[دبي - الإمارات العربية المتحدة] بعد انتشار تقنية البلوك تشين في المنطقة، حرصت "زوروساين" ZorroSign منصة البلوك تشين متعددة السلاسل الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة للتوقيعات والمعاملات المالية الرقمية، في مهمة تهدف إلى توفير حلول التكامل السلس لإدارة المستندات والتوقيعات الرقمية الآمنة للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت هذه المنصة التكنولوجية قد تأسست بدبي في العام 2015، وتجمع بين التوقيعات الرقمية المتوافقة مع التشريعات القانونية، و "مصادقة الهوية كخدمة دخول" (IDaaS)، وطرق الكشف عن حالات الاحتيال والتزوير، إضافة إلى استكمال نموذج خدمات "الذكاء الاصطناعي/ تعلم الآلة"، لضمان الخصوصية والحماية من التزوير، وسلسلة الحيازة غير القابلة للتغيير للأفراد والمنظمات والحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن محفظة أعمالها العالمية، تضم قائمة عملاء "زوروساين" في الإمارات العربية المتحدة العديد من الكيانات في القطاعين الخاص والعام، خاصة تلك التي تتمتع بمكانة راسخة ضمن منظومة التحول الرقمي في الدولة.

ويقول شمش هادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "زوروساين": "إننا نؤكد التزامنا إزاء تطوير تقنيات التوقيع الرقمي وتوثيق الكشف عن الاحتيال بطرق مسؤولة. ونعرب عن فخرنا بالتعاون مع الشركات العالمية وتقديم الحلول لها، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة تلك التي تتطلع للترقية إلى تقنيات "ويب 3"، للحصول على حلول توثيق رقمية أبسط وأكثر أماناً وسلاسة على أنظمتهم".

ونظراً لإمكانية الوصول إلى تقنياتها من خلال تطبيقها للهاتف المحمول، تحرص "زوروساين" على الاستفادة من أحدث تقنيات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك القياسات الحيوية، حتى تتمكن من توفير مستويات أعلى من الأمان، وتنفيذ عمليات إدارة المعاملات الرقمية. ويوفر التطبيق للمستخدمين قدراً أعلى من المرونة، وإتمام عمليات المعالجة في وقت أسرع وبكفاءة أفضل، وإنجاز دورات المستندات من دون أخطاء عند توقيع المستندات

والإجراءات في أثناء التنقل. ويتوافر التطبيق على أجهزة "أبل" و "أندرويد"، كما يدعم نظامي التشغيل iOS 12.0 و Android 6.0 والنسخ الأحدث.

وأضاف هادي: "نواصل الاستماع إلى عملائنا لتلبية احتياجاتهم المتطورة باستمرار من أجل تسريع وتحسين العمليات التجارية. ونتطلع باستمرار إلى ضمان الخصوصية والأمان للمنظومات الرقمية لعملائنا وفق أرقى المعايير".

وتغطي قائمة عملاء "زوروساين" العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والخدمات المالية والحكومة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القانونية والعقارات، وغيرها من المجالات الأخرى حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حل آخر للتوقيع الرقمي يمكنه تقديم هذه الميزات الحيوية عبر منصة تقنية واحدة، إلى جانب التسعير القائم على الاستهلاك لاشتراكات "البرامج كخدمة" (SaaS).

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