دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن خططها لتوسيع شراكتها مع "حصنتك" إحدى حلول شركة (Core42)، التابعة لمجموعة (G42)، والمتخصصة في مجال الخدمات السحابية السيادية، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، لتطوير منظومة متطورة تتجاوز أنظمة إنذار الحريق، وتشمل مراقبة المرافق، سلامة الأغذية والامتثال لتعزيز السلامة العامة ، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الريادة العالمية في مجال البنية التحتية لسلامة المدن الذكية. وتهدف "دو" إلى الارتقاء بالبنية التحتية للسلامة على مستوى الدولة من خلال دمج ميزات تكنولوجية متقدمة في نظام "حصنتك". وقد تم الكشف عن هذه المبادرة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر. وتأتي مشاركة "دو" في هذا الحدث الدولي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس المستقبل فقط. معنا، هو خطوتك الآمنة القادمة".

وتعمل منصة "حصنتك" المُحسّنة على دمج أنظمة مراقبة متطورة للمنشآت مع تقييمات بيئية وهيكلية آنية، بينما تُقدّم أنظمة الامتثال الشاملة لسلامة الأغذية خدماتها للمطاعم، وأماكن الضيافة، ومؤسسات تقديم الطعام. وتقدم قدرات الاستجابة للطوارئ التنبؤية المدعومة بتحليلات الذكاء الاصطناعي الدعم جنبًا إلى جنب مع شبكات استشعار إنترنت الأشياء المُتكاملة لتمكين الكشف الاستباقي عن المخاطر كبديل عن الاستجابات التفاعلية.

" وبهذه المناسبة، صرح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": "نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية، حيث يتم تطبيق إجراءات من شأنها تعزيز السلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب. ويُجسد تعاوننا مع (حصنتك) خطوة محورية في رحلتنا نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وذكاءً. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن الاستفادة من قوة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لوضع معيار جديد في مراقبة المرافق وسلامة الأغذية وتطبيق قواعد الامتثال بهدف تحسين البنية التحتية للسلامة العامة."

وتقدم المنصة المُحسّنة قدرات رائدة في إدارة المرافق الذكية من خلال المراقبة الآلية لأنظمة المباني وجودة الهواء ومستويات الإشغال والسلامة الهيكلية عبر شبكات استشعار إنترنت الأشياء. كما تشمل ميزات الامتثال لسلامة الأغذية مراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي وتتبع النظافة وإعداد تقارير الامتثال التنظيمي لمؤسسات تقديم الطعام. فضلا عن استخدام قدرات التحليلات التنبؤية لنظام تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة قبل تفاقمها إلى حالات طوارئ، بينما توفر واجهة الهاتف المحمول المُحسّنة تحديثات السلامة في الوقت الفعلي وإرشادات الطوارئ لكل من الأفراد ومديري المرافق.

من جانبه، قال يوسف الهرمودي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في "Core42" والمدير العام لـ"حصنتك":

"إن دمج تقنيات دو المتقدمة في إطار "حصنتك" يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلامة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات. خبرة Core42 في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ستمكّن "دو" من تقديم حلول سلامة متقدمة ستضع معايير جديدة في مراقبة المرافق وسلامة الأغذية والامتثال. هذا التعاون يعكس التزامنا بدفع الطموحات الرقمية لدولة الإمارات وضمان بقائها في طليعة ابتكار المدن الذكية، وبناء مستقبل أكثر أمانًا ومرونة للجميع."

وتمثل الشراكة بين "حصنتك" و"دو" التزاماً طويل الأمد بالابتكار المستمر في مجال تدابير السلامة العامة. وسيتم التركيز في هذا المشروع على دمج أحدث المزايا في الأجهزة والبرمجيات لتقديم حلول غير مسبوقة في مراقبة المرافق والسلامة، بما في ذلك إمكانات متقدمة لإدارة الأجهزة وحلول تهدف إلى تسريع الاستجابة للطوارئ بشكل أكثر كفاءة.

وسوف يستكشف الشركاء التقنيات المستقبلية التي يمكن أن تعزز من أتمتة الاستجابات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يضمن بقاء الإمارات في طليعة تكنولوجيا السلامة العامة. كما ستوفر هذه المبادرة تفاعلًا أكبر للمستخدمين من خلال تحسين واجهة تطبيق الهاتف المحمول، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة المجتمعية في ممارسات السلامة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن Core42:

تعتبر (Core42)، إحدى شركات مجموعة (G42)، الرائدة التي تعمل على تمكين الأفراد والشركات والدول من إطلاق العنان لكامل إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال قدراتها الشاملة. وبصفتها مزوداً رائداً للخدمات السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدماته، تتمثل مهمتها في تسريع إنجازات الآخرين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الأكثر طموحًا.

