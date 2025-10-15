المشروع الجديد يوفر أرقى معايير علامة هيلفيتيا في دبي، ويجمع أعلى مستويات الجودة السويسرية والمساحات الداخلية الفاخرة ونمط الحياة الراقي، إلى جانب الإطلالات البانورامية على أفق المدينة ومحمية رأس الخور للحياة البرية

منطقة ميدان هورايزون تجسد مفهوم العيش والعمل والترفيه، حيث تجمع بين أسلوب المعيشة العصري وبيئة الأعمال والتجارب الترفيهية في مجتمع يرسي معايير جديدة ترتقي بمستقبل قطاع العقارات

المبيعات على المخطط في دبي ترتفع بأكثر من 46% على أساس سنوي في أول خمسة أشهر من عام 2025، وفقاً لبيانات مجموعة سي بي آر إي، مما يُظهر اهتماماً كبيراً بالمشاريع الجديدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها والتابعة لمجموعة التطوير العقاري السويسرية المرموقة دي إتش جي، عن إطلاق مشروع هيلفيتيا فيردي، وهو برج سكني فاخر يقع في منطقة ميدان هورايزون المعروفة سابقاً باسم بوكدرة. ويمثل هذا المشروع الإضافة الأحدث لعلامة هيلفيتيا التابعة لمجموعة دي إتش جي، والتي استوحت اسمها من الاسم اللاتيني لسويسرا، وتم تطويرها لتعكس أعلى مستويات الحرفية السويسرية والجودة المتفردة وأسلوب المعيشة الاستثنائي.

ويحمل مشروع هيلفيتيا فيردي الإرث الرائع لمشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، وهو أول مشاريع دي إتش جي للعقارات في دولة الإمارات، ويجسد أرقى مستويات الأناقة والراحة والقيمة المستدامة في جميع شققه البالغ عددها 108 شقق متوزعة على 20 طابقاً. ويقع المشروع في منطقة فاخرة وقريبة من الوجهات الرئيسية وتتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، ويتميز بالمساحات الداخلية الفسيحة والعصرية والتصاميم العملية والتشطيبات الفاخرة، بالإضافة إلى المواد عالية الجودة وأنظمة أتمتة المنزل الذكي ومرافق نمط الحياة.

ويأتي إطلاق مشروع هيلفيتيا فيردي في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في دبي زخماً كبيراً، حيث سجلت مبيعات العقارات في شهر سبتمبر الماضي 54.3 مليار درهم إماراتي (14.8 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت المبيعات على المخطط بأكثر من 46% على أساس سنوي في أول خمسة أشهر من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة سي بي آر إي، مما يُظهر اهتماماً كبيراً بالمشاريع الجديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة دي إتش جي: "تشهد سوق العقارات في دبي مستويات طلب قوية على المجتمعات المبتكرة التي توفر نمط حياة عصري وجذاب وقيمة استثمارية طويلة الأمد. ويواكب هيلفيتيا فيردي توجه السوق بوصفه مشروعاً جديداً وجذاباً في منطقة ذات إمكانات نمو مرتفعة، حيث تم تصميمه وفق أعلى معايير الدقة السويسرية بهدف توفير جودة دائمة لمالكي المنازل والمستثمرين على حد سواء. ونظراً لما حققناه من نجاح تمثل في بيع أكثر من 40% من وحدات المشروع في وقت سابق، نتوقع ارتفاع هذه النسبة بشكل متسارع خلال الأيام القادمة بعد الإطلاق الناجح للمشروع".

وتحرص المجموعة على ضمان حصرية المشروع من خلال وجود 3 إلى 7 وحدات سكنية فقط في كل طابق، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من الوحدات السكنية المزودة بحدائق، مما يضفي على المساحات الداخلية والخارجية أجواء المعيشة الفاخرة. ويجمع هيلفيتيا فيردي بين الجودة السويسرية الراقية وأسلوب العيش الفاخر في دبي. ومن المقرر أن تنطلق عمليات البناء مع بداية العام القادم، على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2028.

ويوفر المشروع مزيجاً مخصصاً يضم وحدات سكنية مؤلفة من غرفة - غرفتين- ثلاث غرف نوم، تتراوح مساحاتها من 857 قدم مربع إلى أكثر من 3,000 قدم مربع. وتم تصميم المساحات الداخلية باستخدام مواد فاخرة وأقمشة مصنوعة من مكونات طبيعية مع اعتماد الألوان الطبيعية المحايدة من أجل خلق أجواء توحي بالهدوء والفخامة. كما يحظى المقيمون بوصول إلى مجموعة متكاملة من مرافق نمط الحياة تشمل صالات رياضية داخلية وخارجية ومنطقة يوغا ومسار للجري وحوض سباحة ومنطقة لعب للأطفال، وتقع جميعها ضمن مساحة خضراء مصممة لتعزز الاسترخاء والعافية.

ويسهم التصميم العمودي للمشروع بإضفاء لمسة مميزة على أفق منطقة الميدان، كما تتيح التراسات الفسيحة للسكان الاستمتاع بإطلالات خلابة على برج خليفة أو على المنظر البانورامي الخلاب لمحمية رأس الخور للحياة البرية. وتجمع منطقة ميدان هورايزون التجارب السكنية والتجارية والترفيهية في مكان واحد، حيث يستمتع المقيمون بحياة فاخرة على مقربة من البحيرات الزرقاء والمنتزهات الخضراء ومسارات المشي المظللة التي تزخر بالمقاهي والمطاعم والمتاجر. كما يوفر الموقع وصولاً سهلاً إلى أبرز معالم دبي، إذ يقع على بعد 15 دقيقة عن وسط مدينة دبي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي، وسيسهم الخط الأصفر المرتقب للمترو في تعزيز إمكانات التواصل. وتتضمن قائمة المعالم القريبة من المنطقة، محمية رأس الخور للحياة البرية، ومنطقة مضمار ميدان، مما يوفر تجارب ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.

ويمثل هيلفيتيا فيردي المشروع الثاني للشركة في دبي بعد مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية، الذي حقق نجاحاً لافتاً. واغتنمت دي إتش جي للعقارات مناسبة الإطلاق للإعلان عن مشروعها المرتقب الثالث وبداية مرحلة جديدة للنمو الطموح في دولة الإمارات.

لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري تنشط في دبي وتتبع لمجموعة دي إتش جي ومقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك سجلاً حافلاً يمتد إلى 30 عاماً من المشاريع الرائدة، بما في ذلك أكثر من 300 مشروع تم تسليمه في سويسرا وصربيا ودولة الإمارات. وبفضل إدارة مالكها ورئيسها التنفيذي بلاجوي آنتيتش، نجحت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسعها العالمي طويل الأمد. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح والتوسع إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة والحيوية في الدولة ببصمتها السويسرية المتميزة والموثوقة.

