​ الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت روبريك، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني وعمليات الذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (RBRK)، عن توفير قدرات المرونة السيبرانية للمؤسسات التي تستخدم خدمة Google Cloud SQL. وتتيح هذه الخطوة للعملاء حماية قواعد بيانات PostgreSQL المُدارة عبر منصة روبريك السحابية للأمن، من خلال نسخ احتياطية مؤتمتة وغير قابلة للتعديل، بما يعزز مستوى الحماية المؤسسية دون التأثير على عمليات قواعد البيانات أو استراتيجيات الاستعادة المعتمدة.

أصبحت خدمة Cloud SQL ركيزة أساسية لتطبيقات المؤسسات، حيث تستضيف بعضاً من أكثر أعباء التشغيل الإنتاجية حساسيةً. ومع نمو قواعد البيانات هذه، تزداد حاجة العملاء إلى حلول شاملة للمرونة السيبرانية. ويقدّم هذا التكامل مستوى حماية مؤسسياً من روبريك لخدمة Cloud SQL، بما يساعد العملاء المشتركين على التصدي لهجمات برمجيات الفدية من خلال نسخ احتياطية معزولة وإمكانيات استعادة سريعة عبر مناطق متعددة وعلى نطاق واسع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أنيكا غوبتا، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات في روبريك: "تحتاج المؤسسات إلى مقاربة موحّدة تجمع المرونة السيبرانية واستراتيجيات التعافي ضمن إطار تشغيلي واحد. ومن خلال تعاوننا مع جوجل كلاود، نوفّر لعملائنا المشتركين نسخاً احتياطية غير قابلة للتعديل تعمل جنباً إلى جنب مع استراتيجيات التعافي الحالية، ما يمكّنهم من تلبية متطلبات الامتثال، والحماية من التهديدات، وتسريع الاستعادة، دون الحاجة إلى تغيير بنيتهم التقنية".

أبرز مزايا منصة روبريك السحابية للأمن لخدمة Google Cloud SQL:

إدارة موحّدة للمرونة السيبرانية: إدارة حماية Cloud SQL إلى جانب خدمات Google Workspace وGoogle Compute Engine وGoogle Kubernetes Engine من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

اكتشاف وحماية تلقائية: اكتشاف قواعد بيانات Cloud SQL الجديدة تلقائياً وتطبيق سياسات الحماية عليها مباشرةً.

نسخ احتياطية متكاملة: توفر نسخاً احتياطية غير قابلة للتعديل تعزّز الحماية المؤسسية دون التأثير على تشغيل قواعد البيانات أو استراتيجيات التعافي، ومن دون قيود على فترات الاحتفاظ.

مرونة في خيارات التخزين: إتاحة اختيار فئات التخزين (Archive أو Coldline أو Nearline) بما يوازن بين التكلفة والاستخدام الفعلي.

دعم متطلبات الامتثال: تطبيق سياسات اتفاقيات مستوى الخدمة القائمة على التصنيفات لضمان توحيد فترات الاحتفاظ عبر جميع قواعد البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية تلقائياً.

وأظهرت نتائج الأبحاث الأخيرة الصادرة عن روبريك زيرو لابز تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات، إذ أفاد 90% من قادة تقنية المعلومات والأمن بتعرض مؤسساتهم لهجمات خلال العام الماضي. كما كشفت الدراسة أن 35% من قادة تقنية المعلومات يعتبرون تأمين البيانات عبر بيئات متعددة يمثل التحدي الأبرز، تليه محدودية الإدارة المركزية وضعف في الرؤية الشاملة للبيانات السحابية. وتوفّر منصة روبريك السحابية للأمن لخدمة Cloud SQL نهجاً موحّداً ومؤتمتاً لتعزيز مرونة قواعد بيانات PostgreSQL، بما يلبي الحاجة المتزايدة إلى الحماية، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم التي توسّع اعتمادها على قواعد البيانات المُدارة.

لمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة روبريك في تأمين مستقبل الحوسبة السحابية، يمكن زيارة جناحها رقم (7509#) خلال مؤتمر Google Cloud Next (من 22 إلى 24 أبريل)، أو الاطلاع على مدونتها حول هذا الموضوع.

