أعلنت مجموعة «ذا بزنس يير» بالتعاون مع «مشيرب العقارية» عن إطلاق «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» بالشراكة مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - YAILs قطر». ويأتي هذا التحدي على شكل مسابقة مخصصة للشركات الناشئة ضمن فعاليات مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار: قيادة النمو لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده في 3 نوفمبر 2025 في براحة مشيرب بالدوحة.

وتهدف هذه المسابقة إلى جمع أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر من دول الخليج، والتي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن خلال تسليط الضوء على الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المجتمعي الملموس، حيث يجسّد «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» التزام قطر الراسخ بالنمو المدفوع بالابتكار ودعم ريادة الأعمال، مع ترسيخ دورها الريادي في قيادة الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حافظ علي عبد الله، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في «مشيرب العقارية»: "تلتزم مشيرب قلب الدوحة منذ انطلاقتها بتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير منصّة فعّالة تتحوّل من خلالها الأفكار الإبداعية إلى حلول مؤثرة وملموسة. ويتماشى «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» بشكل مثالي مع رؤيتنا الاستراتيجية في إنشاء مساحات حضرية مبتكرة تُلهم التقدّم وتحفّز التعاون البنّاء. ونحن فخورون باستضافة هذه المسابقة في براحة مشيرب لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الذين يسخّرون التكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة بأسرها".

من جانبها، أضافت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»: "يمثّل «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر» خطوة حاسمة ومحورية في ربط منظومة ريادة الأعمال القطرية بشبكات الابتكار العالمية. ولن تقتصر هذه المسابقة على استعراض أبرز الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة فحسب، بل ستوفّر أيضاً للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى فرص الإرشاد والتوجيه، ورأس المال الاستثماري، والشراكات الاستراتيجية التي تحتاجها لتوسيع نطاق تأثيرها وأعمالها في دول الخليج وعلى الصعيد الدولي".

آلية المسابقة ومعايير التقييم

ستتنافس الشركات الناشئة المشاركة مباشرةً في الدوحة أمام لجنة من الخبراء المحكّمين المتخصصين، حيث تركّز معايير التقييم على عدة محاور رئيسية تشمل: جودة الفريق والمؤسسين، وابتكارية المنتج والتقنية المستخدمة، وقوة نموذج العمل، والأثر المجتمعي المتوقع، بالإضافة إلى مهارات التواصل والعرض. وسيتضمن تنسيق المسابقة عروضاً تقديمية مدّتها 3 دقائق من الشركات الناشئة المختارة للمرحلة النهائية، لتُختتم الفعالية بالإعلان عن الفائز خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

وتشمل المزايا المقدّمة للشركات الناشئة المشاركة مجموعة واسعة من الفرص القيّمة، منها: برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتعرّض المباشر للمستثمرين العالميين، والاندماج في منظومة الابتكار التابعة للأمم المتحدة، والظهور الإعلامي المكثّف عبر قنوات الشركاء الرسميين. وعلى الرغم من أن التحدي لا يتضمن جائزة نقدية، إلا أنه يفتح الأبواب على مصراعيها أمام فرص عالمية استثنائية لا مثيل لها.

دعم استراتيجي وشراكات نوعية

يحظى هذا التحدي بدعم استراتيجي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب شراكات مع شركات رأس المال الاستثماري الدولية الرائدة مثل Rasmal Ventures وBuilders VC وThe Alchemist وPlug and Play. وتوفّر هذه المسابقة للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس منصّة فريدة للتعرّض المباشر للمستثمرين الدوليين، كما تتيح لهم فرصة ثمينة لعرض حلولهم الابتكارية أمام جمهور رفيع المستوى من كبار المسؤولين التنفيذيين، مع إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد العالمية والحاضنات والمسرّعات التي توفّر الدعم الشامل اللازم لنموهم وتوسّعهم.

يُعدّ مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، الذي تنظّمه بشكل مشترك «ذا بزنس يير» و«مشيرب العقارية»، منتدى رفيع المستوى يربط بين صنّاع السياسات والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي. ومن خلال استضافة «تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر»، يعزّز هذا الحدث الاستراتيجي مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال المستدامة، في إطار رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي المستدام.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

