سنغافورة/أبوظبي: أعلنت شركة "زيرو تو"، المنصة الأستثمارية الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية للأصول الرقمية ومقرها أبوظبي، اليوم، عن انضمامها إلى جانب شركة "واربرغ بينكوس" كمساهم استراتيجي في "إيفولوشن داتا سنترز"، المنصة الرائدة لمراكز البيانات المستدامة في منطقة جنوب شرق آسيا. ويهدف استثمار "زيرو تو" إلى توفير رأس مال طويل الأجل يسهم في تسريع عملية تطوير مراكز البيانات فائقة السعة (Hyperscale-ready) في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها الشركة، ويُمثل أول استثمار لـ "زيرو تو" في جنوب شرق آسيا منذ تأسيسها عام 2022.

وبحسب الصفقة، سيكون لشركة "زيرو تو" إلى جانب شركة "واربرغ بينكوس" حصة مسيطرة في "إيفولوشن داتا سنترز"، مما يمهد الطريق لبناء شراكة قوية تسهم بتطوير ونمو الشركة.

وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة نمو "إيفولوشن"، إذ تأتي استكمالاً لأول استثمار قامت به شركة "واربرغ بينكوس" فيها في عام 2022 عبر مشروع مشترك لتطوير وتوسعة مراكز بيانات مستدامة وفائقة السعة في أسواق جنوب شرق آسيا التي تشهد نمواً متسارعاً. ومنذ ذلك الحين، نجحت "إيفولوشن" في توسيع محفظتها بشكل كبير في كل من تايلاند والفلبين وفيتنام، وسيتم تشغيل جميع مرافقها باستخدام الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع أبرز مزوّدي الطاقة المتجددة.

وتعليقاً على ذلك، قال دارين ويب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "إيفولوشن داتا سنترز": "يسعدنا أن نرحب بانضمام ’زيرو تو‘ كمستثمر استراتيجي. تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة شركتنا، وتسهم بشكل كبير في دعم مهمتنا لتوفير بنية تحتية رقمية مستدامة وعالية الأداء في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وبفضل تعاوننا مع مستثمرينا وشركائنا، نواصل العمل نحو المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي في المنطقة".

وبهذه المناسبة، قال أحمد الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة "زيرو تو": "يسرنا أن نتعاون مع ’إيفولوشن‘ و ’ واربرغ بينكوس‘ لدعم نمو البنية التحتية الرقمية في منطقة جنوب شرق آسيا. تحظى ’إيفولوشن‘ بمكانة مهمة في السوق، وتقوم بدور ريادي يعكس تطلعاتنا واستراتيجيتنا للاستثمار على المدى البعيد. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تطوير مراكز بيانات فائقة السعة تتميز بتوفيرها للطاقة وتلبي الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة".

وقال أندرو فيتزباتريك، مدير في "واربرغ بينكوس": "نحن متحمسون لانضمام ’زيرو تو‘ إلى شراكتنا مع ’إيفولوشن‘، في وقت نشهد فيه فرص نمو قوية في قطاع مراكز البيانات الحديثة على نطاق واسع عبر أسواق جنوب شرق آسيا التي تعاني من نقص في الخدمات، وسط الطلب المتزايد على حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وبفضل قدراتها القوية في التنفيذ، والدعم الذي تحظى به من مستثمرين رائدين وشركاء محليين موثوقين، تواصل ’إيفولوشن‘ ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في بناء منصة مستدامة لمراكز البيانات في المنطقة. ويسعدنا أن نمضي في هذه المسيرة الطموحة مع شريك استراتيجي ينسجم معنا في الرؤية والطموح".

-انتهى-

