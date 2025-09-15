يقدم المشروع أول وحدات سكنية في أبوظبي تحمل توقيع علامة "أوتوغراف كولكشن" تمنح سكانها تجربة راقية مع إطلالات بانورامية ومرافق استثنائية بمعايير عالمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADX:ESG)، وشريكتها "ساس العقارية"، شركة تطوير العقارات الفاخرة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" من ماريوت، والذي يعدّ معلماً سكنيّاً جديداً استثنائياً على الواجهة البحريّة لجزيرة الريم في أبوظبي.

وقد شهد المشروع في مرحلته الأولى إقبالاً واسعاً بفضل أسلوب الحياة الراقي الذي يوفّره، وتركيزه على الرفاهية والتصميم المدروس إضافة الى المعالم الثقافية والإطلالات البحرية الخلابة، حيث تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى بالكامل في وقت قياسي. ومع استمرار الزخم، من المتوقع أن تحقّق المرحلة الثانية نجاحاً مماثلاً، حيث تتيح فرصة حصرية لامتلاك واحدة من آخر الوحدات السكنية المتاحة، تشمل شققاً ووحدات دوبلكس تتنوّع بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم، صُمّمت جميعها بعناية لتعكس التناغم المثالي بين الفخامة والسكينة التي يُجسّدها مشروع سيمونت.

ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي على مقربة من وسط جزيرة الريم، وجزيرة المارية، ومتحف اللوفر أبوظبي، ونادي شاطئ السعديات، وعلى بعد دقائق من مطار أبوظبي الدولي. ويطل مشروع "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" على القناة المائيّة، ويضم 497 وحدة سكنيّة فاخرة تتنوّع بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، وشقق تاون هاوس بأربع غرف نوم وشقق بنتهاوس مميزة تتمتّع بإطلالات بانوراميّة على الخليج العربي والمنطقة الثقافيّة في جزيرة السعديات.

من جهته قال طارق نزال، المدير العام لشركة رويال للتطوير القابضة: "يعكس الإقبال الكبير على مشروع “سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز” تنامي الطلب على العقارات الفاخرة ذات الإطلالات البحرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية في قلب أبوظبي. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نفخر بتقديم وحدات سكنيّة إضافية تُجسّد جوهر مجموعة أوتوغراف من ماريوت. ومن خلال الدمج بين أناقة التصميم والإطلالات البانوراميّة البحريّة ووسائل الراحة الفاخرة، يجسّد المشروع أسلوب حياة مبتكر يتمحور حول الرفاهية والترفيه. ونحن على ثقة بأن المرحلة الثانية ستحظى بنفس الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى."

وأضاف أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقاريّة: "مع إطلاق المرحلة الثانية، يواصل "سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز" تجسيد رؤيتنا في تطوير مجتمعات سكنيّة تجمع بين التصميم المتميّز والابتكار وأسلوب الحياة المتكامل. إنها الفرصة المثاليّة لتجربة أسلوب حياة راقٍ يجمع بين الأناقة والراحة والخصوصيّة التي تأتي مرافقة للوحدات السكنيّة الفاخرة ذات العلامات التجاريّة المرموقة، ليرسي بذلك معياراً جديداً لروعة الحياة العصريّة في قلب العاصمة."

ومن المتوقع انجاز المشروع وتسليمه بحلول الربع الرابع من عام 2028، ليكون أوّل مشروع سكني فاخر في أبوظبي يحمل توقيع سلسلة فنادق "أوتوغراف كولكشن" التابعة لمجموعة ماريوت، وليشكّل علامةً فارقةً في مشهد العقارات السكنيّة الراقية في العاصمة. ويوفّر المشروع لقاطنيه تجربة معيشيّة استثنائية وخدمات ضيافة مُصمّمة بعناية لتعكس معايير التميّز التي تشتهر بها علامة ماريوت التجاريّة حول العالم.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

تأسّست رويال للتطوير القابضة عام 2025 وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ومتخصّصة في المشاريع الفخمة. رويال للتطوير القابضة هي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي مجموعة رائدة تنشط في قطاعاتٍ متنوعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف رويال للتطوير القابضة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع عقارية ترتقي بمعايير الرفاهية لتُثري أسلوب حياة الأفراد، وتلتزم ببناء مجمّعاتٍ سكنية عصرية تواكب متغيّرات السوق من خلال تقديم حلول عقارية شاملة ومبتكرة.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

تُعد مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، التابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، من المجموعات الرائدة التي تنشط في قطاعاتٍ متعددة تشمل حلول القوى العاملة، وسكن العمال والموظفين، بالإضافة إلى خدمات تنسيق الحدائق والزراعة، والتطوير العقاري، وإدارة المشاريع الهندسية، والخدمات المرتبطة بها في قطاعات البناء والتطوير والضيافة. من خلال مقاربتها المتكاملة للأعمال، تُقدم المجموعة حلولاً شاملة للجهات العامة والخاصة، وكذلك للمستثمرين، في كل مرحلة من مراحل المشاريع الموكلة إليها.

منذ تأسيسها عام 2008، شهدت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، نموّاً ملحوظاً، حيث وسّعت أنشطتها لتشمل الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وانطلاقاً من رؤيتها "أن تكون قوة رائدة في بناء مستقبل متين"، لعبت المجموعة دوراً محوريّاً في مسيرة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً رسالتها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيّف وتحقيق نجاح العملاء". بلغ إجمالي أصول المجموعة 3.8 مليار درهم اعتباراً من 30 يونيو 2025، ومن المتوقع أن تشهد نمواً هائلاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

نبذة عن شركة ساس العقارية

تُعد شركة ساس العقارية من الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وتتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها. خلال السنوات الماضية، رسّخت الشركة سمعتها المرموقة في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني وقطاع التجزئة وهي تُعرف بقدرتها على ابتكار مساحاتٍ مصمّمة بعناية بما يُجسّد رؤيتها في بناء مساحات متميزة للعمل والمعيشة. كما تلتزم الشركة بتقديم مفهومٍ مختلف للعقارات الفاخرة عبر توفير الحلول المبتكرة التي ترسي معايير جديدة للجودة والرقي ورفاهية العيش.

-انتهى-

#بياناتشركات