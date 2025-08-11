الشارقة: حصدت شركة "رافد لحلول المركبات"، عبر وحدتها المتخصصة رافد لصيانة المركبات، على تصنيف خمس نجوم وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة وحفظ حقوقهم، ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق عدالة الحصول على الخدمة.

ويأتي الحصول على التصنيف لوحدة رافد لصيانة المركبات ، نتيجة لما حققته من معايير التصنيف المعتمدة، وهي نوع الخدمة المقدمة وموقع الورشة والمساحة وكفاءة وتدريب العاملين، وقطع الغيار المستخدمة، والأدوات والمعدات الأساسية، ومتطلبات الصحة والسلامة وبيئة العمل، بالإضافة إلى الخدمات والموقع الجغرافي للمنشأة، والتوثيق الفعال لأعمال المنشأة، والأدوات والمعدات الأساسية المستخدمة، بما يضمن حصول المستهلك على خدمة متكاملة وذات جودة عالية.

وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لرافد لحلول المركبات:" يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميّز في خدمات صيانة المركبات، وحرصنا على مواءمة سلسلة معايير الأداء مع أفضل الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات، ونسعى باستمرار لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا من خلال تطوير البنية التحتية، وتوظيف أحدث المعدات والتقنيات، وتوفير خدمات متكاملة".

وأكد المشرخ:" نواصل العمل على تحسين الأداء والارتقاء بمعايير الخدمة إلى مستويات جديدة، بما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية، ويتماشى مع رؤية الإمارات 2031، التي تركز على دعم الاستدامة البيئية من خلال رفع كفاءة عمليات الصيانة، ما يسهم في تقليل الحوادث والانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة في مجتمعنا".

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات"رافد"، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

