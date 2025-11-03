المنامة، مملكة البحرين: شاركت رينرز الشرق الأوسط، المورد الرائد لحلول الألمنيوم المعمارية في المنطقة، مؤخراً في الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس الشركة الأم رينرز للألمنيوم. وجرى الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي في المقر الرئيسي للشركة بمدينة دوفيل في بلجيكا، بحضور نخبة من الشركاء من مختلف أنحاء العالم، احتفاءً بمسيرة من الابتكار والنجاح، واستشرافاً للمرحلة المقبلة من التطور والنمو.

وأُقيم الاحتفال تحت شعار "60 عاماً من الشراكة"، حيث رحبت رينرز للألمنيوم بالحضور وسلطت الضوء على التزامها الممتد لعقود في مجالات التصميم والاستدامة والأداء العالي، واستعرضت مسيرتها التي بدأت كورشة صغيرة عام 1965، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في حلول الألمنيوم المعمارية.

وتضمنت فعاليات الحدث عروضاً للمنتجات، وجلسات تقنية متخصصة، وفرصاً للتواصل بين الشركاء والموردين وفرق المشاريع الذين كان لهم دور محوري في دعم مسيرة نمو الشركة في مختلف الأسواق، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرح السيد علي خلف، المدير العام لشركة رينرز الشرق الأوسط، قائلاً: "كان من دواعي الشرف والاعتزاز المشاركة في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس رينرز للألمنيوم في مقر الشركة الرئيسي إلى جانب عملائنا وشركائنا الكرام، وهذا الإنجاز لا يمثل مجرد احتفاء بتاريخ الشركة العريق، بل هو تأكيد جديد على التزامنا بالجودة وبناء شراكات مستدامة تمتد عبر القارات.. نحن فخورون بانتمائنا إلى هذه العائلة العالمية، وملتزمون بمواصلة تقديم أفضل حلول من رينرز لأسواق الشرق الأوسط".

وأضاف قائلاً: "يستند عملنا في منطقة الشرق الأوسط إلى التعاون والتميز التقني والتصميم المستدام، وتمنحنا هذه الذكرى طاقة متجددة لمتابعة تنفيذ مشاريع طموحة تعزز حضورنا الإقليمي.. فلنواصل معاً بناء مستقبل أكثر إشراقاً نحو الأفضل".

وتُعد رينرز الشرق الأوسط إحدى الشركات التابعة لمجموعة رينرز للألمنيوم، الرائدة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة، ويتخذ المكتب الإقليمي للشركة من مملكة البحرين مقراً له، حيث يقدم خدماته لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب لبنان ومصر والأردن والعراق.

للمزيد من المعلومات حول رينرز الشرق الأوسط، الرجاء الاتصال على 17877266 973+ أو زيارة www.reynaers.bh. قم بمتابعة Reynaers Middle East على فيسبوك ولينكدإن، وreynaers_me على إنستغرام و Reynaers Aluminium على يوتيوب للاطلاع على أحدث المنتجات وآخر الأخبار.

نبذة عن رينرز الشرق الأوسط:

رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لرينرز للألمنيوم، المتخصصة الأوروبية الرائدة في حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك النوافذ والأبواب والجدران الستائرية والأنظمة المنزلقة، لتلبية احتياجات المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. تلبي أنظمة رينرز عالية الجودة متطلبات الراحة والأمان والتصميم المعماري وكفاءة الطاقة، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للمهندسين المعماريين والمصنعين ومطوري المشاريع. تأسست الشركة في عام 1965، وتعمل حاليًا في 40 دولة حول العالم، مع أكثر من 1770 موظفًا، وتصدر إلى أكثر من 70 دولة. يقع المقر الرئيسي في البحرين منذ 2004 ويخدم دول الخليج ومصر والأردن ولبنان والعراق، مع وجود مكاتب فرعية في الإمارات ومصر. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.reynaers.bh.

