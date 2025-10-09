بعد الحصول على ترخيص تنظيمي من دبي في بداية هذا العام

المنامة - أعلنت اليوم شركة ريبل (Ripple)، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات المالية، عن شراكة استراتيجية مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، البيئة الحاضنة للتكنولوجيا المالية والتي تحرص على بناء شراكات واعدة مع مختلف الهيئات الحكومية وغيرها. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير وتطبيق تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين" وتكنولوجيا الأصول الرقمية في البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون كل من ريبل وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدعم منظومة الأصول الرقمية للمملكة من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل دعم تطوير مشاريع إثبات المفاهيم والمشاريع التجريبية المتعلقة بمنظومة التكنولوجيا المالية في البحرين، فضلا عن استعراض الحلول في مختلف المجالات مثل تقنية التعاملات الرقمية "البلوك تشين"، الدفع عبر الحدود، الأصول الرقمية، العملات المستقرة، الترميز، ومبادرات تبادل المعرفة، وذلك عبر التعاون لإطلاق المبادرات التعليمية وبرامج مسرعات الأعمال، والمشاركة في الفعاليات المحلية ذات الصلة لبناء شراكات جديدة وتعزيز الابتكار.

وبهذه المناسبة، قال السيد ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في الشرق الأوسط وأفريقيا: "كانت مملكة البحرين من أوائل الدول في العالم التي حرصت على تبنّي تقنية البلوك تشين، ومن السبّاقين عالميًا في وضع أطر تنظيمية خاصة بالعملات المشفرة. وتابع قائلا: نتطلع إلى التعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع الأساس الراسخ لتعزيز تقنية البلوك تشين على المستوى المحلي، فضلا عن توفير حلول لحفظ الأصول الرقمية، وتوفير عملة ريبل المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (RLUSD) للمؤسسات المالية في البحرين."

من جانبها، قالت السيدة سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "تحظى مملكة البحرين بمكانة مرموقة كمركز ريادي عريق للخدمات المالية منذ عهود طويلة، وقد نجحت اليوم في تعزيز دورها الفعال في مجال الأصول الرقمية والبلوك تشين. تعكس هذه الشراكة الطموحة التزام خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بتعزيز التعاون بين المبتكرين العالميين والمنظومة المحلية، بما يسهم في خلق الفرص التجريبية، تطوير المواهب المحلية، وتوفير الحلول المتطورة لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نسعى إلى تحقيق هدفنا في تعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة."

وبالإضافة إلى اتفاقية الشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، استعرضت ريبل إمكانياتها في معرض مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 الذي أقيم في مملكة البحرين يومي 8 و9 أكتوبر، وجمع الخبراء من قطاع التكنولوجيا المالية، البنوك، المؤسسات المالية، والجهات التنظيمية لبحث الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه التمويل العالمي.

تمتد خبرة ريبل لأكثر من عشر سنوات في مجال الأصول الرقمية. وتوفر الشركة حلولا آمنة، سهلة الاستخدام، ومتوافقة مع القوانين التنظيمية للبنية التحتية للأصول الرقمية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أساسية للمؤسسات المالية التي تحتاج إلى حفظ وتبادل ونقل الأصول الرقمية. وتملك الشركة أكثر من 60 ترخيصًا تنظيميًا وتسجيلا في مختلف الوجهات العالمية، بما في ذلك ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية في مارس 2025، لتكون ريبل بذلك أول شركة للدفع المشفر بتقنية البلوك تشين تحصل على مثل هذا الترخيص.

نبذة عن ريبل

ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات المالية، حيث، توفر مجموعة برامج سهلة الاستخدام، متوافقة مع القوانين التنظيمية، وموثوقة، تهدف إلى تحقيق الكفاءة، وتبسيط العمليات، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل العالمي. تستفيد حلول ريبل من سجل (XRP Ledger) وأصلها الرقمي الأصلي، XRP، الذي صُمم خصيصًا لتوفير معاملات سريعة، منخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع بشكل كبير في استخدامات المطورين والاستخدامات المالية المتنوعة. وبفضل سجلها الحافل في التعاون مع العديد من الجهات التنظيمية وصناع السياسات حول العالم، تتمتع ريبل بمكانة رائدة في تطوير الاقتصاد الرقمي للأصول، بما يعزز المصداقية والثقة في تقنية البلوك تشين المؤسسية. نعمل جنبًا إلى جنب مع شبكة عملائنا وشركائنا ومجتمع المطورين لإحداث تحول جذري في ترميز القيمة، وحفظها، تبادلها, نقلها.

