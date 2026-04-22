استرداد نقدي على جميع المشتريات اليومية، بما في ذلك البقالة والوقود والمطاعم والتسوق عبر الإنترنت، مع إمكانية تتبّع المكافآت واستردادها بسهولة عبر تطبيق "رويا" للهاتف المحمول. تطبق الشروط والأحكام.

عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أعلن اليوم مصرف "رويا"، المصرف الإسلامي الرقمي الرائد الذي يؤمن بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في دولة الإمارات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في الحياة، عن إطلاق بطاقة "رويا ماستركارد كاش باك" الائتمانية.

وصُممت هذه البطاقة لتحويل الإنفاق اليومي على البقالة والوقود والمطاعم والتسوق عبر الإنترنت إلى مكافآت ملموسة، بما يمكّن المتعاملين من الإنفاق بثقة والاستفادة من المكافآت بأسلوب متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتأتي بطاقة "رويا ماستركارد كاش باك" الائتمانية لتجسّد البساطة والقيمة القصوى؛ إذ يحصل حاملو البطاقة على استرداد نقدي مباشر بنسبة 2% على جميع المشتريات، باستثناء المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية فقط.

وفي خطوة تميّزها عن برامج المكافآت التقليدية، لا تتطلب البطاقة حدًا أدنى للإنفاق للتأهل للاسترداد النقدي، ما يعني أن كل معاملة، بصرف النظر عن قيمتها، تسهم في تعزيز مكافآت المتعاملين.

وتعليقًا على الإطلاق، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف "رويا": "تتمثل رسالتنا في "رويا" في تمكين الأفراد والعائلات من خلال حلول مالية لا تقتصر على كونها أخلاقية فحسب، بل تتسم أيضًا بقدر عالٍ من العملية في الحياة اليومية. ويجسّد إطلاق بطاقة "رويا ماستركارد كاش باك" الائتمانية هذا الالتزام بوضوح. فقد حرصنا على تقديم منتج يزيل التعقيد من عالم المكافآت، ويوفر لمتعاملينا وسيلة شفافة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتحقيق قيمة حقيقية من إنفاقهم اليومي. فهذه البطاقة صُممت لجعل التمكين المالي أكثر سهولة ووضوحًا."

وتتسم إدارة المكافآت بالسهولة نفسها؛ إذ يمكن للمتعاملين تتبّع قيمة الاسترداد النقدي المتراكم لديهم واسترداده فورًا مقابل المعاملات غير المفوترة مباشرة عبر تطبيق "رويا" السلس للهاتف المحمول، بما يضع التحكم الكامل بين أيديهم. كما تعمل البطاقة وفق دورة فوترة واضحة، حيث تصدر الكشوف في الخامس والعشرين من كل شهر، ويكون تاريخ الاستحقاق في الثامن عشر من الشهر التالي.

ويؤكد إطلاق بطاقة "رويا ماستركارد كاش باك" الائتمانية التزام المصرف المتواصل بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة ورقمية أولًا، تنسجم مع قيمه الجوهرية المتمثلة في الازدهار والنزاهة والشراكة والمجتمع.

نبذة عن "رويا"

نبذة عن "رويا":

يقع المقر الرئيسي لمصرف رويا (Ruya Islamic Community Bank LLC) في إمارة عجمان، وقد انطلق في عام 2024 كمصرف يجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والمبادئ الراسخة للصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وبصفته مصرفًا متخصصًا مرخّصًا من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوفّر رويا تجربة مصرفية رقمية سلسة ترتكز على أعلى معايير الأمان وتصميم سهل الاستخدام. وانطلاقًا من قيم العدالة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، يرسّخ رويا حضوره في قلب المجتمع من خلال دعم العائلات ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والشمول عبر فروعه المفتوحة التي تشكّل مراكز للتعليم والدعم.

