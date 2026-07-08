الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت روتانا، إحدى كبرى شركات إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا، عن توقيع اتفاقية مع شركة زوايا العقارية، المطور العقاري السعودي الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقد في تطوير المشاريع التجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء المملكة، لإنشاء مشروع "ريزيدنس من روتانا" ضمن مشروع "ذاخر"، الوجهة متعددة الاستخدامات التي تبلغ قيمتها 26 مليار ريال سعودي، وتقع على بعد كيلومتر ونصف من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتمثل هذه الاتفاقية أول دخول لعلامة "ريزيدنس من روتانا" إلى السوق السعودي، كما تشكل أول حضور لروتانا في قطاع المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، ليرتفع بذلك إجمالي محفظة المجموعة، بما يشمل المنشآت القائمة وقيد التطوير، إلى 24 منشأة موزعة على خمس علامات تجارية.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية في المملكة اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين، إذ يشير تقرير "دستينيشن السعودية 2026" الصادر عن نايت فرانك إلى تخصيص استثمارات خاصة عالمية بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي للدخول إلى هذا القطاع، م[JJ1] ع اهتمام خاص من قبل المستثمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال مكرم الزير، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في روتانا: "يشهد قطاع المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، إلى جانب الشقق الفندقية المتكاملة الخدمات، نمواً متسارعاً في المملكة حالياً، وتعكس هذه الاتفاقية قناعتنا الراسخة بالإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع."

وأضاف: "يعد مشروع ريزيدنس من روتانا" في ذاخر أول مشاريعنا من هذا النوع في المملكة، وتعد مكة المكرمة واحدة من أكثر الوجهات التي نرى فيها فرصاً واعدة للنمو على المدى الطويل، لما تتمتع به من طلب مرتفع ومكانة استثنائية، وإلى جانب ذلك، نرى فرصاً واعدة لنمو علامة "أرجان للشقق الفندقية من روتانا" في المملكة، في ظل الطلب المتزايد على خيارات الإقامة طويلة الأمد التي تجمع بين الجودة والمرونة."

وجرى توقيع الاتفاقية في 7 يوليو 2026 بمقر شركة زوايا العقارية في مدينة الرياض، حيث وقعها كل من مكرم الزير، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في روتانا، وخالد قرشي، رئيس قطاع الاستشارات والاستثمارات في شركة زوايا العقارية، وذلك بحضور محمد الثقفي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وسيضم المشروع 240 شقة فندقية متكاملة الخدمات ضمن مشروع ذاخر، ليقدم تجربة تجمع بين خصوصية السكن ومستوى الخدمات الفندقية الذي تشتهر به روتانا.

وصُمم المشروع لتلبية احتياجات النزلاء المقيمين لفترات طويلة، ورجال الأعمال، إلى جانب الحجاج والمعتمرين والزوار الذين تستقبلهم مكة المكرمة على مدار العام استجابةً لحجم الطلب الكبير على المدينة المقدسة، والإقبال المتزايد على خيارات الضيافة التي تتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية.

ومن جانبه، قال محمد الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة زوايا العقارية: "انطلقت رؤيتنا في شركة زوايا العقارية من قناعة بأن المشاريع العقارية المتميزة تجمع بين جودة التصميم والقيمة الاستثمارية المستدامة، وشراكتنا مع روتانا تجسد هذه الرؤية. وقد وقع اختيارنا على روتانا لما تتمتع به من خبرة إقليمية واسعة، وقوة علامتها التجارية، وفهمها العميق لتطلعات الضيوف والمقيمين في هذا السوق، ونتطلع معاً إلى تقديم تجربة جديدة في قطاع المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، تسهم في إرساء معيار جديد لهذا القطاع في مكة المكرمة، وتجسد الطموحات التي يقوم عليها مشروع ذاخر."

وتحتل مكة المكرمة مكانة محورية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لما لها من تأثير في مسيرة نمو قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، إذ تسعى المملكة إلى استقبال30 مليون معتمر و6 ملايين حاجاً سنوياً بحلول عام 2030، كما تعمل على إضافة250 ألف غرفة فندقية في المدينتين المقدستين لتلبية الطلب المتزايد عليهما.

ويعد مشروع ذاخر أحد المشاريع الرئيسة الداعمة لهذه المستهدفات، إذ تبلغ قيمته26 مليار ريال سعودي، ويمتد على مساحة 320 ألف متر مربع، ويقع على بعد كيلومتر ونصف من المسجد الحرام، وقد صُمم لاستيعاب أكثر من1.6 مليون زائر وحاج ومعتمر عند اكتماله، كما سجل إشغالاً كاملاً خلال موسمي الحج على مدى العامين الماضيين.

ويضاف هذا المشروع إلى محفظة روتانا المتنامية في المملكة، التي تضم حالياً13 منشأة فندقية قيد التشغيل في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والدمام، والخبر، والجبيل، إلى جانب10 مشاريع مؤكدة قيد الإنشاء، وتوفر1314 مفتاحاً فندقياً في كل من الرياض، وجدة، وحائل، وأبها، والباحة.

ومع دخول "ريزيدنس من روتانا" إلى المملكة للمرة الأولى، يرتفع إجمالي محفظة المجموعة، بما يشمل المنشآت القائمة وقيد التطوير، إلى24 منشأة موزعة على خمس علامات تجارية، بما يعكس التزام روتانا طويل الأمد بالسوق السعودية، التي تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم أسواق النمو للمجموعة وأكثرها أهمية على المستوى الاستراتيجي.

وتعد المملكة العربية السعودية اليوم أسرع أسواق روتانا نمواً، وأكبر أسواقها التطويرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع مواصلة المجموعة توسيع حضورها من خلال إطلاق علامات جديدة، والدخول إلى وجهات واعدة، وإبرام شراكات استراتيجية، تواصل روتانا الوفاء بوعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى."

نبذة عن روتانا

تُعد روتانا واحدة من أبرز شركات الضيافة في المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، وتدير اليوم محفظة تضم أكثر من 116 منشأة فندقية قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، وتركيا.

وتدير المجموعة ست علامات تجارية، هي: روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو، وريحان للفنادق والمنتجعات، وأرجان للشقق الفندقية، وإيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة تلبي تطلعات مختلف فئات الضيوف.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي، تعد روتانا جزءاً من برنامج الولاء جي إتش إيه ديسكفري، أحد أكبر برامج الولاء الخاصة بالعلامات الفندقية المستقلة في العالم، والذي يتيح للأعضاء الاستفادة من مزايا حصرية عبر أكثر من 1000 فندق ومنتجع وقصر تابع لـ50 علامة فندقية في 100 دولة.

وتواصل روتانا توسيع حضورها في أسواقها الرئيسية، مستندةً إلى وعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى"، مع الحرص على تقديم تجارب ضيافة موثوقة تعكس قيمها والتزامها المستمر بالارتقاء بتجربة الضيوف.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.rotana.com

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