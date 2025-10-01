زنجبار تصبح الوجهة الجديدة الثلاثين للاتحاد للطيران هذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تعيد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، إطلاق رحلاتها الموسمية إلى زنجبار، جزيرة التوابل الأسطورية في المحيط الهندي، والوجهة المحبوبة لدى المسافرين.

فمن 14 يونيو إلى 6 سبتمبر 2026، ستُشغل الاتحاد أربع رحلات أسبوعية بين أبوظبي وزنجبار، مما يمنح المسافرين بوابةً مثاليةً إلى الشواطئ الخلابة، والمياه الفيروزية، والثقافة السواحيلية النابضة بالحياة.

وبذلك تصبح زنجبار الوجهة الثلاثين التي تعلن عنها الاتحاد للطيران لهذا العام، مما يُعزز توسعها العالمي الطموح. وقد سهّلت شبكة الاتحاد الأوروبية الأكبر والأكثر شمولاً قرار العودة، حيث تُسيّر الشركة حالياً رحلتين يوميًا من محطات أوروبية مختلفة إلى أبوظبي. ومع وجود بنكين أوروبيين رئيسيين يُنشئان روابط فعالة في كلا الاتجاهين، أصبحت زنجبار الآن في متناول الضيوف من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من أي وقت مضى.

وتلبي الخدمة الموسمية الطلب الصيفي القوي على الوجهة من جميع أنحاء هذه المناطق، وتُكمل شبكة الاتحاد العالمية المتنامية.

وستُشغل الاتحاد هذه الرحلات على طائرة إيرباص A320، التي تقدّم مقصورات توفّر الراحة طيلة الرحلة على متن درجة الأعمال والدرجة السياحية.

في هذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "زنجبار هي ملاذ الصيف المثالي، ويسعدنا الترحيب بها مرة أخرى في شبكتنا المتنامية. من الشواطئ وأسواق التوابل المشهورة عالميًا إلى التاريخ العريق والثقافة الغنية، لدى زنجبار ما يُرضي الجميع. نحن نعلم أنها وجهة كان ضيوفنا يتوقون لرؤيتها تعود، ولا يسعنا الانتظار لربطهم بهذه الجزيرة الفردوسية الفريدة".

تُعرف زنجبار، وهي جزء من أرخبيل تنزانيا المثالي، بمدينة ستون تاون المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومزارع التوابل، وبعض من أروع شواطئ العالم. من الغوص في الشعاب المرجانية إلى استكشاف أزقتها العريقة، تُقدم الجزيرة مزيجًا مثاليًا من الاسترخاء والاستكشاف.، كما تمثّل بوابةً لوجهات رحلات السفاري الشهيرة في شرق أفريقيا، مما يجعلها وجهةً مثالية لقضاء عطلةٍ في سيرينجيتي أو كليمنجارو.

ومع انضمام بالما دي مايوركا إلى شبكة وجهات الاتحاد هذا الصيف، أصبح بإمكان الضيوف الآن الاختيار بين وجهاتٍ ساحرة على البحر الأبيض المتوسط ​​كما على المحيط الهندي، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهةٍ مثاليةٍ للمغامرات المثيرة والمفعمة بالنشاط.

تتوفر التذاكر للحجز الآن على موقع etihad.com أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

