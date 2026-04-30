دبي، أعلنت «ريبل»، الشركة الرائدة في توفير حلول البلوكشين للمؤسسات العاملة في قطاعي التمويل التقليدي والرقمي، اليوم عن توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، في خطوةٍ تعزز قدرتها على تنمية فريقها المحلي بالتزامن مع تسارع نمو الطلب على حلول الدفع وحفظ الأصول الرقمية المُنظمة والمدعومة بتقنية البلوكشين في مختلف أنحاء المنطقة.

أسست «ريبل» مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة في دبي عام 2020، ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة تعزيز حضورها الإقليمي، إذ تمثل المنطقة اليوم حصةً بارزة من قاعدة عملائها العالمية. ويعكس افتتاح المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي حجم هذا النمو، ويوفّر المساحة اللازمة لمضاعفة حجم فريق عمل «ريبل» الإقليمي، مما يسهم في تعزيز مستوى الدعم المقدم لعملائها وشركائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مؤسسات وشركات رائدة مثل بنك «زاند»، و«كنترول آلت»، و«جارانتي بي بي في إيه»، وبنك «أبسا»، و«تشيبر كاش».

ويُعزى الزخم المتسارع الذي حققته «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط إلى سلسلة من الإنجازات التنظيمية البارزة؛ ففي مارس 2025، أصبحت الشركة أول مزوّد لخدمات الدفع عبر تقنية البلوكشين يحصل على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية، بما أتاح لها تقديم خدمات مدفوعات رقمية عابرة للحدود ومنظمة انطلاقًا من مركز دبي المالي العالمي. ومؤخرًا، وافقت سلطة دبي للخدمات المالية على عملة «RLUSD»، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار من ريبل، كرمز رقمي معترف به، بما يمكّن الشركات الخاضعة للتنظيم داخل مركز دبي المالي العالمي من استخدامها.

في هذه المناسبة، صرّح ريس ميريك، المدير الإداري لـ ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: " خلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة محركًا حيويًا وركيزةً أساسية في مسيرة نمونا العالمي. لافتًا إلى أن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يجسّد التزام الشركة الدائم بدعم النمو المستمر الذي تشهده المنطقة. وأضاف: "منذ انطلاقنا في دولة الإمارات، شهدنا اهتمامًا واسعًا وإقبالًا متزايدًا من الشركات المحلية على خدمات البنية التحتية للمدفوعات المنظمة والمدعومة بتقنية البلوكشين، وهو اهتمام يواصل النمو يومًا بعد يوم. ومن خلال توسيع فريقنا في دبي، سنتمكن من مواصلة دعم عملائنا وشركائنا بشكلٍ أفضل على مستوى المنطقة وخارجها".

من جانبه، صرّح سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قائلًا: "إن توسّع ريبل في مركز دبي المالي العالمي يُعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها دبي لدى الشركات العالمية في مجال الأصول الرقمية، بوصفها وجهة عالمية رائدة لتقنيات البلوكشين ". وأشار سعادته إلى أن ريبل قدمت، منذ اتخاذها دبي مقرًا إقليميًا لها، نموذجًا متميزًا يجمع بين الطموح والالتزام المسؤول؛ حيث ساهمت بفاعلية في ربط المؤسسات المالية بمستقبل القطاع عبر تقديم حلول تقنية منظمة وقابلة للتوسع. معربًا عن تطلعه لتعميق هذه الشراكة مع مواصلة ربيل توسيع حضورها داخل المركز.

نبذة عن ريبل:

منذ تأسيسها عام 2012، برزت ريبل كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في توفير حلول البلوكشين للمؤسسات العاملة في قطاعي التمويل التقليدي والرقمي. تقدم الشركة مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات المدفوعات العالمية، وحفظ الأصول، وإدارة السيولة والخزانة، لتعمل كمنصة شاملة لنقل القيمة وتخزينها وتبادلها وإدارتها. وبالاعتماد على عملتها المستقرة «RLUSD» والعملة الرقمية «XRP» التي تشكل ركيزة أساسية لهذه الحلول، تسهم ريبل إلى جانب عملائها، في رسم ملامح النظام المالي الحديث ودعم مسيرة تطوره.



نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "آرت بافليون" وهو جناح فريد من نوعه للفنون.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

