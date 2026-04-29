​دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت روبريك، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني وعمليات الذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (RBRK)، عن إطلاق منصة روبريك لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي (Rubrik Agent Cloud) لدعم منصة جيميناي إنتربرايز لوكلاء الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات من تسريع نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على جوجل كلاود وتعزيز أمنهم، من خلال توفير طبقة متقدمة من الحوكمة الدلالية والمرونة التشغيلية، مدعومة بضوابط فورية من روبريك تستند إلى فهم سياق الاستخدام.

تشير توقعات مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن 40% من تطبيقات المؤسسات ستتضمن وكلاء ذكاء اصطناعي مخصّصين لمهام محددة بحلول نهاية عام 2026. وبالنسبة للعملاء الذين يشغّلون وكلاء مستقلّين على جوجل كلاود، يوفّر هذا التكامل قدرات روبريك لمراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها ومعالجتها فوراً عند الحاجة. وتعتمد منصة روبريك لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي على محرك الحوكمة الدلالية للذكاء الاصطناعي (SAGE)، المصمّم لضمان تحكّم كامل في سلوك الوكلاء، مع ميزة «التراجع» الفريدة في القطاع، التي تتيح إلغاء الإجراءات الخاطئة واستعادة الحالة السابقة.

وقال ساتيش توماس، نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي التطبيقي ومنظومة المنصات في جوجل كلاود: "مع انتقال المؤسسات إلى عصر التشغيل الذاتي عبر جيميناي إنتربرايز، تتصدر اعتبارات الأمن والحوكمة أولوياتها. وتساعد روبريك في توفير نظام تحكّم موحّد لنشر الوكلاء وتأمينهم، وهو عنصر أساسي لنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وقال ديفريت ريشي، المدير العام للذكاء الاصطناعي في روبريك: "تسعى المؤسسات إلى الاستفادة من سرعة تقنيات الذكاء الاصطناعي في جوجل كلاود، لكنها تحتاج في الوقت ذاته إلى مستوى الأمان الذي توفّره حلول المرونة السيبرانية من روبريك. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على إزالة التحديات المرتبطة بالحوكمة أمام العملاء الذين يطوّرون على منصة جيميناي إنتربرايز لوكلاء الذكاء الاصطناعي. وتوفّر منصة روبريك لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي ضوابط فورية تُمكّن المؤسسات من تسريع نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج، دون المساس بأمنها أو سلامة بياناتها".

منصة روبريك لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي: حوكمة فورية وعمليات موثوقة للذكاء الاصطناعي

يمكن للمؤسسات التي تستخدم منصة جيميناي إنتربرايز لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاستفادة من قدرات روبريك التالية:

محرك الحوكمة الدلالية للذكاء الاصطناعي (SAGE): محرك متقدم لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يتيح تأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي ذاتية التشغيل والتحكّم بسلوكهم بشكل فوري. ويشكّل هذا المحرك الأساس الذي تقوم عليه منصة روبريك، حيث يستبدل أساليب المراقبة اليدوية التقليدية بنهج ذكي يعتمد على فهم سياق الاستخدام، ما يتيح توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بثقة، مع الحفاظ على تحكّم شامل في سلوكهم.

إدارة الوكلاء (Agent Inventory): اكتشاف تلقائي للوكلاء العاملين على منصة جيميناي إنتربرايز، مع توفير رؤية شاملة للمخاطر وأذونات الوصول ومخالفات السياسات.

ميزة التراجع الفوري (Agent Rewind): إمكانية التراجع الفوري والدقيق عن الإجراءات الضارة التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي.

نظام تحكّم موحّد للذكاء الاصطناعي (Unified AI Control Pane): تكامل سلس مع منصة جيميناي إنتربرايز، يتيح للمسؤولين إدارة سياسات أمن الذكاء الاصطناعي من خلال منصة روبريك نفسها، إلى جانب إدارة Google Workspace وبيانات السحابة الهجينة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الانتقال من المراقبة التقليدية إلى الحوكمة الفاعلة للذكاء الاصطناعي:

زورونا في مؤتمر جوجل كلاود نيكست 2026: يمكنكم زيارة جناح روبريك رقم (#7509) في لاس فيغاس خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل، للاطلاع على عرض توضيحي مباشر.

اطلب عرضاً توضيحياً: تعرّفوا على كيفية حماية عمليات نشر الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة روبريك لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

