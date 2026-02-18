الدوحة، دولة قطر : أعلنت كل من دِل تكنولوجيز وأريدُ عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير وتمكين خدمات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمختلف القطاعات في دولة قطر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل ترافيرس نيكولاس، مدير عام دِل تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج، وحسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم الطرفان إتاحة خدمات "الذكاء الاصطناعي كخدمة" عبر سحابة أريدُ السيادية للذكاء الاصطناعي، والمدعومة بتقنيات دِل. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، ومستضافة ضمن بنية سحابية محلية خاضعة للحوكمة الوطنية، بما يدعم الابتكار ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتقديم تجارب رقمية استثنائية وجاهزة للمستقبل لعملائنا. ومن خلال خبرات دِل المتقدمة في البنية التحتية وقدرات الذكاء الاصطناعي، سنتمكن في أريدُ من تسريع وتيرة الابتكار، وإحداث تحول حقيقي في مختلف القطاعات، وتحقيق أثر ملموس على مستوى الأعمال والمجتمع في دولة قطر".

ومن جانبه، قال ترافيرس نيكولاس، المدير العام لمنطقة شمال الخليج في دِل تكنولوجيز: "نلتزم في دِل بتمكين المؤسسات من الاستفادة الكاملة من إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا التعاون مع أريدُ بين حلولنا المتقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، ونهج أريدُ الاستشرافي في قطاع الاتصالات وحلول الأعمال، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي فعّال. ونتطلع معاً إلى تقديم حلول متطورة تحقق نتائج قابلة للقياس، وتمكّن الشركات من اغتنام فرص جديدة".

-انتهى-

