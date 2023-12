الشركة العالمية الرائدة في تطوير النوادي والمجمّعات السكنية الخاصة والحصرية للأعضاء والعائلات لأكثر من ثلاثة عقود

شركة "ديسكفري لاند" Discovery Land Company المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة، أعلنت عن إضافة مشاريعها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محفظتها الدولية المتنوّعة من العقارات المنتشرة في 35 وجهةٍ حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي، وذلك من خلال "ديسكفري ديونز"، مشروعها الجديد والحصريّ في دبي، والأوّل من نوعه في المنطقة حيث يشمل على أماكن سكن مخصصة للأعضاء فقط. يشكل هذا المشروع واحة تجمع العائلات في جو اجتماعي مميز، لقضاء أوقاتٍ مثالية تحتفظ بذكرياتها إلى أمدٍ طويل وسط البيئة الغنية والمتنوعة التي يوفّرها. يمتدّ "ديسكفري ديونز" على مساحةٍ تتجاوز 27 مليون قدم مربع، ويقع في منطقة الجولف في دبي ساوث، ويُعتبر أضخم مشروعٍ حضري وغير مسبوقٍ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"ديسكفري لاند" هي شركةٌ رائدة في تطوير النوادي والمجمّعات السكنية الفاخرة الخاصة على المستوى العالميّ، وتشتهر بتوفيرها أنماط حياةٍ أسرية تتمحور حول النشاط، وذلك من خلال توفير ملاعب مخصصة للجولف مصمّمة بشكلٍ مبتكر، ومزوّدة بأفضل وأحدث وسائل الرفاهية والراحة. تفتخر "ديسكفري لاند" بنواديها المتميزة، ومطاعم الذواقة الفاخرة، وبفرق العمل المكوّنة من خبراء يتّسمون بالحرص والدقّة في أداء واجباتهم، بما يضمن أن تكون الخدمة التي يقدّمونها راقية وبأعلى المستويات، والأفضل ضمن فئتها، ومتوافقة مع شخصية واهتمامات كل مالك. سيضمّ "ديسكفري ديونز" ملعباً خاصاً للجولف، يُعتبر الأوّل والوحيد في دبي المصمّم من قبل الأسطوري "توم فازيو"، ولا يعتمد سياسة الحجز المسبق، كما سيقوم باستقبال جميع محبّي لعبة الجولف، المبتدئين منهم والمحترفين. كل هذه السمات تعكس قيم” ديسكفري لاند” الأساسية, والقائمة على توفير بيئةٍ ينعم فيها جميع المقيمين بالراحة، ويختبرون خلال أوقات فراغهم وسائل رفاهية عالمية المستوى. برنامج الأنشطة الخارجية متاحٌ في جميع مواقع "ديسكفري لاند"، مع الحضور الميداني لفريقٍ بارع من المرشدين والخبراء في تنظيم تجارب مخصصة وبدقّة، حيث يمكن للمرشدين تنظيم الأنشطة بالطريقة التي تلائم مختلف القدرات البدنية والفئات العمرية والاهتمامات الذاتية. كما تتوفّر الكثير من الأنشطة الحيوية الخاصة بكل موقع، والتي تُقام في الهواء الطلق وتمنح ممارسيها فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، من رماية القوس إلى التزحلق على الحبال وركوب الأمواج والمشي لمسافاتٍ طويلة والتزلج والغوص. على الصعيد العالميّ، يمكن لأعضاء "ديسكفري لاند" الاستمتاع بتجارب فريدة في أندية الشاطئ والمزارع العضوية ومرافق الفروسية ونوادي الأطفال والبرامج الثقافية وغيرها.

في هذا السياق، يقول "مايك ميلدمان"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ديسكفري لاند

لدينا تاريخ نفخر به في صياغة تجارب استثنائية ولا تُنسى حول العالم، في مجتمع لا يستقطب اهتمام الآباء فحسب، بل يشكل أيضًا مكانًا يتوق إليه الأطفال ورغبة للأجيال القادمة. وبدافع هذا الإلهام، نخوض أولى خطواتنا في الشرق الأوسط من خلال إطلاق "ديسكفري ديونز" في دبي ساوث. سنعمل بجد لخلق بيئة تستند إلى الروابط العائلية وصياغة ذكريات تتجاوز كل شيء، حيث تكمن اللذة في كل التفاصيل. ومن خلال نجاحنا العالمي والدروس التي اكتسبناها، نتوجه بها لنقدم الإرشاد اللازم في إبداع أرقى منازل "ديسكفري ديونز" الحصرية في دبي.

يقع مشروع "ديسكفري ديونز" في قلب مساحاتٍ شاسعة، يتسم بالتصميم المتقن والتنفيذ الجاهز، مما يجعله مبتكراً لأسلوب حياة واهتمامات السكان المستقبلين بتنوعها.. "ديسكفري ديونز" ستعمل بالتعاون مع شركاء تصميم عالميين، وهم أولسون كنديج، وكيلا ديزاين، وشامباليماود ديزاين، لتقديم منظور تصميم سكني جديد في المنطقة."ديسكفري ديونز" يقدم أعلى مستوى من التخصيص الشخصي، مع عناصر قابلة للتعديل تناسب أسلوب حياة كل مالك. يمكن للمالكين اختيار خدمات إضافية تشمل الخدمات السكنية والخدمات الخاصة بالأعضاء، مما يتيح تجربة فريدة وسلسة لا مثيل لها.

"ديسكفري ديونز" يدعم استخدام المواهب المحلية المسؤولين في الإدارة العليا حتى أعضاء الفريق على الموقع. وقد عينت "ديسكفري ديونز" مؤخرًا محمد العوضي - الذي كان رئيسًا للعقارات في شركة دبي ساوث - كمدير تنفيذي لشركة ديسكفري لاند في الشرق الأوسط. ومع المعرفة الثقافية بالمدينة والمنطقة، قام فريق "ديسكفري ديونز" بتنسيق أول مجتمع سكني خاص بأعضائه في دبي. سيوفر "ديسكفري ديونز" تجربة سكنية فريدة، مصممة لأسلوب حياة راقية للعائلات الساعية لمستوى جديد من الرفاهية.

حول شركة "ديسكفري لاند" |discoverylandco.com

تأسست شركة "ديسكفري لاند" في العام 1994 على يد "مايك ميلدمان"، كشركةٍ دولية للتطوير العقاري، ومطوّر ومشغّل للمنتجعات والمجمّعات السكنية الخاصة، مع محفظةٍ من العقارات المحلية والدولية ذات الشهرة الواسعة، والتي يتميّز كلٌّ منها بوسائل راحة ورفاهية لا مثيل لها، مع تجارب غير مسبوقة تلبّي نمط الحياة الذي يتمحور حول اهتمامات الأسرة. وانطلاقاً من التزامها الثابت بالتميّز والابتكار، تبقى السمة الأساسية لشركة "ديسكفري" هي التعامل مع كلّ موقعٍ جديد بنهجٍ فريد، يدمج برقيّ بين الخصائص الطبيعية والثقافية، إلى جانب هندسةٍ معمارية متميّزة، وخدمةٍ عالمية المستوى، مع التركيز على الإدارة الذاتية. يتمّ تصنيف ملاعب الجولف في "ديسكفري لاند" باستمرار ضمن قائمة أفضل ملاعب الجولف في الولايات المتحدة الأميركية، من قِبل لاعبي الجولف المحترفين والهواة على حدٍّ سواء.

أبرز عقارات شركة "ديشكفري لاند" تشمل ملعب Baker's Bay Golf and Ocean Club في جزر البهاما؛ ونادي Gozzer Ranch Golf and Lake Club في أيداهو؛ وEl Dorado and Chileno Bay في لوس كابوس- المكسيك؛ ونادي The Madison Club ونادي Cordevalle Golf Club للجولف في كاليفورنيا؛ وMirabel ونادي Estancia Club في أريزونا؛ ونادي Yellowstone Club ونادي Iron Horse Golf Club للجولف في مونتانا؛ ومحميات Kuki’o و Mākena و North Shore في هاواي؛ وMountaintop في ولاية كارولينا الشمالية، وSummit في لاس فيغاس- نيفادا؛ وTaymouth Castle في اسكتلندا؛ وCostaTerra في البرتغال؛ و Discovery Dunesفي دبي.