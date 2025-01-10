تدير روتانا حاليًا 11 فندقًا في المملكة، مع وجود تسعة فنادق إضافية قيد التنفيذ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن خططها الطموحة للتوسع الإقليمي والدولي خلال منتدى السياحة السعودي (STF) . وتتضمن خطط التوسع تطوير 36 منشأة جديدة في 22 مدينة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وتركيا، بما في ذلك تسعة فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية، التي تُعد من الأسواق الرئيسية لمجموعة روتانا.

حققت مجموعة روتانا نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث افتتحت ثلاثة فنادق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فندق "نوفا إم"، الذي يعد الأول تحت علامة "إيدج من روتانا" في المملكة، بالإضافة إلى فندقي "دار ريحان من روتانا" في الخبر و"المناخة روتانا" في المدينة المنورة.

كما تهدف الشركة إلى مضاعفة عدد غرفها في المملكة ليصل إلى 6,000 غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومع تشغيل 11 فندقًا حاليًا في المملكة، تشمل خطط روتانا المستقبلية افتتاح 5 فنادق جديدة خلال عام 2025 من ضمنها فندق "ياسمينا ريحان من روتانا" في الرياض.

تتوافق هذه الخطط التوسعية مع جهود التنوع الاقتصادي وأهداف رؤية السعودية 2030 السياحية، وتسلط الضوء على الطلب الكبير من المسافرين إلى المنطقة، حيث تظل دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا رئيسيًا للشركات العالمية والفعاليات الدولية. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في معدل نمو وصول السياح الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي تعليق على خطط التوسع في المملكة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "وفي تعليق على خطط التوسع في المملكة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "تؤكد خططنا الطموحة التزامنا المستمر بتعزيز قطاع الضيافة والسياحة، سواء في المملكة العربية السعودية أو على المستوى الإقليمي. ونرى أن هناك إمكانات هائلة للتوسع في السعودية، خاصة مع تزايد الطلب على السفر للأعمال والترفيه، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها القطاع مع الاستعداد لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034. وتستند روتانا إلى إرث يمتد لثلاثة عقود كعلامة تجارية محلية، تقدم تجربة فريدة تجمع بين الضيافة الشرق أوسطية الأصيلة والخدمات العالمية. هذا الإرث القوي يمكّننا من مواصلة الابتكار في عروضنا وتجاوز توقعات ضيوفنا، مما يضمن لهم لحظات لا تُنسى، في إطار التزامنا المستمر بشعارنا: "معنا للوقت معنى"

مع الإعلان عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034، شهد منتدى السياحة السعودي جلسة نقاشية هامة حول تأثير قطاعي الرياضة والترفيه على ضيافة السياحة. وفي هذا السياق، شارك إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، في هذه الجلسة لمناقشة كيفية تأثير العوامل الحالية على قطاع السفر في المملكة.

تدير روتانا حاليًا 81 فندقًا عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطط قوية لمشاريع جديدة في تركيا والأسواق الدولية.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حالياً أكثر من 118 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهداً على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

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