الدوحة : أعلنت شركة دي نوفو ساينسز (Denovo Sciences Inc.)، الرائدة في مجال اكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي المستند إلى البيانات الاصطناعية، عن إطلاق شراكة بحثية استراتيجية بالتعاون مع وايل كورنيل للطب – قطر، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في التعليم والبحوث الطبية الحيوية، وسدرة للطب، مركز الرعاية الصحية المتخصص في صحة النساء والأطفال.

تهدف هذه الشراكة إلى تحديد وتطوير مركّبات دوائية مبتكرة لعلاج مرض الهيموسيستين يوريا، وهو اضطراب وراثي نادر في التمثيل الغذائي، يشكّل تحدياً طبياً كبيراً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُسجّل معدلات انتشار أعلى بكثير من المتوسط العالمي. ففي دولة قطر وحدها، يُقدّر معدل الإصابة بحالة واحدة لكل 1800 ولادة، مقارنةً بمعدل عالمي يقارب حالة واحدة لكل 200000 ولادة.

الهيموسيستين يوريا هو اضطراب وراثي يُضعف قدرة الجسم على استقلاب الحمض الأميني الميثيونين، مما يؤدي إلى تراكم مادة الهيموسيستين في الدم بمستويات سامة. وتؤدي هذه الحالة إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة، تشمل تأخر النمو، ومشكلات بصرية، وتشوهات هيكلية في العظام، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسكتات الدماغية. وعلى الرغم من وجود علاجات حالية تعتمد على الحمية الغذائية الصارمة والمكملات، إلا أن فعاليتها محدودة لدى نسبة كبيرة من المرضى، مما يؤكد الحاجة الملحّة لتطوير خيارات علاجية جديدة وأكثر فاعلية.

وقد صرّح السيد هوفاكيم زاكاريان، الرئيس التنفيذي لشركة دي نوفو ساينسز، قائلاً: "نفخر بالتعاون مع مؤسستين مرموقتين مثل وايل كورنيل للطب – قطر وسدرة للطب. لقد تم تصميم منصتنا Denovo خصيصاً للتعامل مع الأمراض النادرة التي تعاني من نقص أو غياب البيانات السريرية. ومن خلال دمج تكنولوجياتنا المتقدمة في التصميم الدوائي الحاسوبي مع الخبرة البيولوجية والبحثية الرفيعة المستوى في وايل كورنيل، نحن واثقون من قدرتنا على تطوير علاج فعّال لمرضى الهيموسيستين يوريا، لاسيما في المناطق التي تشهد أعلى نسب الإصابة".

مبتكرة لمرض الهيموسيستين يوريا. وستتولى شركة دي نوفو ساينسز إجراء دراسات متقدمة تجمع بين ميكانيكا الكم والميكانيكا الجزيئية، إلى جانب استخدام منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتوليد مرشحات دوائية جديدة تتمتع بفعالية عالية وإمكانات علاجية واعدة. من جانبها، ستُسهم وايل كورنيل للطب – قطر بخبرتها المتقدمة في أبحاث الأمراض الاستقلابية، وببنيتها التحتية البحثية الحديثة، وبفريقها من العلماء والخبراء، في تحليل وتقييم المركبات الدوائية المُنتجة، بهدف تعزيز فهم آليات عملها وتحديد كفاءتها العلاجية. أما سدرة للطب، فسيضطلع بدور محوري يتمثل في توظيف خبرته السريرية المتعمقة في تشخيص وعلاج حالات الهيموسيستين يوريا، لتقييم مدى جاهزية المرشحات الدوائية للانتقال إلى المرحلة الإكلينيكية، وتحديد أفضل استراتيجيات إدماجها ضمن منظومة الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال البرفسور خالد مشاقه، أستاذ الطب الحيوي النظمي والحوسبي ونائب العميد للبحث والابتكار والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب – قطر: "يعكس هذا التعاون الثلاثي التقاء خبرات متميزة في البحث والتطوير، بهدف التصدي لمرض الهيموسيستين يوريا، الذي يُعد من الاضطرابات الوراثية النادرة والمؤثرة على عدد من العائلات في قطر. نأمل أن تُسفر هذه الجهود المشتركة، المدعومة بالتكنولوجيات الحديثة، عن نتائج تسهم في تحسين جودة حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم."

من جانبه، قال البروفسور توفيق بن عمران، رئيس قسم الطب الجينومي والوراثي في سدرة للطب: "إن خبرتنا الواسعة في علاج الأمراض الوراثية النادرة لدى الأطفال، بالإضافة إلى البروتوكولات العلاجية المتقدمة التي نعتمدها، تجعلنا شريكاً أساسياً في هذه المبادرة البحثية الطموحة بالتعاون مع دي نوفو ساينسز ووايل كورنيل للطب – قطر. إن إدماج الذكاء الاصطناعي في تطوير علاج لمرض الهيموسيستين يوريا يُمثل خطوة رائدة قد تُغيّر مستقبل الرعاية الصحية للأطفال في قطر والمنطقة."

سدرة للطب، منشأة رعاية صحية خاصة وغير ربحية، ينطلق من قلب قطر ويوفر الرعاية الطبية المتخصصة للنساء والأطفال واليافعين، مستندًا إلى بيئة أكاديمية وبحثية رائدة. ويلتزم سدرة للطب، الذي تأسس بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتوفير رعاية طبية فائقة تتمحور حول المرضى وأسرهم، وإجراء الأبحاث المبتكرة في مجالات الطب الحيوي والسريري، ومشاركة المرضى رحلتهم إلى الشفاء والتعافي عبر نهج الطب الدقيق، وخصوصًا في الأمراض الوراثية والنادرة.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية.

