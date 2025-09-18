دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الحائزة على عدة جوائز مرموقة، شراكة مع ريفلكس أنجيلو، العلامة التجارية الإيطالية العالمية للأثاث الفاخر، لتوفير أثاث يحمل علامة بينينفارينا، ليعزز تجربة المعيشة الفريدة في مشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا، مشروع ميريد الرائد في دبي. يمثل هذا التعاون أول شراكة بين ريفلكس أنجيلو وشركة تطوير عقاري في الإمارات العربية المتحدة.

ستتميز شقق آيكونيك ريزيدنسيز بأثاثها الراقي المصمم خصيصاً من قبل بينينفارينا. كجزء من هذا التعاون مع ريفلكس، سيتاح للمقيمين خيار استكمال منازلهم بمجموعة أثاث بينينفارينا الفاخرة، والاستمتاع بمزايا وفوائد حصرية تُضفي على مساحة معيشتهم تجربة إيطالية متكاملة. بارتفاع 290 متر، يقع برج آيكونيك ريزيدنسيز في مدينة دبي للإنترنت، وسيكون الأطول في المنطقة، ويضم 310 شقق فاخرة بإطلالات بحرية، مع سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الرئيسية مثل نخلة جميرا ومرسى دبي.

يعود التعاون بين ريفلكس أنجيلو وبينينفارينا إلى عام 2016، حيث قدمتا روائع فنية مثل "كرسي فيلا" و "أوريزونتي كوليكشين"، المقاعد الراقية التي توازن بين الشكل والأداء. تضمن هذه العلاقة الراسخة أن تعكس خيارات الأثاث المتوفرة في آيكونيك ريزيدنسيز نفس معايير التصميم التي تتميز بها الشقق نفسها، لتكون النتيجة مظهراً متناغماً ومتّسقاً في جميع أنحاء المسكن.

وبهذه المناسبة، علق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "تعكس شراكتنا مع ريفلكس أنجيلو هدفنا المتمثل في تقديم أرقى معايير الجودة الأصيلة والتناسق في التصميم مع تجربة بينينفارينا المتكاملة في برج آيكونيك ريزيدنسيز. نلتزم بتقديم تجربة فاخرة ومتكاملة للسكان، بدءً من الهيكل الخارجي إلى التصميمات الداخلية. يرتقي أسلوب حياة النخبة في دبي بمعايير الفخامة العالمية، لهذا يعكس مشروعنا طموحات دبي وتوقعات جمهورها العالمي الذي يُقدّر التصاميم الراقية ويهتم بها."

ومن جهته، أضاف لوتشيانو لوكاتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة ريفلكس أنجيلو: "يتميز هذا المشروع عن مشاريعنا الأخرى في محفظتنا العالمية كونه أكثر من أول تعاون لنا مع مطور عقاري، بل التزام مشترك بتميز التصميم وجودة المواد. يمنحنا العمل جنباً إلى جنب مع بينينفارينا وميريد منصة قيّمة لجلب حرفيتنا الإيطالية إلى سوق عالمي يقدّر الرقي والتفرّد."

من المتوقع أن يتفوق سوق العقارات الفاخرة في دبي على جميع الأسواق الأخرى من حيث نمو الأسعار في عام 2025. وفقاً لاستبيان أجرته نايت فرانك مؤخراً، أبدى 69% من الأفراد ذوي الثروات الهائلة اهتماماً خاصاً بشراء مساكن تحمل توقيع علامة تجارية في دبي، مما يؤكد الطلب القوي على المشاريع المرتبطة بشركات التصميم والهندسة المعمارية العريقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتجاوز سوق العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة 400 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس قوة الاستثمارات المستدامة في المشاريع الراقية التي تركز على التصميم.

مع توسع ميريد في الشرق الأوسط، تواصل الشركة تركيزها على تقديم مشاريع تعكس معايير التصميم العالمية وتأثيرها على المدى الطويل.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

