لعملياتها في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة اليوم عن إطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من خلال شركة سبارك كابيتال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة.

سيسمح هذا التوسع الاستراتيجي للمستثمرين العالميين بالوصول بسهولة إلى أسواق متنوعة، مع توفير فرص شاملة لتنويع المحافظ الاستثمارية، مما يعزز التزام سبارك كابيتال بتقديم حلول متقدمة ومخصصة لإدارة الثروات على المستوى الدولي.

شهدت شركة سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة نموًا وتوسعًا كبيرين في السنوات الأخيرة، حيث نمت أصولها المُدارة والإشرافية بنحو 10 أضعاف، من حوالي 3,000 كرور روبية (نحو 360.24 مليون دولار) في أبريل 2023 إلى 30,000 كرور روبية (نحو 3.56 مليار دولار) في مايو 2025. كما توسّع فريق عملها من 60 إلى أكثر من 400 موظف، من بينهم أكثر من 130 مدير علاقات بخبرة عالية، وأقامت حضورًا في 12 مدينة عبر الهند.

وقالت أربيتا فيناي، المديرة الإدارية الرئيسية المشاركة التنفيذية لشركة سبارك المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: "إن تأسيس مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يُعد محطة مهمة في استراتيجية النمو العالمي لسبارك لإدارة الثروات الخاصة. إن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المالية المتقدمة يمثلان منصة مثالية لربط المستثمرين من مختلف المناطق بفرص استثمارية متنوعة. هذا التوسع يمكّننا من تعزيز خدماتنا للعملاء الدوليين وخلق آفاق جديدة لبناء الثروات والحفاظ عليها."

وأضاف نيراج أوجها، الرئيس التنفيذي الأول لشركة سبارك جلوبال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة: "يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة استثنائية لشركات إدارة الثروات، مع إطار تنظيمي عالمي المستوى وشبكة واسعة من المؤسسات المالية. ومن خلال وجودنا هنا، نهدف إلى تقديم حلول شاملة لإدارة الثروات لعملائنا المحترفين في الشرق الأوسط، مستفيدين من خبرة سبارك كابيتال وابتكارها في إدارة الاستثمار."

يُعد مركز دبي المالي العالمي بوابة استراتيجية للمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، ويشهد نموًا متسارعًا في قطاع إدارة الثروات والأصول، حيث يضم 420 شركة لإدارة الأصول والثروات، وأكثر من 75 صندوق تحوّط مستقل، من بينها 48 ضمن "نادي المليار دولار"، بجانب الاستفادة من الفرص الإقليمية.

سيضم مكتب سبارك جلوبال لإدارة الثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي فريقًا من المتخصصين ذوي الخبرة في إدارة الثروات، والذين يمتلكون معرفة واسعة بالأسواق العالمية وسجلًا مثبتًا في تقديم نتائج متميزة للعملاء. وسيستفيد هذا الفريق من قدرات الشركة البحثية الواسعة، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة، وخبرتها الراسخة في إدارة الثروات لتقديم حلول مصممة خصيصًا للعملاء في المنطقة. ويعكس هذا النهج التزام سبارك كابيتال بتقديم خدمة تتمحور حول العميل وتعزيز مكانتها كشريك موثوق عالميًا في إدارة الثروات.

حول سبارك كابيتال لإدارة الثروات الخاصة:

تعمل سبارك كابيتال المحدودة لإدارة الثروات الخاصة كفرع تابع لشركة سبارك كابيتال أدفايزرز (الهند) المحدودة. وبالانسجام مع قيم سبارك كابيتال الأساسية (المعرفة، والنزاهة، والثقة، والشفافية)، تسعى الشركة لمساعدة العائلات الثرية، وأصحاب الأعمال، ومكاتب العائلات، وروّاد الأعمال الجدد، والمديرين التنفيذيين على التنقل بفعالية في المشهد المالي المعقّد.

تتمثل رسالة الشركة في تسهيل بناء الثروة والحفاظ عليها ونقلها عبر الأجيال من خلال مجموعة خدماتها المتنوعة.

كجزء من منظومة سبارك كابيتال، توفّر سبارك كابيتال لإدارة الثروات خدمات تتجاوز إدارة الثروات التقليدية، لتشمل خبرات في المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. ويتيح هذا النهج المتكامل تصميم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.

حول مركز دبي المالي العالمي (DIFC):

يُعد مركز دبي المالي العالمي واحدًا من أكثر المراكز المالية تطورًا في العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 دولة ويبلغ عدد سكانها نحو 3.7 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يُقدّر بـ 10.5 تريليون دولار.

يتمتع المركز بسجل حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار في المنطقة، حيث يربط الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي.

يضم المركز جهة تنظيمية مستقلة معترف بها عالميًا ونظامًا قضائيًا يعتمد على القانون العام الإنجليزي، إلى جانب أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم أكثر من 46,000 متخصص يعملون في أكثر من 6,900 شركة مسجلة نشطة، ما يجعله أكبر تجمع للكفاءات المالية في المنطقة.

يركز المركز في رؤيته على قيادة مستقبل التمويل من خلال التكنولوجيا والابتكار والشراكات. ويُعد اليوم محورًا عالميًا لمستقبل التمويل والابتكار، حيث يقدّم بيئة شاملة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ورأس المال المغامر، بما في ذلك حلول ترخيص مرنة، تنظيم ملائم للغرض، برامج تسريع مبتكرة، وتمويل للشركات الناشئة في مراحل النمو.

كما يحتضن المركز عددًا من الوجهات التجارية والثقافية والمطاعم العالمية، والمرافق السكنية والفندقية ومساحات عامة، ما يجعله من أكثر الوجهات جذبًا للأعمال ونمط الحياة في دبي.

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