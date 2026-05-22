يتيح حل Dell Deskside Agentic AI للمؤسسات بناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل محلياً وبصورة آمنة وبتكلفة يمكن التنبؤ بها

للمؤسسات بناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل محلياً وبصورة آمنة وبتكلفة يمكن التنبؤ بها الحل الجديد، المدعوم بمحطات العمل عالية الأداء من دِل ومنصة NVIDIA NemoClaw وخدمات دِل، قادر على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تتراوح أحجامها بين 30 مليار و1 تريليون معامل مباشرة على سطح المكتب

وخدمات دِل، قادر على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تتراوح أحجامها بين 30 مليار و1 تريليون معامل مباشرة على سطح المكتب تكامل NVIDIA OpenShell يوفر بيئة تشغيل معزولة وآمنة لبناء واختبار وإدارة الوكلاء الذكيين مع ضوابط متقدمة للأمان والخصوصية عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA ، من محطات العمل المكتبية إلى خوادم Dell PowerEdge XE

يوفر بيئة تشغيل معزولة وآمنة لبناء واختبار وإدارة الوكلاء الذكيين مع ضوابط متقدمة للأمان والخصوصية عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ، من محطات العمل المكتبية إلى خوادم دعم البنية المرجعية NVIDIA AI-Q 2.0 يسرّع نشر سير العمل متعدد الوكلاء على البنية التحتية الخاصة بمصنع الذكاء الاصطناعي من دِل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DELL)، عن إطلاق Dell Deskside Agentic AI، وهو إضافة جديدة إلى منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA (Dell AI Factory with NVIDIA)، يتيح لفرق العمل نشر وتوسيع سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل محلياً، دون القيود المرتبطة بالتكلفة أو زمن الاستجابة أو سيادة البيانات التي تفرضها النماذج المعتمدة بالكامل على الحوسبة السحابية. كما أصبح NVIDIA OpenShell، وهو بيئة التشغيل الخاصة بالوكلاء الذكيين، مدعوماً الآن عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، ما يوفر للمؤسسات طبقة موحدة من الأمان وتطبيق السياسات تمتد من محطات العمل المكتبية وصولاً إلى خوادم Dell PowerEdge XE.

ومع انتقال أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي نحو البنى الوكيلة، يتزايد استهلاك الرموز بوتيرة متسارعة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحوسبة السحابية بصورة قد تصبح غير مستدامة رغم انخفاض أسعار الرموز. كما أن الاستراتيجيات المعتمدة بالكامل على السحابة لا توفر ما تحتاجه المؤسسات عند التوسع على نطاق واسع، سواء من حيث الكفاءة الاقتصادية أو الأمان أو سيادة البيانات. ولذلك، تحتاج المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى بنية تحتية قادرة على تلبية هذه المتطلبات الثلاثة في آن واحد، مع إمكانية التوسع مع أعباء العمل دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية في كل مرحلة من مراحل التطور.

ومن هذا المنطلق، يوفر مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA مساراً جاهزاً للمؤسسات يمتد من سطح المكتب حيث تُتخذ القرارات، وصولاً إلى مراكز البيانات حيث تتم عمليات التوسع. وبالنسبة لأعباء العمل المختلفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، يمكن للمؤسسات الوصول إلى نقطة التعادل مقارنة بتكاليف واجهات برمجة التطبيقات السحابية العامة خلال فترة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند استخدام Dell Deskside Agentic AI[1].

كما تتيح الأنظمة المكتبية تنفيذ عمليات الاستدلال محلياً، مع الحفاظ على تكاليف يمكن التنبؤ بها وضمان بقاء البيانات ضمن بيئة المؤسسة، ما يمنح الشركات تحكماً أكبر في بيئة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويوفر NVIDIA OpenShell للمطورين وفرق تقنية المعلومات بيئة تشغيل آمنة ومعزولة لبناء الوكلاء الذكيين ونشرهم وإدارتهم عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA من محطات العمل إلى الخوادم. ويمنح ذلك الفرق مرونة أكبر في التطوير والتجربة، مع تقليل التعرض للتكاليف غير المتوقعة المرتبطة بالاستدلال السحابي، وتكاليف النطاق الترددي، والمخاطر المتعلقة بالملكية الفكرية.

حل متكامل للذكاء الاصطناعي الوكيل الجاهز للإنتاج على سطح المكتب

تم تصميم Dell Deskside Agentic AI استناداً إلى واقع يشير إلى أن أكثر من 50% من سير العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل تعتمد على نماذج مفتوحة الأوزان[2]. وتعد الفئة التي تتراوح بين 30 مليار و284 مليار معامل المجال الذي تنفذ فيه هذه النماذج عمليات الاستدلال الأساسية التي تدفع العمليات التشغيلية بكفاءة. وسواء تعلق الأمر بمساعدات البرمجة أو وكلاء البحث أو المساعدين الذكيين شديدي الخصوصية للقطاعات الخاضعة للتنظيم، يوفر الحل مجموعة متنوعة من محطات العمل عالية الأداء من دِل، تم تصميم كل منها لتلبية متطلبات مختلفة من حيث أعباء العمل والميزانيات. كما تتكامل هذه المحطات مع البنية المرجعية NVIDIA NemoClaw وخدمات دِل للتعامل مع أعباء العمل الثقيلة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في المواقع التي تحقق أفضل جدوى اقتصادية. ومن خلال Dell Deskside Agentic AI، يمكن للمؤسسات خفض الإنفاق بما يصل إلى 87% مقارنة بواجهات برمجة التطبيقات السحابية، على مدى عامين[3].

Dell Pro Max مع GB10 : نظام مدمج وموفر للطاقة مخصص لتطوير النماذج الأولية للوكلاء الذكيين على نطاق صغير، ويدعم نماذج تتراوح من 30 مليار إلى 200 مليار معامل.

: نظام مدمج وموفر للطاقة مخصص لتطوير النماذج الأولية للوكلاء الذكيين على نطاق صغير، ويدعم نماذج تتراوح من 30 مليار إلى 200 مليار معامل. Dell Pro Precision 9 : محطات عمل مكتبية للمؤسسات مزودة بمعالجات Intel Xeon 600 ، وتدعم حتى خمس وحدات معالجة رسومات من نوع NVIDIA RTX PRO Blackwell Workstation Edition ، ما يوفر أداءً قابلاً للتوسع لأعباء العمل الثقيلة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات، مع دعم نماذج تتراوح من 30 مليار إلى 500 مليار معامل.

: محطات عمل مكتبية للمؤسسات مزودة بمعالجات ، وتدعم حتى خمس وحدات معالجة رسومات من نوع ، ما يوفر أداءً قابلاً للتوسع لأعباء العمل الثقيلة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات، مع دعم نماذج تتراوح من 30 مليار إلى 500 مليار معامل. Dell Pro Max مع GB300 : منصة مدعومة بمعالج NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip وتقنية MaxCool الحصرية من دِل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وقد تم تصميمها خصيصاً لتنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج المتقدمة التي تتراوح أحجامها من 120 مليار إلى 1 تريليون معامل.

: منصة مدعومة بمعالج وتقنية الحصرية من دِل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وقد تم تصميمها خصيصاً لتنفيذ عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج المتقدمة التي تتراوح أحجامها من 120 مليار إلى 1 تريليون معامل. البنية المرجعية NVIDIA NemoClaw : أساس مفتوح المصدر لإدارة الوكلاء الذكيين الدائمين بصورة آمنة، مبني على منصة OpenClaw ، وهي إطار عمل وكيل يدعم سير العمل المستقل ومتعدد الخطوات على الأجهزة المحلية. وتجمع هذه البنية بين نماذج NVIDIA Nemotron المفتوحة وعالية الأداء للاستدلال والبرمجة، وبيئة التشغيل الآمنة OpenShell ، وذلك ضمن حزمة أدوات NVIDIA Agent Toolkit الخاصة ببناء الوكلاء طويلَي التشغيل وتنسيقهم.

: أساس مفتوح المصدر لإدارة الوكلاء الذكيين الدائمين بصورة آمنة، مبني على منصة ، وهي إطار عمل وكيل يدعم سير العمل المستقل ومتعدد الخطوات على الأجهزة المحلية. وتجمع هذه البنية بين نماذج Nemotron المفتوحة وعالية الأداء للاستدلال والبرمجة، وبيئة التشغيل الآمنة ، وذلك ضمن حزمة أدوات الخاصة ببناء الوكلاء طويلَي التشغيل وتنسيقهم. خدمات دِل: دعم متكامل عبر كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءاً من الاستراتيجية الأولية ونشر الأجهزة، وصولاً إلى مواءمة سير العمل، وتحديد أولويات الوكلاء، والتحسين المستمر، بما يسرّع الانتقال إلى بيئات الإنتاج ويساعد على سد فجوات المهارات الداخلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

إطار عمل موثوق لكل أعباء العمل

يتطلب نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل في بيئات الإنتاج إطار عمل موحداً يحمي البيانات الحساسة، ويتكامل مع العمليات الحالية، ويغطي كامل مكونات البنية التحتية. ويوفر NVIDIA OpenShell، المدعوم الآن عبر كامل منظومة مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، بيئة تشغيل معزولة لبناء الوكلاء الذكيين ونشرهم وإدارتهم مع ضوابط متقدمة للخصوصية والأمان أثناء التشغيل. كما يمتد دعمه من محطات العمل عالية الأداء من دِل وصولاً إلى خوادم Dell PowerEdge XE ضمن Canonical Ubuntu وRed Hat AI في مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA. ويسهم تطوير الوكلاء ونشرهم بالقرب من البيانات في تعزيز الحوكمة والأمان والتحكم التشغيلي.

كما يوفر دعم البنية المرجعية NVIDIA AI-Q 2.0 للمؤسسات أساساً مجرباً لنشر سير عمل متعددة الوكلاء تتعامل مع البحث ودعم اتخاذ القرار والمهام المعقدة، ما يسرّع الانتقال من المشاريع التجريبية إلى بيئات الإنتاج. وتتوفر هذه الإمكانات الآن ضمن البنية المرجعية Dell-NVIDIA AI-Q 2.0، المدعومة بمنصة Dell AI Data Platform، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات أعباء العمل المحلية المكثفة في القطاعات الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك الخدمات المالية والقطاع الحكومي والتصنيع.

وفي تعليقه على هذه الحلول، قال جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في دِل تكنولوجيز: "أكثر الرموز كفاءة هي تلك التي يتم إنتاجها بالقرب من البيانات، ومعظم بيانات المؤسسات ليست موجودة في السحابة. ويوفر Dell Deskside Agentic AI لكل فريق عمل بيئة محلية آمنة لتشغيل الوكلاء الذكيين، مع الحفاظ على تكاليف يمكن التنبؤ بها وحماية الملكية الفكرية داخل المؤسسة. وما ينجح على مستوى المكتب يمكن توسيعه إلى مركز البيانات. وهذا يمثل نموذج النشر للمرحلة المقبلة".

من جانبه، قال جاستن بويتانو، نائب الرئيس لمنصات الذكاء الاصطناعي في NVIDIA: "مع إعادة المؤسسات تشكيل مستقبل العمل وتوسيعه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكيل، فإنها تبحث عن بنية تحتية تمتد عبر المؤسسة بالكامل — من المكاتب التي يتم فيها إنجاز العمل إلى مصانع الذكاء الاصطناعي التي تتوسع فيها القدرات الذكية. ومن خلال NVIDIA OpenShell ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA، يمكن للمؤسسات التطوير محلياً، والتوسع بأمان، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل على منصة موحدة ومتسقة".

بدوره، من جانبه، قال ريان شروت، رئيس شركة Signal65: "مع انتقال المؤسسات من مرحلة اختبار الذكاء الاصطناعي إلى التشغيل الكامل على نطاق واسع، لم تعد الحاجة إلى بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة خياراً، بل ضرورة أساسية. ويعمل Dell Deskside Agentic AI، باعتباره جزءاً من مصنع الذكاء الاصطناعي من دِل، على سد الفجوة بين التحكم المحلي وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات، مع توفير مرونة كافية لمواصلة التطوير والتحسين. وتمثل هذه الإمكانية الممتدة من سطح المكتب إلى مركز البيانات ميزة فريدة تمنح المؤسسات القدرة على الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع الحفاظ على سيادة البيانات وتكاليف يمكن التنبؤ بها".

التوافر

تتوفر حالياً حلول Dell Deskside Agentic AI

يتوفر حالياً كل من NVIDIA OpenShell على ( Canonical Ubuntu و Red Hat OpenShift ) و NVIDIA AI-Q 2.0 ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع NVIDIA .

OpenShell على ( و ) و ضمن مصنع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع . تتوفر حالياً البنية المرجعية Dell-NVIDIA AI-Q 2.0 ، المدعومة بمنصة Dell AI Data Platform .

مصادر إضافية

الحقيبة الإعلامية لفعالية Dell Technologies World 2026

مدونة: The Agentic AI Continuum: When Deskside Makes Sense

تابع دِل عبر منصتي X و LinkedIn

نبذة عن "دِل تكنولوجيز"

تساعد دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DELL)، الشركات والمؤسسات والأفراد على بناء المستقبل الرقمي وإحداث التحوّل في طرق المعيشة والعمل والتسلية. وتزود الشركة العملاء بمجموعة واسعة من التقنيات والخدمات الأوسع والأكثر ابتكارًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية:

Media.Relations@Dell.com

-انتهى-

#بياناتشركات