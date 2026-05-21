رأس الخيمة: افتتحت شركة "سان غوبان" الرائدة عالمياً في مجال البناء الخفيف والمستدام، وحدتها الجديدة لإنتاج الكيماويات الإنشائية في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز نطاق منتجاتها الإقليمية وقدراتها الإنتاجية.

وشهد حفل افتتاح المنشأة حضور عدد من كبار قادة "سان غوبان"، من بينهم أنطوان غزال، الرئيس التنفيذي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وإيمانويل جاكو، الرئيس التنفيذي لدول الخليج. كما حضر الحفل سعادة جان كريستوف باريس، القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وإيان هانت، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، إلى جانب نخبة من أبرز المعنيين والشركاء في قطاع البناء والتشييد.

وتعتمد المنشأة الجديدة على بنية تحتية متطورة؛ حيث تمتد على مساحة 15,000 متر مربع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـراكز، وبدأت عملياتها التشغيلية بالفعل منذ الربع الثاني من عام 2025. وتنتج المنشأة مجموعة متكاملة من حلول الملاط (الـمونة)، بما في ذلك الجص المخلوط مسبقاً، ولاصق وروبة البلاط، ومواد تسوية الأرضيات (السكريد)، وغيرها من المنتجات. وبطاقة إنتاجية شهرية تتجاوز 10,000 طن، تخدم المنشأة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع خطط مستقبلية لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة السعة التخزينية.

وبهذه المناسبة، قال إيمانويل جاكو: "بصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في مجال البناء الخفيف والمستدام، فإن افتتاح مصنعنا الجديد للكيماويات الإنشائية في رأس الخيمة يشكل خطوة مهمة ضمن توسعنا الصناعي في دولة الإمارات. وتعكس هذه المنشأة ثقتنا بالرؤية المستقبلية للدولة، كما تجدد التزامنا بدعم التصنيع المحلي، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، والتقرب أكثر من عملائنا، والمساهمة في تحقيق الطموحات الصناعية للدولة."

وحول أسباب اختيار إمارة رأس الخيمة، أضاف جاكو: "جاء قرارنا بتأسيس عملياتنا في رأس الخيمة مدفوعاً بموقعها الاستراتيجي، الذي يتيح لنا قرباً أكبر من عملائنا وتقديم خدمة أسرع وأكثر استجابة لمواقع البناء في الإمارات الشمالية. وتأتي هذه الخطوة لتكمل مراكز التصنيع الضخمة الحالية التابعة لنا في أبوظبي ودبي، مما يسمح لشركة 'سان غوبان' بتوسيع نطاق انتشارها والتوريد بكفاءة أعلى في جميع أنحاء الدولة. لقد وفرت إمارة رأس الخيمة، و'راكز' على وجه الخصوص، البيئة المثالية لهذا التوسع بفضل البنية التحتية الصناعية القوية، وسهولة ممارسة الأعمال، والدعم السلس في مراحل التأسيس. وقد مكننا ذلك من تطوير منشأة تتماشى تماماً مع متطلبات الإنتاج وسلسلة التوريد لدينا وتجعلنا أكثر قرباً من عملائنا."

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل المقر الجديد لشركة 'سان غوبان' محطة بارزة أخرى في مسيرة القطاع الصناعي برأس الخيمة، ويعكس الزخم المستمر الذي تشهده الإمارة في الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد. وتسعى الشركات المصنعة اليوم عن بيئات تمكنها من التوسع بكفاءة، والعمل بثقة، والبقاء على اتصال وثيق بأسواقها. ونحن في 'راكز'، نواصل تعزيز البنية التحتية والخدمات والبيئة الصناعية اللازمة لدعم رحلة النمو هذه على المدى الطويل."

وتجسد هذه المنشأة استثمارات "سان غوبان" المستمرة لتعزيز قدراتها الإقليمية في مجالات التصنيع وسلاسل التوريد وتوسيع سلة منتجاتها. ومع تنامي الطلب في قطاع البناء بدولة الإمارات، خاصة في قطاعات الضيافة، والمباني غير السكنية، والبنية التحتية، يسهم المصنع الجديد في تعزيز قدرة الشركة على خدمة الأسواق الرئيسية بكفاءة أعلى، ودعم خطط توسعها المستقبلية انطلاقاً من قاعدتها في رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتشركات