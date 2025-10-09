الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت ساس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض. وجاء الإعلان خلال مؤتمر SAS Innovate on Tour في الرياض، الحدث الإقليمي الأبرز للشركة الذي حضره كبار المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع، والمبتكرين في مجال التقنية.

يأتي افتتاح المقر الجديد تأكيدًا على التزام "ساس" الراسخ في المملكة، ويجسّد التزامها على دعم الحكومات والشركات في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز الابتكار، ورفع الكفاءة، والنمو المستدام.

قال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لدى ساس في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا سريعًا نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض، نضع أنفسنا في قلب هذا الزخم المتسارع. ويعكس هذا الاستثمار إيمان ساس العميق بإمكانات المملكة، والتزامنا الراسخ بدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030."

وأضاف محمد كيكي، مدير عام ساس في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "من الرياض، ستتشارك ساس مع الحكومات، والشركات، والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتطورة. سيعمل هذا المقر أيضاً كمركز لتبادل المعرفة، وتنمية المهارات، والتعاون الإقليمي."

سيضم المقر الإقليمي فرقًا متخصصة في القيادة، وإدارة علاقات العملاء، والاستشارات، وموارد الابتكار، ما يُعزز من فرص التعاون مع الشركاء المحليين والعملاء في القطاعات الحيوية، بما في ذلك المصارف، والجهات الحكومية، وقطاع الطاقة والمرافق، والاتصالات.

سلّط مؤتمر SAS Innovate on Tour في الرياض الضوء على الدور المحوري للتحليلات المتقدمة والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، والتوائم الرقمي (Digital Twins)في رسم ملامح مستقبل اتخاذ القرار.واستمع الحضور إلى خبراء ساس وهم يستعرضون كيف يمكن تمكين المؤسسات من تبسيط التحديات، وزيادة الإنتاجية، وتبني ممارسات مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على الثقة والشفافية والحوكمة. كما استكشفت الجلسات الإمكانات المتقدمة لمنصة SAS Viya في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وقابلية للتوسع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

استعرضت ساس خلال الفعالية استراتيجيتها، التي ترتكز على أربع أولويات رئيسية: نجاح العملاء، والشراكات الاستراتيجية، وبناء الجيل القادم من المبتكرين، والحفاظ على ثقافة الشركة المميزة. وفي إطار استثمارها المعلن عنه عام 2023، والبالغ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تواصل الشركة تطوير حلول في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاعات التي تخدمها.

بدأت نتائج هذه الجهود في الظهور، من خلال ابتكارات تشمل قدرات موثوقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوليد البيانات الاصطناعية، ومساعدي "Viya Copilots". كما توسّع الشركة نطاق استخدام التوائم الرقمي في قطاع التصنيع، وتتعاون مع شركاء عالميين في تطوير تقنيات الحوسبة الكمومية، مع تركيز على التحديات في مجالات علوم الحياة، والخدمات المصرفية، وعلوم المواد. وبفضل البنية السحابية لمنصة SAS Viya وتكاملها مع لغة "Python"، ستتمكن المؤسسات من تمكين المطورين، وتسريع عمليات نشر النماذج، وتفعيل الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة وعوائد استثمارية أسرع.

تم تنظيم مؤتمر SAS Innovate on Tour بالتعاون مع عدد من الشركاء البارزين، بما في ذلك Microsoft، وIntel، وAWS، وRed Hat، إلى جانب الشريك الذهبي DataScience Middle East، والشريكين الفضيّين عبد الله فؤاد وA1 Softech، والشريكين البرونزيين Jeraisy وRedington. وقد أكدت الفعالية الدور المحوري للشراكات الموثوقة والابتكار المتقدم في تمكين المؤسسات من مواكبة التغيرات، والتفوق على المنافسين، وبناء مستقبل يعزّز فيه الذكاء الاصطناعي والبيانات مسيرة التقدم على نطاق واسع.

نبذة عن شركة ساس:

تعتبر "ساس" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، وتعتمد على برامجها وخدماتها المبتكرة لتمكين عملائها وإلهامهم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على تحويل البيانات إلى ذكاء، كما تمنحهم القدرة على اكتساب المعرفة.

