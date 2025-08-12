دبي: أعلنت زوهو، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها الإقليمي دبي، عن إطلاق نموذجها اللغوي الكبير الخاص "زيا إل إل إم" Zia LLM، إلى جانب منصة إنشاء الوكلاء بدون تعليمات برمجية، و"استوديو وكلاء زيا"، وأكثر من 25 وكيلاً جاهزاً للتشغيل من "زيا"، إضافة إلى خادم "بروتوكول سياق النماذج" (MCP)، في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتمكين وكلاء الأطراف الثالثة من الوصول إلى مكتبة الوظائف الواسعة التي توفرها زوهو.

وبهذه المناسبة، قال "بريم أناند فيلوماني"، المدير المساعد للنمو الاستراتيجي في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يؤكد إعلان اليوم على التزام زوهو الراسخ منذ تأسيسها ببناء تقنيات أساسية تركز على حماية بيانات العملاء، وتوفير قدرات واسعة وعميقة انطلاقاً من فهم السياق التجاري، وتقديم قيمة مضافة"، وتابع: "جرى تدريب نموذجنا اللغوي الكبير خصيصاً لتلبية احتياجات بيئات الأعمال، مع وضع الخصوصية والحوكمة في جوهره، ما أسهم في خفض تكلفة الاستنتاج ونقل هذه القيمة مباشرة إلى العملاء، مع ضمان قدرتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي بكفاءة وإنتاجية عالية".

" زيا إل إل إم": ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لقطاع الأعمال

نجحت شركة زوهو في إطلاق نموذجها اللغوي الكبير "زيا إل إل إم"، الذي تم تطويره بالكامل داخلياً بالاعتماد على منصة الحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا. وقد جرى تدريب النموذج مع مراعاة حالات استخدام منتجات زوهو، بدءاً من استخراج البيانات المهيكلة وتلخيص المحتوى، مروراً بتقنيات "التوليد المعزّز بالاسترجاع" RAG، ووصولاً إلى توليد التعليمات البرمجية. ويتكوّن "زيا إل إل إم" من ثلاثة نماذج تحتوي على 1.3 مليار و2.6 مليار و7 مليارات مُعامِل، تم تدريب كل منها على حدة وتحسينه بما يتناسب مع السياق التطبيقي، ليحقق نتائج معيارية تنافس النماذج المفتوحة المصدر المماثلة في السوق. وتتيح النماذج الثلاثة لزوهو اختيار النموذج الأنسب لكل سياق استخدام، بما يحقق التوازن بين قوة الأداء وكفاءة إدارة الموارد. ويمثّل هذا التركيز على مواءمة حجم النموذج مع متطلبات الاستخدام الفعلية نهجاً استراتيجياً دائماً في مسيرة تطوير الشركة. وعلى المدى القصير، تعتزم زوهو توسيع أحجام نماذج "زيا إل إل إم"، بدءاً بأول زيادة في عدد المُعامِلات بحلول نهاية عام 2025.

وفي حين تدعم زوهو العديد من تكاملات النماذج اللغوية الكبيرة للمستخدمين، بما في ذلك "تشات جي بي تي" و"لاما" و"ديب سيك"، يواصل "زيا إل إل إم" التزام الشركة بحماية خصوصية البيانات، من خلال إتاحة إمكانية احتفاظ العملاء ببياناتهم على خوادم زوهو، والاستفادة في الوقت نفسه من أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي دون إرسال بياناتهم إلى مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي. ويجري حالياً اختبار النموذج على حالات استخدام داخلية ضمن محفظة التطبيقات الواسعة التي تقدمها زوهو، على أن يُتاح لاستخدام العملاء خلال الأشهر المقبلة.

كما أعلنت زوهو عن تطوير نموذجين للتعرّف التلقائي على الكلام وتحويله إلى نص، مخصصين للغتين الإنجليزية والهندية. وقد جرى تحسين أداء هذين النموذجين ليعملا بفاعلية مع استهلاك منخفض لموارد الحاسوب، دون التأثير على دقة النتائج، حيث يتفوق أداؤهما في الاختبارات المعيارية بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بالنماذج المماثلة. وتخطط زوهو لتوسيع نطاق دعم اللغات في هذه النماذج، بما يتيح تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر شمولية في مناطق متنوعة، كما ستقوم بإطلاق نموذج لغوي للاستدلال.

وكلاء جاهزون، واستوديو وكلاء، وسوق رقمي مصمم لتحقيق أثر ملموس

طوّرت زوهو مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين سياقياً داخل منتجاتها، لتمكين تبنّي تقنيات الوكلاء بشكل فوري. ويمكن استخدام هؤلاء الوكلاء في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، حيث يتولّون تنفيذ مهام مرتبطة بدور المستخدم. وتشمل هذه الأنشطة وكيل خدمة العملاء في منصة "زوهو ديسك" Zoho Desk، القادر على معالجة طلبات العملاء الواردة، وفهم سياقها، ومن ثم الردّ المباشر عليها أو تحويلها إلى ممثل خدمة بشري، مما يوفّر خط دعم أولي سريع وفعّال.

وقد اكتسبت أداة "اسأل زيا" Ask Zia، المُساعدة التخاطبية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنصة زوهو، مجموعة إضافية من المهارات في مجال ذكاء الأعمال، مُصممة خصيصاً لخبراء هندسة البيانات والمحللين وعلماء البيانات، مع توفيرها دعم كامل لجميع المستخدمين ضمن المؤسسة. وبات بإمكانها إنشاء خطوط معالجة بيانات متكاملة لمهندسي البيانات، وتحليل البيانات وإعداد التقارير ولوحات المتابعة في وضع المحادثة التفاعلية للمحللين، بالإضافة إلى المساهمة في تسريع بناء نماذج التعلّم الآلي لعلماء البيانات.

وأعلنت زوهو في وقت سابق من عام 2025 عن تبسيط تجربة "استوديو وكلاء زيا" بشكل أكبر، ليصبح قائماً بالكامل على الأوامر النصية (مع إتاحة خيار استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة)، إضافةً إلى توفير وصول جاهز لأكثر من 700 وظيفة ضمن منتجات زوهو. ويمكن نشر الوكلاء، الذين يقوم المستخدمون بإنشائهم، للعمل بشكل مستقل، أو تفعيلهم عبر نقرة زر، أو من خلال أتمتة قائمة على القواعد، أو حتى استدعائهم أثناء المحادثات مع العملاء.

وعند مرحلة النشر، يمكن إعداد الوكيل ليعمل كموظف رقمي، مع الحفاظ على هيكل صلاحيات الوصول المعرَّف داخل المؤسسة. ويمكن للمسؤولين إجراء مراجعات سلوكية، إلى جانب تحليلات للأداء والأثر على الموظفين الرقميين، لضمان عمل كل وكيل بأعلى قدر ممكن من الكفاءة وضمن ضوابط واضحة.

ويتوفر الآن للمستخدمين عدد من الوكلاء الجاهزين، من بينهم وكيل "فرز المرشحين" Candidate Screener، الذي يحدد المرشحين الأنسب لشاغر وظيفي معيّن ويصنّفهم وفقاً لمتطلبات الدور والمهارات والخبرة وغيرها من السمات الأساسية. وهناك أيضاً "محلّل الصفقات" Deal Analyser، القادر على تحليل الصفقات وتقديم رؤى مثل احتمالية الفوز وأفضل خطوة تالية واقتراحات للمتابعة، بالإضافة إلى "أخصائي نمو الإيرادات" Revenue Growth Specialist، الذي يقترح فرص البيع الإضافي والبيع المتقاطع أو العابر للعملاء الحاليين.

ويتوافر هؤلاء الوكلاء في "سوق الوكلاء الإلكتروني"، حيث يمكن للعملاء نشرهم بسهولة. وسيكون بمقدور شركاء المنظومة، ومطورو البرمجيات المستقلون، والمطورون الأفراد، إنشاء وكلاء خاصين بهم واستضافتهم على "سوق وكلاء زيا الإلكتروني" خلال الأشهر المقبلة.

وتخطط الشركة لإضافة مزيد من المهارات إلى أداة المساعدة التخاطبية "اسأل زيا"، لتتمكن من العمل كمُساعدة لفرق الشؤون المالية وفرق دعم العملاء في المرحلة الأولى. كما سيتم تنفيذ دعم بروتوكول "الوكيل للوكيل" (A2A)، ما يتيح لوكلاء زيا التفاعل والتعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى التعاون مع الوكلاء على منصات أخرى.

التشغيل البيني والحوكمة

يتيح اعتماد زوهو لـ"بروتوكول سياق النماذج" للعملاء الوصول الآمن والتفاعل مع تدفقات العمل والمهام عبر أكثر من 15 تطبيقاً من تطبيقات زوهو. ويتوفر هذا البروتوكول حالياً بنسخة وصول مبكر، فيما تتيح عمليات التكامل عبر منصة "زوهو فلو" Zoho Flow توسيع نطاقه ليشمل أدوات من أطراف ثالثة. كما يدعم "زوهو أناليتكس" Zoho Analytics الآن خادماً محلياً لـ"بروتوكول سياق النماذج"، مما يتيح تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي السياقي مع الحفاظ على أمان البيانات والامتثال للمعايير.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

