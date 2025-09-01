الاندماج الاستراتيجي بين شركتين رائدتين في التكنولوجيا الصحية يؤدي إلى تأسيس أحد أبرز كيانات الرعاية الصحية في المنطقة، عبر الجمع بين خبرة "رين" في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصوت، وبنية "ستيلا" الرقمية الموثوقة المنتشرة على مستوى المنطقة.

الشركة باسمها الجديد "رين ستيلا تكنولوجيز" تخدم حالياً 17 نظاماً صحياً في خمس دول، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول الذكية لتعزيز كفاءة تقديم الرعاية وتحسين نتائجها، بما في ذلك: منصة تبادل المعلومات الصحية (Constellation)، ونظام السجل الطبي الإلكتروني (Equinox)، ومنصة تحسين أتمتة العمليات الجراحية (Orva)، وأدوات وحلول التحليلات المتكاملة عبر مختلف المنتجات.

الإعلان عن إطلاق الهوية المؤسسية للشركة الجديدة تحت اسم "رين ستيلا تكنولوجيز" Rain Stella Technologies (RST)، تأكيداً على ظهور كيان إقليمي بارز في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "رين تكنولوجيز إم إي ليمتد" (رين) Rain Technology ME LTD ، شركة التكنولوجيا التي أسسها رائد الأعمال براين إيدلمان، عن اندماجها مع العمليات العالمية لشركة "ستيلا تكنولوجي" Stella Technology. وأسفر هذا الاندماج عن ولادة هوية مؤسسية موحدة جديدة تحت اسم "رين ستيلا تكنولوجيز" Rain Stella Technologies (RST).

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توحيد جهود الشركتين لتشكيل قوة مؤثرة في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم "ستيلا" خدمات البنية الرقمية الموثوقة للأسواق الناشئة، فيما تضيف "رين" خبراتها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصوت والأتمتة الذكية. وبفضل ذلك، يتم بناء كيان مؤسسي جديد يتمتّع بإمكانات واسعة، لتقديم حلول الرعاية الصحية المتطورة على مستوى هذا الإقليم وخارجه.

وتنطلق "رين ستيلا تكنولوجيز" على أساس الخبرات رفيعة المستوى التي تتمتع بها "ستيلا" في مجال تبادل المعلومات الصحية، والسجلات الطبية الإلكترونية، بالإضافة إلى القدرات التي تمتلكها "رين" في أتمتة العمليات الجراحية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا الاندماج الفرق القيادية ذات الخبرات العالية في توسيع نطاق التحول الرقمي في القطاع الصحي. وسينضم لالو فالديس، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيلا تكنولوجي" إلى مجلس إدارة "رين ستيلا تكنولوجيز"، لتقديم التوجيه الاستراتيجي مع توسع الشركة الجديدة عالمياً. كما التحق خالد عدين، الرئيس التنفيذي السابق لعمليات الأسواق الناشئة في "ستيلا"، ليتولى فيها منصب المدير التنفيذي للإيرادات، حيث سيقود استراتيجية النمو التجاري.

وفي تعليقه على هذا الاندماج، قال براين إيدلمان، مؤسس شركة "رين": "على مدى فترة تتجاوز عقد من الزمان، كانت "ستيلا" رائدة في ربط الأنظمة الصحية ببعضها. ومع اقترانها بقدرات "رين" المتقدمة في الذكاء الاصطناعي بفضل هذا الاندماج، سنقدّم تعريفاً مبتكراً لما يمكن تحقيقه عبر رحلة الرعاية الصحية. وتمثل "رين ستيلا تكنولوجيز" مزيجاً من الأسس الموثوقة والذكاء التقني العالي، بمستويات يُمكنها أن تُلبي احتياجات مستقبل الرعاية، خصوصاً في منطقة تملك فرصاً هائلة للتحول في هذا المجال. وبذلك، فإننا نؤسّس لمنصة طويلة الأجل قادرة على تمكين الأنظمة الصحية في المنطقة، وذلك من خلال حلول ذكية قابلة للتوسع، قادرة على مواجهة تحديات اليوم واستشراف متطلبات المستقبل".

من جهته، أضاف لالو فالديس، مؤسس "ستيلا تكنولوجي": إننا في "ستيلا" نعتقد بشكل راسخ أن الأنظمة الصحية تحتاج إلى حلول قابلة للتوسع، سواء كان الأمر يتعلق بعيادة واحدة أو شبكة وطنية شاملة. ومن شأن اندماجنا مع "رين" أن يسمح لنا بتحقيق هذا الطموح على نطاق أوسع. وبصفتي عضواً في مجلس إدارة "رين ستيلا تكنولوجيز"، أتطلع لدعم نموها لتصبح رائدة عالمياً في الابتكار الرقمي الصحي."

وستقدم "رين ستيلا تكنولوجيز" مجموعة موسعة من الحلول للقطاع الصحي في المنطقة، وتشمل:

منصة تبادل المعلومات الصحية (Constellation) ونظام السجلات الطبية الإلكتروني (Equinox) - استناداً إلى تاريخ "ستيلا" الحافل في مجالات التكامل والأمان والكفاءة السريرية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. يدعم نظام (Equinox)التوثيق الطبي متعدد التخصصات وتنسيق الرعاية، بينما تتيح منصة (Constellation) التبادل الآمن القائم على معايير "التبادل السريع للمعلومات الصحية إلكترونياً"، لتحقيق التكامل على المستوى الوطني.

منصة الدعم لفرق العمليات الجراحية لتحسين وأتمتة العمليات الجراحية بالذكاء الاصطناعي (Orva): تعتمد هذه المنصة من "رين" على مساعد صوتي ذكي في غرف العمليات، وتوفر توثيقاً فورياً وأتمتة ذكية لتحسين استخدام غرف العمليات، مع خدمات صوتية نمطية، مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة، لتعزيز قدرات المنظومة بالكامل.

منتجات جديدة للتحليلات والمقارنة والتحول: صممت هذه الحلول لمساعدة مزودي الرعاية وصُنّاع القرار وشركات التأمين على تحسين جودة الرعاية والكفاءة والامتثال. وتعتمد هذه الأدوات على بيانات مجهولة المصدر يتم جمعها عبر الحلول المختلفة، ممّا يدعم القدرات التحليلية الشاملة، والرؤى التنبؤية، والتحسين المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وتعمل "رين ستيلا تكنولوجيز" مع 17 نظاماً صحياً في خمس دول، وتُعدّ شريكاً موثوقاً في تطبيقات وطنية واسعة النطاق، وعمايات التنفيذ المرنة في بيئات رعاية متنوعة. ومع توحيد الخبرات العميقة في الذكاء الاصطناعي الصحي والتكنولوجيا الصوتية المتقدمة، سيؤدي الاندماج إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الشركات تأثيراً في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

ويأتي هذا الاندماج في وقت تسعى فيه المؤسسات الصحية في المنطقة إلى التعاون مع شركاء رقميين شاملين، يمكنهم الربط السلس بين البنية التحتية الحالية والتقنيات الذكية الحديثة. ووفقاً لتقرير صدر في العام 2025، من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة سنوية تبلغ 35.8%، ليصل إلى 1.8 مليار دولار بحلول العام 2029. وتدفع التوقعات المتزايدة حول الكفاءة وجودة البيانات وسلامة المرضى هذا التحوّل على المستويين الوطني والمستشفى. كما تسرّع نماذج الرعاية القائمة على القيمة الحاجة إلى رؤى فورية ومتكاملة تشمل الجوانب السريرية والتشغيلية.

وانطلاقاً من مقرّها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، وحضورها التشغيلي القوي في مختلف أنحاء المنطقة، ستقدّم "رين ستيلا تكنولوجيز" خدماتها للمستشفيات والعيادات والجهات الحكومية ومجموعات الرعاية الصحية الراغبة في دخول المرحلة القادمة من التحول الرقمي الصحي. وتغطي عملياتها مستويات متعددة من النظام الصحي، بدءاً من التكامل الوطني إلى سير العمل السريري متعدد التخصصات والجراحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ممّا يُتيح مستويات عالية من الدعم القائم على الذكاء الشامل، وبالتالي تعزيز جودة وكفاءة الرعاية على مستوى النظام بأكمله.

نبذة عن "رين ستيلا تكنولوجيز"

تعتبر "رين ستيلا تكنولوجيز" Rain Stella Technologies (RST)، (rainstellatech.com) شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية من الجيل الجديد، ونشأت من الاندماج بين "رين تكنولوجي" و "ستيلا تكنولوجي". وتجمع الشركة الجديدة بين الخبرات الواسعة في البنية التحتية الرقمية الصحية، والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصوتية، لتمكين مقدمي الرعاية في مختلف نقاط الرعاية، من العيادات الخارجية إلى غرف العمليات، وصولاً إلى شبكات تبادل المعلومات الصحية الوطنية. وتعمل هذه الشركة حالياً مع 17 نظاماً صحياً في خمس دول، مع امتلاكها زخماً إقليمياً قوياً وقدرات تشغيلية متقدمة. وتتخذ الشركة من سوق أبوظبي العالمي مقراً لعملياتها، وتركز على تقديم الحلول الموثوقة والذكية لتحسين جودة الرعاية وكفاءتها ونتائجها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

نبذة عن "رين تكنولوجي إم إي ليمتد"

"رين تكنولوجي إم إي ليمتد"Rain Technology ME LTD (rain.agency) شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الصحي، وتهدف إلى إحداث تحول في طرق تقديم الرعاية. وتوفر منصتها الرئيسية "Orva" الدعم لفرق العمليات الجراحية لتحسين انسيابية العمليات، وتعزيز التنسيق، وتحسين التوثيق في الوقت الفعلي. وتفخر "رين" بسجلها الحافل في مجال الذكاء الصوتي يمتد لأكثر من عقد، وشمل تقديم حلول مبتكرة لشركات مدرجة على قائمة "فورتشون 500"، فضلاً عن قيادة حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة في وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

نبذة عن "ستيلا تكنولوجي":

تعد "ستيلا تكنولوجي"Stella Technology (stellatechnology.com) شركة رائدة في مجالات التكامل الصحي وتطوير شبكات تبادل المعلومات الصحية والتحول الرقمي. ومن خلال إدارتها الدولية، قدمت "ستيلا" خدمات الدعم للبنية التحتية الصحية الأساسية لعدد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا، لتمكين مقدمي الرعاية وشركات التأمين والحكومات من الاتصال بشكل آمن وفعال وقابل للتوسع.

