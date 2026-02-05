"ري. لايف" تسلط الضوء على آخر مستجداتها، "ري. لايف فليت"، المنصة المتكاملة لإدارة النفايات والتي توفر تحكماً شاملاً بالخدمات التشغيلية

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "ري.لايف"، المنظومة الرقمية المتطورة من "بيئة" والرائدة في تطوير التجارة والخدمات اللوجستية، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية، (BSE: 532540، NSE: TCS)، الرائدة عالميًا في خدمات تقنية المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال. وحسب الاتفاق، ستتولى تاتا للخدمات الاستشارية دعم الترويج العالمي ونشر منصات "ري.لايف" في أسواق جديدة، بهدف تبسيط ورقمنة الخدمات الأساسية في مجالات الخدمات اللوجستية، وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير، ومبادرات الاقتصاد الدائري على نطاق أوسع.

وقع الاتفاقية كل من فهد علي شهيل، المدير العام لشركة "ري.لايف" والرئيس التنفيذي – الاستدامة في "بيئة"، وسومانتا روي، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة تاتا للخدمات الاستشارية، وذلك على هامش مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026. تؤكد تلك الخطوة بدء تعاون استراتيجي يجمع بين منظومة "ري.لايف" الرقمية وخبرات شركة تاتا للاستشارات بقطاع الخدمات الرقمية، بهدف إحداث تحول في القطاعات المختلفة ضمن أسواق جديدة، مع تعزيز النمو المشترك للطرفين. وبفضل الحضور العالمي القوي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية، سيدعم هذا التعاون الترويج ونشر منصات "ري.لايف" في أسواق جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مثل الوصول إلى الحياد الكربوني، وتحفيز الابتكار البيئي، وتعزيز الاستدامة، وتمكين الاقتصاد الدائري. كما ستستفيد "ري.لايف" من تقنيات شركة تاتا للخدمات الاستشارية المتقدمة لتوسيع منظومتها الرقمية وتطوير عملياتها.

إلى ذلك أعرب فهد شهيل، المدير العام لشركة "ري.لايف" والرئيس التنفيذي – الاستدامة في "بيئة" عن سعادته بالاتفاقية وأضاف: "تعكس هذه الشراكة إدراكنا لأهمية التعاون في تعزيز النمو المشترك للأعمال وتأثيره واسع النطاق، ونحن على ثقة بأن المنظومة الرقمية المتنامية لشركة "ري.لايف"، والمدعومة بالشركاء العالميين المناسبين، ستمثل دعماً قيّماً بالنسبة للمؤسسات في إطار سعيها لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وتطوير مستوى أداء الأعمال. واود الإشارة إلى أن شركة تاتا للخدمات الاستشارية تمثل لنا فرصة استثنائية لتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواق استراتيجية جديدة، بدعم من سجل "ري.لايف" الحافل بالمنصات الموثوقة والمجربة، والتي أسهمت في إحداث تحول جذري في مختلف القطاعات، ودعمت الاقتصادات من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة."

ومن جانبه، قال سومانتا روي، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة تاتا للخدمات الاستشارية، "ترتكز شراكتنا مع "ري.لايف" على بناء منظومة متكاملة وسلسة تُمكّن المشترين والبائعين في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير من إتمام عمليات التداول بكفاءة أعلى وموثوقية أكبر. وبفضل سجلّنا الحافل في تقديم حلول تُسهم في تحقيق نمو ملموس لشركائنا، نثق بأن تعاوننا مع "ري.لايف" من "بيئة" سيسهم في تمكين القطاعات المختلفة والجهات الحكومية في مساعيها نحو اقتصاد دائري أكثر استدامة".

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة جاءت ثمرة جهود "ري.لايف" المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق منظومتها الرقمية، حيث أطلقت أحدث منصاتها "ري.لايف فليت" المصمّمة لتعزيز التتبّع والشفافية التشغيلية في قطاع إدارة النفايات، حيث تغطي مختلف العمليات بدءًا من صيانة الأساطيل، وإدارة عمليات النقل والجدولة، وإدارة القوى العاملة، وصولًا إلى جمع النفايات، واسترداد المواد، وإدارة المنتجات النهائية. وتهدف "ري. لايف فليت" إلى تعزيز مخرجات الاستدامة لدى المؤسسات من خلال أثر ملموس وقابل للقياس، وذلك عبر خصائص مرنة وقابلة للتخصيص بالكامل، مدعومة بتقنيات متقدمة تشمل أنظمة التليماتكس، والرؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، وإنترنت الأشياء، وتقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، إلى جانب تحليلات قائمة على الحوسبة السحابية.

يشار إلى أن الهند تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية المهمة لشركة "ري.لايف"، نظراً إلى الوتيرة المتسارعة للتوسع الحضري التي تشهدها البلاد، والتركيز المتزايد على الحلول الرقمية الرائدة في مجال الاستدامة. وتهدف "ري.لايف" من خلال تعاونها مع شركة تاتا للاستشارات إلى ترسيخ حضورها، ما يمكّنها من اغتنام الفرص في السوق الهندية، بالتزامن مع تسريع وتيرة توسعها في الأسواق العالمية الأخرى.

وتواصل "ري.لايف" تعزيز منصاتها الحالية، والتي تشمل "ري. لايف ماركت"، وهي سوق افتراضية بين الشركات مخصصة لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، ما يوفر معاملات تتسم بالشفافية وإمكانية التحكم بمستويات الجودة.

وفي دولة الإمارات، أسهمت المنصة في تسهيل معاملات بمئات الملايين، وتسريع إدخال المواد القابلة لإعادة التدوير في الاقتصاد الدائري. واستخدمتها مؤخراً وزارة التغير المناخي والبيئة من أجل إطلاق منصة "تحويل"، أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات.

كما أطلقت منصة "ري. لايف كولكت"، التطبيق الرقمي حسب الطلب الذي يربط المستخدمين مع شركات النقل القريبة من أجل نقل أو التخلص من المواد الكبيرة الحجم والثقيلة بأسعار معقولة، أو لتسريع عمليات التوصيل من المستودعات إلى المستهلك. كما أطلقت منصة "ري. لايف كولكت" مؤخراً خدمة حلول تأجير الشاحنات والآليات الثقيلة ومعدات الحفر.

"ري. لايف" هي شركة رقمية متقدمة تختص بتطوير منصات ذكية تسهّل المعاملات بين الشركات من جهة وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى. وتم تأسيس الشركة بالاعتماد على أبحاث وتحليلات متخصصة بالسوق، استجابة للطلب القائم على خدمات الاقتصاد الرقمي التي تركّز على سهولة الاستخدام والكفاءة والسرعة بوصفها دوافع رئيسية لاتخاذ القرارات. وتغطي حلول "ري.لايف" مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والمواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، والتي تمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع تحقق لهم الفائدة الاقتصادية. وتوازياً مع الطلب والحاجة إلى تعزيز مستويات الاستدامة في القطاعات المختلفة، تسهم منصات "ري.لايف" المتكاملة في إحداث تحول إيجابي وتمكين عمليات اتخاذ القرارات التي تركّز على الاستدامة. وتشمل محفظة الشركة حالياً ثلاث منصات، هي "ري. لايف فليت"، و"ري. لايف ماركت"، و"ري. لايف كولكت".

تُعد تاتا للخدمات الاستشارية (BSE: 532540، NSE: TCS) شريكًا مفضلًا في مجال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة لدى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات حول العالم. ومنذ تأسيسها عام 1968، التزمت الشركة بأعلى معايير الابتكار، والتميّز الهندسي، وجودة خدمة العملاء.

وانطلاقًا من إرث مجموعة تاتا العريق، تركز الشركة على تحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائها ومستثمريها وموظفيها، وللمجتمع ككل. وتضم قوة عاملة عالية الكفاءة تزيد على 580 ألف موظف موزعين في 55 دولة، وتدير 202مركزًا لتقديم الخدمات حول العالم، ما أهلها لنيل لقب أفضل جهة عمل في ست قارات.

وبفضل قدرتها على التطبيق السريع للتقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها بفعالية، نجحت الشركة في بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها، أسهمت في تمكينهم من التحول إلى مؤسسات قادرة على التكيّف المستمر. وقد امتدت العديد من هذه الشراكات لعقود، وواكبت مختلف دورات التطور التكنولوجي، بدءًا من الحواسيب المركزية في سبعينيات القرن الماضي وصولًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم.

كما ترعى الشركة 14من أبرز سباقات الماراثون وفعاليات رياضات التحمّل العالمية، من بينها ماراثون نيويورك سيتي، وماراثون لندن، وماراثون سيدني، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الصحة والاستدامة وتمكين المجتمعات.

وحققت الشركة إيرادات موحدة تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في 31مارس 2025.

