بحضور قيادات شركات المقاولات المنفذة … تأكيد على تكامل منظومة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة

القاهرة: في إطار المتابعة الدورية للأعمال التنفيذية والنهائية لمشروعات الشركة، قام المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لماونتن ڤيو، بجولة ميدانية لمشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة، شملت مشروعي “MV 1.1” بالتجمع الخامس وماونتن ڤيو iCity بالقاهرة الجديدة، وAliva بمستقبل سيتي بحضور المهندس وائل لطفي، الشريك والرئيس التنفيذي بالمشاركة إلى جانب قيادات شركات المقاولات المنفذة،. استهدفت الجولة متابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على جاهزية المراحل المختلفة وفق أعلى معايير الجودة، بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيين للشركة ، بما يضمن الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وفيما يتعلق بمشروع “MV 1.1”، جاءت الزيارة تزامنًا مع اقتراب بدء أعمال التسليم، حيث تفقد مسؤولو الشركة المراحل النهائية وجاهزية الوحدات، تأكيدًا على الالتزام بالجدول الزمني وإنجاز المشروع خلال أقل من 4 سنوات بكفاءة تنفيذ ودقة تخطيط، حيث تم تنفيذ المشروع بالكامل دفعة واحدة وليس على مراحل متفرقة، بما يساهم في تسريع جاهزيته للحياة الفعلية داخل المشروع. ويُعد المشروع نموذجًا متكاملًا لتجربة سكنية متميزة بموقع استراتيجي وتخطيط مدروس وخدمات متنوعة، كما شملت الجولة مشروع ماونتن ڤيو “iCity” أحد أبرز مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة، الممتد على مساحة 500 فدان، والذي يعكس رؤية ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات متكاملة توفر تجربة معيشية متوازنة.

وتعليقًا على سير الأعمال، صرح المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو، قائلًا: "نؤمن في ماونتن ڤيو بأن كفاءة التنفيذ تمثل إحدى الركائز الأساسية لتسريع وتيرة الأعمال بما يفوق توقعات عملائنا. واليوم، يُعد كل من مشروع MV 1.1 ومشروع iCity نموذجين واضحين لقدرتنا على تحويل الرؤية لواقع ملموس، وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق جودة حياة استثنائية. إننا ملتزمون دائمًا بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب تطلعاتهم نحو حياة أفضل."

وفي السياق ذاته، صرح المهندس وائل عز، الشريك والرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "يمثل بدء تسليم مشروع MV 1.1، والتقدم في أعمال iCity، خطوة مهمة تعكس التزامنا تجاه عملائنا، وتعزز ثقتهم في ماونتن ڤيو. ويعكس المشروعين تنوع منتجاتنا وقدرتنا على تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق الحديثة."

من جانبه، قال المهندس وائل لطفي، الشريك والرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "يُعد كل من MV 1.1 وiCityنموذجين واضحين لقدرتنا على تنفيذ مشروعاتنا بكفاءة عالية، حيث نجحنا في تحقيق تقدم إنشائي ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة، من خلال منظومة تنفيذ متكاملة وتنسيق فعّال بين فرق العمل. وتركز ماونتن ڤيو على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، وهو ما يظهر بوضوح في جاهزية هذه المشروعات لتقديم تجربة سكنية متكاملة ومستدامة."

يأتي مشروع " MV 1.1" امتدادًا لنجاح" MV 1"، اعتمادًا على مفهوم Signature Living الذي تقدمه ماونتن ڤيو، مع ترسيخ مكانته كأحد المشروعات السكنية المتميزة الفاخرة التي تجمع بين جودة التصميم والتخطيط المتكامل. في الوقت نفسه يعبر المشروع عن فكر مؤسسي متكامل في إدارة وتطوير المجتمعات العمرانية، من خلال منظومة عمل شاملة تغطي جميع مراحل التطوير، بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ والتشغيل، وذلك عبر الكيانات المتخصصة التابعة للشركة مثل DMA وDMC، بما يضمن تقديم تجربة سكنية متكاملة ومستدامة."

يمتد مشروع " MV 1.1" على مساحة 127 فدانًا، ويضم أكثر من 900 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفيلات وiVilla والشقق الفندقية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات التجارية والترفيهية، ويتميز بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، ما يجعله من المشروعات التي تجمع بين القيمة الاستثمارية وجودة الحياة.

أما مشروع iCity فيتألف من 6 متنزهات رئيسية (Parks) تشمل Mountain Park وLagoon Park وClub Park وMV3 وMV Park وHeartwork، ويتمتع كل منها بطابع تصميمي وخدمي مختلف. كما يعتمد المشروع على أربعة مستويات متكاملة تشمل الشوارع الذكية، الوحدات السكنية، الكورنيش المتكامل للمشي وركوب الدراجات، ونادي MV Club الذي يعزز مفهوم التفاعل المجتمعي تحت شعار “Everyone Plays”.

يتضمن المشروع كذلك بنية تحتية ذكية متكاملة تشمل حلول ترشيد الطاقة، وشبكات الألياف الضوئية (Fiber Optic)، إلى جانب منظومة خدمات متكاملة تشمل الأمن على مدار الساعة، والنظافة، والرعاية الصحية، بما يضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة. ويطرح المشروع أيضًا نماذج مبتكرة مثل الـ iVilla التي تجمع بين مزايا الفيلات والسعر المناسب في حل سكني مبتكر يلبي احتياجات السوق الحديثة.

هذه الزيارات تعبر عن حرص ماونتن ڤيو على متابعة مشروعاتها باستمرار على أرض الواقع، والتأكيد على التزامها بتنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين جودة التنفيذ، وابتكار التصميم، واستدامة التجربة السكنية، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم مكانة الشركة في السوق العقاري المصري.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

