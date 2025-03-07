يسهم التعاون الاستراتيجي في تطوير حلول الاتصال والأجهزة والمنازل الذكية في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سامسونج جلف للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025 في مدينة برشلونة الإسبانية. وتؤسس الاتفاقية الرائدة إطار عمل للتعاون الاستراتيجي في العديد من نطاقات الأعمال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء وتسريع التحول الرقمي.

وتستكشف الشراكة مبادرات متطورة، بما فيها حلول الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والفعاليات الحصرية لإطلاق الأجهزة، وقدرات eSIM المتقدمة، وتجارب المنزل الذكي المدمجة، مما يعزز التزام الشركتين بالابتكار التقني في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «يمثّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة كبيرة في رؤيتنا نحو إحداث نقلة نوعية في طريقة تجربة العملاء للتكنولوجيا في حياتهم اليومية. ومن خلال الدمج بين ابتكارات سامسونج في عالم الأجهزة وتجارب الاتصال السلسة التي تقدمها "إي آند الإمارات"، فإننا ننشئ منظومة قوية تقدّم قيمة وتجارب غير مسبوقة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.»

وبهذا الصدد، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «يجسّد هذا التعاون مع سامسونج التزامنا المشترك بتوفير تجارب عالمية المستوى لعملائنا. وباعتبارنا شركة اتصالات يقودها الابتكار المعزّز بالذكاء الاصطناعي، سنعمل على تزويد عملائنا بخدماتنا المتميزة إلى جانب أجهزة سامسونج المتطورة، وإنشاء منظومة من شأنها إرساء معايير جديدة في الاتصالات والترفيه والحياة الذكية في المنطقة.»

ويركّز التعاون على العديد من المبادرات التي تتضمن تطوير حلول الاتصال من الجيل التالي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومُصممة خصيصاً لتتوافق مع أجهزة سامسونج المزوّدة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

وسيحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة، مع تركيز خاص على تطبيق "بسمات" ومنصة "Go Learning"، وتكامل تام مع خدمة Samsung Care+ من سامسونج في مختلف فئات الأجهزة. كما تستهدف الشراكة تسهيل تجربة eSIM، من خلال إضافة ميزة نقل الأرقام الجديدة وحلول الإشعارات الفورية، مما يجعل عملية الانتقال بين الأجهزة أكثر سلاسة.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com

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