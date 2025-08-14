دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "زاند"، المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المعززة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع ماستركارد للتعاون في تطوير حلول الدفع والتحويلات المالية الدولية.

ومن خلال الاستفادة من حلول تحويل الأموال التي توفرها منصة "ماستركارد موف"، ستتيح هذه الشراكة لعملاء "زاند" إجراء تحويلات مالية دولية بسهولة وأمان وكفاءة عالية.

وفي المرحلة الأولى، ستقدم "زاند" خدمات تشمل الإيداع في الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية في عدة أسواق، بالإضافة إلى خدمات استلام النقد بشكل ميسر، بالاعتماد على إمكانيات "ماستركارد" المتطورة. وتؤكد هذه الخطوة التزام الطرفين المشترك بدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة.

وقال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد:

"نحن نلتزم في ماستركارد بدفع عجلة الابتكار في قطاع المدفوعات في المنطقة. ومن خلال تعاوننا مع "زاند"، سنعمل على إدماج المزيد من الأفراد والشركات بالنظام المالي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وخلق فرص اقتصادية أكبر في دولة الإمارات والمنطقة ككل".

أعرب "مايكل تشان"، الرئيس التنفيذي في "زاند":

" يسعدنا التعاون مع "ماستركارد" بهدف تطوير مستقبل المدفوعات الدولية، وتمثل هذه الفرصة المميزة محطة بارزة في مهمة "زاند" لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. يشهد نظام المدفوعات في المنطقة نموًا وتطورًا سريعًا، ويوفر فرصًا كبيرة لتسريع عمليات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتقنيات المدفوعات."

تُعدّ "ماستركارد موف"، مجموعة الشركة الشاملة من حلول تحويل الأموال والتي تتيح إجراء تحويلات مالية سريعة وآمنة وفعّالة. تدعم هذه الخدمة تجارب دفع متنوعة تشمل التحويلات بين الأفراد، والمدفوعات التجارية، والتوزيعات المالية، مع خيارات متعددة للسحب مثل البطاقات والحسابات البنكية والمحافظ الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل خدمة الفئات غير المتعاملة مع البنوك أو التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية، تتوفر خدمة صرف الأموال نقدًا عبر شبكة ماستركارد العالمية المتنامية من مواقع استلام النقود.

نبذة عن بنك زاند

بنك زاند، المرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والحاصل على تصنيف BBB+ من الدرجة الاستثمارية من وكالة فيتش، هو مؤسسة مصرفية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تأسست لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الربط بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi) .

مهمتنا هي إحداث تغيير في القطاع المالي من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة لتمكين عملائنا من الشركات، والمؤسسات، وشركات التكنولوجيا المالية، وعملاء إدارة الثروات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي المتطور.

هدفنا هو تمكين المبدعين والقادة الطموحين والروّاد الجريئين من تشكيل مستقبل المال واستكشاف آفاق جديدة للنجاح. يجمع بنك زاند بين سرعة ومرونة شركة في مجال التكنولوجيا المالية، وأمان وقوة البنك المرخص بالكامل.

زاند، البنك المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاقتصاد الرقمي.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

