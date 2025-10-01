دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "دهروفا"، وهي شركة استشارات ضريبية رائدة تتمتع بخبرة عميقة في الشرق الأوسط والهند وآسيا، عن استثمار استراتيجي من قبل "ريان"، المزود العالمي الرائد لخدمات وبرمجيات الضرائب. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسع "ريان" في الشرق الأوسط والهند وآسيا، مما يعزز قدرتها على خدمة العملاء في الأسواق ذات النمو المرتفع، ويعزز إمكاناتها العالمية.

وبموجب هذه الصفقة، ستستحوذ "ريان" الأمريكية على حصة الأغلبية في "دهروفا"، مما يؤدي إلى إنشاء مشروع مشترك في الهند. كما ستنضم القيادة العليا لـ "ريان" إلى مجلس إدارة "دهروفا"، في حين سيحصل شركاء "دهروفا" على حصص ملكية في "ريان"، بما يضمن مواءمة طويلة الأمد. وسيشغل دينش كانابار، الرئيس التنفيذي لشركة "دهروفا" منصب نائب الرئيس في "ريان".

تأسست "دهروفا" في عام 2014 على يد دينش كانابار، ونمت بسرعة لتصبح واحدة من أبرز شركات الاستشارات الضريبية في الهند والإمارات. تضم الشركة 38 شريكاً وقائداً تنفيذياً، مدعومين بأكثر من 500 موظف محترف عبر 11 مكتباً في الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، وتقدم استشاراتها لأكبر الشركات العاملة في قطاعات متعددة مثل الطيران والسيارات والكيماويات والتمويل والرعاية الصحية والتكنولوجيا والعقارات.

وقال دينش كانابار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دهروفا":

"الانضمام إلى ريان يُعد محطة بارزة في رحلة نمو دهروفا العالمية، إذ توسع هذه الشراكة نطاق حضورنا الدولي. لقد اخترت مع فريقي القيادي الدخول في هذه الشراكة مع ريان لأننا نؤمن بأنها توفر المنصة الأقوى لعملائنا وفِرقنا لتحقيق نجاح مستمر. أنا متفائل بالتوافق الكبير بين قيادتنا وقيادة ريان لتلبية احتياجات عملائنا متعددي الجنسيات، وأتطلع لقيادة هذا النمو في منصبي الجديد كنائب رئيس في ريان".

ومن جانبه، قال نيميش جويل، الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط في "دهروفا":

"تمثل هذه الشراكة مع ريان لحظة فارقة بالنسبة لـ دهروفا. ففي الشرق الأوسط، هذه الشراكة لا تقتصر على الحجم فقط، بل تتعلق بدمج الخبرات العالمية مع الرؤى الإقليمية. معاً نحن لا نوسع نطاق العمل فحسب، بل نعيد صياغة مستقبل الاستشارات الضريبية في المنطقة".

وقال توم شيف، رئيس أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ في "ريان":

"نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع دهروفا، والتي تمنحنا حضوراً مباشراً أمام العملاء في الشرق الأوسط للمرة الأولى. إن الجمع بين شركتينا سيتيح للعملاء خدمات لا مثيل لها في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال الاستشارات الضريبية على مستوى العالم".

تشمل خدمات "دهروفا" كلاً من: الاستشارات الضريبية للشركات والتنظيمية، هيكلة الضرائب لصفقات الدمج والاستحواذ، الضرائب غير المباشرة، تسعير التحويل، والامتثال للتجارة عبر الحدود.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لحضور "ريان" الراسخ في الهند، حيث تعمل الشركة منذ أكثر من عقدين ولديها مكتب رئيسي في حيدر آباد، بينما تمثل هذه الصفقة دخولها المباشر الأول إلى الشرق الأوسط. وبالتعاون مع "دهروفا"، ستتوسع الشركتان الآن عبر الشرق الأوسط وآسيا بمكاتب في دبي وأبوظبي والرياض وسنغافورة.

نبذة عن ريان

تُعد "ريان" المزود العالمي الأكبر لخدمات وبرمجيات الضرائب، وهي الشركة الوحيدة في العالم المكرسة حصرياً لخدمات ضرائب الشركات. تقدم "ريان" مجموعة متكاملة من الخدمات الضريبية الدولية متعددة الاختصاصات، بما في ذلك إدارة التكاليف، الامتثال، الاستشارات، والخدمات التقنية. وقد حصلت على جائزة التميز في الخدمة الدولية من معهد خدمة العملاء في أمريكا (CSIA) 11 مرة، تقديراً لالتزامها بتقديم خدمة عملاء عالمية المستوى. ويعمل لديها أكثر من 5900 محترف وموظف يخدمون أكثر من 77,000 عميل في أكثر من 80 دولة، بما في ذلك العديد من كبرى شركات "جلوبال 5000". للمزيد من المعلومات: ryan.com

نبذة عن دهروفا

"دهروفا كونسلتانتس" هي شركة استشارات ضريبية رائدة متخصصة في ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشركات، تسعير التحويل، والضرائب الدولية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. اشتهرت الشركة بتقديم الاستشارات لكبار مطوري العقارات والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجمع بين الخبرة الفنية الرائدة والحلول العملية التي تتجاوز الامتثال لمساعدة العملاء على تحقيق كفاءات ضريبية طويلة المدى. dhruvaconsultants.com

