دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ليفا للفنادق، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مع صندوق "ريفيتوس" للاستثمار العقاري الذي تديره شركة سي بي زد لإدارة الأصول (الخاصة) المحدودة المعروفة تجارياً باسم داتفِست، لإعادة إحياء مبنى تشيستر هاوس الشهير في شارع سبيك وسط هراري في زيمبابوي، وتحويله إلى فندق راقٍ من فئة الثلاث نجوم تحت علامة إيكونو باي ليفا.

ويمثل المشروع دخول "ليفا للفنادق" إلى سوق أفريقيا الجنوبية للمرة الأولى، في خطوة تعزز استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما يُجسد بالنسبة لصندوق "ريفيتوس" بداية تنفيذ رؤيته لتجديد وإعادة توظيف محفظته العقارية، وهي رؤية أكدها منذ إدراجه في بورصة زيمبابوي في ديسمبر 2023.

فصل جديد لمعْلَم بارز

يُعد مبنى تشيستر هاوس أحد أبرز المعالم التجارية في وسط العاصمة هراري وأكثرها شهرة. وبعد إعادة تطويره، سيتحول المبنى إلى فندق حديث يضم 117 غرفة عصرية، ومساحات اجتماعية أنيقة، ومطاعم مصممة بعناية لتلبية احتياجات المسافرين بغرض الأعمال والسياحة.

ويعكس المشروع الرؤية المشتركة بين "ليفا للفنادق" و"ريفيتوس" لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة في العاصمة الزيمبابوية، مع الحفاظ على القيمة التراثية للمبنى ومكانته التاريخية.

أفريقيا الجنوبية.. سوق واعدة

تشهد منطقة أفريقيا الجنوبية نمواً متسارعاً في السياحة والأعمال، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية وتنوع المقومات الطبيعية وحيوية العواصم الإقليمية. وتعمل زيمبابوي على تعزيز مكانتها كمركز جذب للزوار الإقليميين والدوليين بفضل الاستثمارات المتنامية في القطاع السياحي.

بالنسبة لـ"ليفا للفنادق"، فإن دخول سوق زيمبابوي يعكس استراتيجيتها القائمة على نقل خبرتها في قطاع الضيافة من دبي إلى أسواق تتزايد فيها الحاجة إلى فنادق عصرية، ميسورة التكلفة، وموجهة بالتصميم. ويعزز إطلاق إيكونو باي ليفا في تشيستر هاوس من حضور المجموعة في المنطقة ويفتح الباب أمام فرص توسع مستقبلية في أفريقيا الجنوبية.

إحياء معْلَم تاريخي

وفي تعليقه على هذ الشراكة قال جيه إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "ليفا للفنادق":

"يحمل مبنى تشيستر هاوس قيمة تاريخية كبيرة في هراري، وتحويله إلى فندق إيكونو باي ليفا سيمنح مشهد الضيافة في المدينة حياة جديدة. هذا المشروع يربط خبرة دبي في تطوير الفنادق العصرية وذات الأسعار المعقولة مع سوق السياحة والأعمال المتنامي في أفريقيا، كما يضيف قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد المحلي."

من جانبه، قال تينداي موزادزي، المدير العام لشركة "سي بي زد لإدارة الأصول" ومدير صندوق "ريفيتوس":

"شراكتنا مع ليفا للفنادق خطوة استراتيجية لإطلاق قيمة جديدة من مبنى تشيستر هاوس. هدفنا المشترك هو تقديم منتج يواكب معايير الضيافة العالمية ويلبي في الوقت نفسه خصوصية السوق الزيمبابوي المتنامي."

وجرى الإعلان عن الشراكة رسمياً خلال منتدى الاستثمار العقاري في زيمبابوي (ZimReal) في هراري، حيث شددت أغاثا دزينغا، مديرة تطوير المشاريع والعمليات في باي هاربور إنترناشونال، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع خلال كلمتها في المنتدى.

تعزيز مكانة هراري

من المقرر أن يفتح الفندق أبوابه بعد استكمال عملية تطوير شاملة، ليسهم في ترسيخ مكانة هراري كبوابة رئيسية للسياحة والأعمال في زيمبابوي. ومن خلال الجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتقديم تجربة ضيافة عصرية، من المنتظر أن يضع إيكونو باي ليفا في تشيستر هاوس معايير جديدة لقطاع السياحة في العاصمة.

نبذة عن ليفا للفنادق

تُعد فنادق ليفا علامة ضيافة حيوية تركز على أسلوب الحياة، وتتخذ من دبي مقراً لها، وتشتهر بإعادة تعريف مفهوم الضيافة الذكية من خلال تقديم رؤية جديدة في قطاعي الفنادق متوسطة وفوق المتوسطة المستوى. ومن خلال محفظة متنامية تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، تقدم فنادق ليفا مفاهيم مبتكرة قائمة على التصميم، تلبي احتياجات المسافرين العصريين.

نبذة عن صندوق ريفيتوس للاستثمار العقاري

صندوق ريفيتوس للاستثمار العقاري هو برنامج استثمار جماعي تم إنشاؤه في زيمبابوي ومسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الزيمبابوية (SECZ). ويُدرج الصندوق في بورصة زيمبابوي (ZSE) وتديره شركة شركة سي بي زد لإدارة الأصول (الخاصة) المحدودة المعروفة تجارياً باسم داتفِست تحت الاسم التجاري Datvest.

يركز صندوق ريفيتوس على تحقيق القيمة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتطوير، وإعادة التوظيف، وإعادة التأهيل للعقارات، مع الالتزام بدعم التنمية الحضرية، والاستدامة، وتحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين.

تم إدراج الصندوق في بورصة زيمبابوي في ديسمبر 2023 مع خمس عقارات أساسية مقدمة من صندوق التقاعد التابع للسكك الحديدية الوطنية في زيمبابوي، وهي: تشيستر هاوس، إليكترا هاوس، بايونير هاوس، أفريقيا هاوس، وأطلس هاوس. وقد وضع الصندوق خارطة طريق لإعادة تأهيل هذه العقارات بهدف تعزيز القيمة وتحقيق العوائد للمساهمين على المدى الطويل، ويُعد تشيستر هاوس أول عقار يتم إعادة تطويره ضمن هذه الخطة.

