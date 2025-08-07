الشراكة مع شركة رائدة عالمياً في مجال التصميم والهندسة المعمارية والتخطيط الرئيسي والتصميم الفاخر تعكس الرؤية المشتركة لـ رأس الخيمة العقارية وفورسيزونز لتعزيز موقع وجهة "ميناء" كمركز للسياحة الفاخرة والعقارات المتميزة.

المشروع سيحتل موقعاً شاطئياً مرموقاً في جزيرة الراحة في "ميناء"، ويضم 150 وحدة فندقية، و130 وحدة سكنية ذات علامات تجارية عالمية و مرافق خمس نجوم متاحة للضيوف والمقيمين.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيينها لشركة التصميم والهندسة المعمارية الرائدة في مجال الفنادق والضيافة " "دينيستون"، كشريك رئيسي لتصميم منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في وجهة "ميناء

سيتم إنشاء هذا المنتجع الرائد على واجهة بحرية رئيسية في جزيرة الراحة ضمن وجهة "ميناء"، وسيضم حوالي 150 غرفة وجناحاً بالإضافة إلى 130 مسكناً خاصاً. وتشرف "دينيستون" على تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية والتصاميم الداخلية في جميع أجزاء هذه المشروع التطويري المتميز.

يعد منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة، الممتد على مساحة 400 هكتار، من أبرز المشاريع الفندقية والعقارية في رأس الخيمة ودولة الإمارات، ويرسخ مكانة "ميناء" المتنامية كوجهة عقارية حيوية تقدم مزيجاً فريداً من أنماط الحياة على الجزر، فضلاً عن توفيره لفرص استثنائية لأنشطة السياحة الفاخرة ودعم الاستثمار المستدام ونمو المحفظة.

وأثبتت شركة "دينيستون" ريادتها في مجال تصميم الفنادق والهندسة المعمارية على مدى أكثر من 30 عاماً، حيث أشرفت على العديد من مشاريع الضيافة الفاخرة والمشاريع السكنية لأكبر العلامات التجارية حول العالم. وتولى جان ميشيل غاثي، المصمم الرئيسي في "دينيستون" قيادة الشركة منذ تأسيسها، حيث قام شخصياً بوضع الأطر المفاهيمية لجميع أعمال التصميم التي قامت بها الشركة. وتضم قائمة عملاء "دينيستون" مجموعة من كبار المطورين والمشغلين في قطاع الضيافة الراقية، مثل أمان ريزورتس، وشيفال بلانك، وبارك حياة، وسانت ريجيس، وأرماني، وماندارين أورينتال، وكابيلا، وGHM، وبانيان تري، وون آند أونلي. كما تربط "دينيستون" علاقة طويلة مع علامة فورسيزونز التجارية، حيث تعتبر فنادق الأخيرة في بانكوك وطوكيو ضمن قائمة أبرز المشاريع التي تولتها "دينيستون"، بالإضافة إلى إشرافها على فندق فورسيزونز جديد قيد التصميم حالياً في شنغهاي.

وبهذه المناسبة، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يشكل منتجع ومساكن فورسيزونز في وجهة ’ميناء‘ مشروعاً تطويرياً بارزاً يجذب اهتماماً كبيراً ويُرسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مميزة تلبي متطلبات الباحثين عن الفخامة من المسافرين، والراغبين في شراء المنازل، ومستثمري العقارات. ويعكس اختيارنا لشركة ’دينيستون‘، الرائدة عالمياً في مجال الهندسة المعمارية، والتي تمتلك أسلوباً فريداً يعكس ذوقاً جمالياً متفرداً، المكانة المتميزة لهذا المشروع، وجاذبيته الواسعة، ودوره المحوري في ترسيخ مكانة وجهة ’ميناء‘ في مشهد الضيافة والعقارات العالمي. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في ’دينيستون‘، في هذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية، للارتقاء بمعايير المعيشة والسياحة الفاخرة في رأس الخيمة ودولة الإمارات وخارجها".

ومن جهته، قال جان ميشيل غاثي، مؤسس ومدير شركة دينيستون: "نحن فخورون ومتحمسون في ’دينيستون‘ للتعاون مع شركة رأس الخيمة العقارية وفورسيزونز في هذا المشروع المجتمعي المتميز على الواجهة البحرية في رأس الخيمة. وبلا شك سنركز على إعداد تصاميم المشروع بما يعكس جمال الطبيعة الخلابة للإمارة وتراثها وفنونها وحرفها العريقة. ويسعدنا دوماً التعاون مع فورسيزونز، حيث تجتمع احترافيتهم وخبرتهم الواسعة بقطاع الضيافة الفاخرة مع أسلوبنا التصميمي المتميز لنقدم مشاريع جذابة".

ينسجم تعاون فورسيزونز مع شركة رأس الخيمة العقارية مع استراتيجية الشركة المستقبلية في بناء الوجهات المتميزة، وتلبية الطلب المتنامي على العقارات الاستثنائية ضمن المشاريع السكنية الرئيسية النابضة بالحياة والمخدّمة بالكامل. وتشكل جزيرة الراحة ملاذاً فريداً للمعيشة الفاخرة ضمن وجهة "ميناء" الرائدة، وتتميز بتصاميمها التي تجمع بسلاسة بين عناصر الطبيعة الخلابة والبيئة الحضرية المعاصرة.

تتمركز جزيرة الراحة حول مرسى خلاب مصمم خصيصاً لهذا الغرض، وستضم مزيجاً من الفنادق والوحدات السكنية الفاخرة إلى جانب شقق تحمل بصمة تصميمية بالغة الأناقة. وتم تصميم هذا الموقع الاستراتيجي، مع وسائل الراحة الشاملة التي يوفرها، ليُقدم تجربة فاخرة متكاملة الخدمات، تُلبي جميع جوانب أسلوب الحياة الراقي. كما تتبنى الجزيرة رؤية شركة رأس الخيمة العقارية لتحقيق مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى تنمية الإمارة وتنويع اقتصادها، وذلك عبر ما تقدمه من مراكز مصممة بعناية للتسوق والترفيه، والتي تقع جميعها على مسافات قريبة.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "سافيلز" أن العقارات السكنية ذات العلامات التجارية تشكل أحد أسرع القطاعات العقارية نمواً، وُتسجل أقوى نشاط لها في منطقة الشرق الأوسط. وتتصدر دولة الإمارات هذا المشهد على الصعيد الإقليمي، حيث تواصل مجموعة متنوعة من المساكن ذات العلامات التجارية في الدولة استقطاب المشترين إلى أهم أسواق الدولة، بما في ذلك رأس الخيمة وأبوظبي ودبي.

ومن المتوقع أن تشهد رأس الخيمة طفرة في إطلاق وبيع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، حيث من المتوقع تطوير أكثر من 5,600 وحدة قبل حلول عام 2029، وهو ما يمثل 40% من إجمالي عدد المشاريع قيد التطوير في الإمارة. وخلال العام الماضي، تم بيع 13,000 وحدة سكنية ذات علامات تجارية في دبي. وبلغت قيمة المبيعات 60 مليار درهم، بزيادة قدرها 43% على أساس سنوي، وشكلت 8.5% من إجمالي المعاملات العقارية، وهذا انعكاس واضح للإقبال على هذا القطاع ونمو حصته في سوق العقارات في الإمارات.

وضعت شركة رأس الخيمة العقارية مخططاً شاملاً لوجهة "ميناء" يجعل منها مجتمعاً متكاملاً يضم فللاً وشققاً ومساكن فاخرة ذات علامات تجارية عالمية مبنية وفقاً لأعلى معايير المعيشة المعاصرة. وتواصل هذه الوجهة الساحلية الواسعة استقطاب اهتمام عالمي كبير كوجهة استثمارية حيوية في سوق العقارات المتنامي في دولة الإمارات، وذلك لما تتمتع به من واجهات مائية خلابة، وخلجان هادئة، وشواطئ رملية رائعة، بالإضافة إلى المساحات الحضرية الحديثة المتصلة بوسائل الراحة اليومية.

-انتهى-

#بياناتشركات