أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat, Inc)، المزود الرائد عالمياً للحلول مفتوحة المصدر، عن توفير الدعم لمنصة "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift) على "السحابة المخصصة من غوغل" (Google Cloud Dedicated). وفي إطار هذا التعاون الواسع بين "ريد هات" و"غوغل"، سيوفر هذا الطرح للمؤسسات الخاضعة لقواعد تنظيمية دقيقة، بما فيها قطاعات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع العام، بنية تحتية معزولة واستقلالية تشغيلية، تلبيةً للمتطلبات الصارمة للسيادة الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ظل تحول السيادة الرقمية اليوم إلى ميزة تنافسية استراتيجية، يولي رواد تقنية المعلومات أهميةً متنامية للخطط السيادية الموثوقة التي تضمن التوازن بين الابتكار والحد من المخاطر. ومن هذا المنطلق، تؤكد "ريد هات" التزامها بدعم المؤسسات على تلبية هذه المتطلبات عبر تعزيز الابتكار والسيادة ضمن المجتمع التقني ومنظومة الشركاء وترسيخ النهج مفتوح المصدر.

ووفقاً لتقرير آفاق السوق الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فإن حوالي تسعٍ من كل عشر مؤسسات عالمياً ترغب في تحقيق حرية الاختيار والتحكم عند نشر الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ واسع، في حين يفضل أكثر من النصف النماذج المفتوحة على النماذج المغلقة والاحتكارية.

وبهذه الخطوة، تمنح "ريد هات" خيارات أوسع للمؤسسات التي تسعى للتحكم الكامل في حزمتها التقنية (Technology stack)، مع الحفاظ على مستويات عالية من أمن أعباء العمل والمرونة التشغيلية، وذلك عبر توفير منصة "ريد هات أوبن شيفت"، المدعومة بنظام التشغيل "ريد هات إنتربرايز لينكس" (Red Hat Enterprise Linux)، على "السحابة المخصصة من غوغل".

تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي المرنة والمركزة على الأمان لاستراتيجيات السيادة

تهدف منصة "ريد هات أوبن شيفت" على سحابة غوغل المخصصة إلى معالجة مسائل الركائز الأساسية للسيادة الرقمية، بما في ذلك توطين البيانات (Data residency)، والاستقلالية التقنية، ومرونة سلسلة التوريد، من خلال توفير ما يأتي:

التحكم السيادي في البنية التحتية : توفر المنصة بنية تحتية مخصصة ومعزولة للامتثال للقوانين المحلية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح السيادة الإقليمية .

: توفر المنصة بنية تحتية مخصصة ومعزولة للامتثال للقوانين المحلية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات ولوائح السيادة الإقليمية تسريع تبني الذكاء الاصطناعي : يتيح الدعم المدمج لوحدات المعالجة الرسومية (GPU) للعملاء بناء ونشر وإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع الحفاظ على الامتثال الكامل للمتطلبات الأمنية المحلية والسياسات الأمنية للمؤسسة .

: يتيح الدعم المدمج لوحدات المعالجة الرسومية للعملاء بناء ونشر وإدارة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع الحفاظ على الامتثال الكامل للمتطلبات الأمنية المحلية والسياسات الأمنية للمؤسسة الخبرة الإقليمية : تساعد "ريد هات" المؤسسات على التعامل بسلاسة مع تعقيدات المشهد الأمني الدولي عبر منصة موثوقة، مرتكزةً على تعاونها الوثيق مع مزودي الخدمات السحابية والخدمات إقليمياً.

: تساعد "ريد هات" المؤسسات على التعامل بسلاسة مع تعقيدات المشهد الأمني الدولي عبر منصة موثوقة، مرتكزةً على تعاونها الوثيق مع مزودي الخدمات السحابية والخدمات إقليمياً. اتساق السحابة الهجينة: تشكل المنصة جسراً لتحديث أعباء العمل التقليدية وفقاً لشروط المؤسسة ذاتها، ما يحافظ على التوافق والاتساق بين البيئات المحلية ( On-premises ) والبيئات السحابية المدارة.

التوافر

سيتم توفير الدعم على نطاقٍ عام لمنصة "ريد هات أوبن شيفت" على "السحابة المخصصة من غوغل" خلال النصف الثاني من عام 2026.

تصريحات داعمة

مايك باريت، نائب الرئيس والمدير العام لمنصات السحابة الهجينة لدى "ريد هات":

"لم تعد السيادة الرقمية مقتصرةً فقط على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضاً الحفاظ على التحكم التشغيلي في التقنية، والمرونة الاستراتيجية، والموثوقية. ومن خلال تعاوننا مع غوغل لتقديم منصتنا على سحابتها المخصصة، نوفر لعملائنا في الأسواق عالية التنظيم أساساً جاهزاً للسيادة الرقمية يتناسب مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي. ويتيح لهم ذلك الاستفادة من إمكانات السحابة الهجينة، مع الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية التي تعد ركيزةً لضمان المرونة على المدى الطويل".

جاي هاريداس، نائب الرئيس والمدير العام للسحابة المنظمة والسيادية لدى "غوغل كلاود":"تلتزم "غوغل كلاود" بمنح العملاء حرية الاختيار والتحكم اللازمين للابتكار بمسؤولية. ومن خلال توفير ريد هات أوبن شيفت على السحابة المخصصة من غوغل، نساعد المؤسسات في القطاعات الأكثر صرامةً تنظيمياً على تسريع تبنيها للسحابة الهجينة ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وذلك بناءً على أساس مخصص يركز على الأمن ويدعم متطلبات سيادتها الرقمية بالكامل".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

بيانات استشرافية

باستثناء المعلومات والنقاشات التاريخية الواردة هنا، تشكّل البيانات في هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بأعمالها المستقبلية وأدائها المالي. كما تنطوي هذه البيانات على عدد من المخاطر وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جسيم. ويسري أي بيان استشرافي في هذا الخبر الصحفي بدءاً من تاريخ إصداره فقط. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أية التزامات تتعلق بتحديث أو مراجعة أية بيانات استشرافية.

تعدّ كل من "ريد هات" و"أوبن شيفت" علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة "ريد هات"، أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

